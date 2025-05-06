دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة ريزولف إيه آي، الرائدة عالمياً في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة لقطاع التجزئة، عن إطلاق أعمالها في دولة الإمارات من خلال منصة متكاملة تهدف إلى تمكين تجار التجزئة من تحقيق نقلة نوعية وشاملة في تجربة التسوق. وتوفر المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التحليلات الآنية لسلوك العملاء، مثل تتبع حركة الزبائن داخل المتجر، وأنماط الشراء، بالإضافة إلى توفير خيارات تفاعل مخصصة، وتوقع مستويات الطلب والتكامل السلس عبر القنوات المتعددة.

وتأتي هذه الخطوة بوصفها إنجازاً بارزاً في استراتيجية التوسع الإقليمي للشركة، إذ تسعى ريزولف إيه آي إلى لعب دورٍ محوريّ في رسم ملامح مستقبل قطاع التجزئة في منطقة الخليج العربي.

وقد صُممت هذه المنصة لتلبية طموحات المستهلكين الرقميين العصريين، حيث تمكن المتاجر من العمل بمزيدٍ من المرونة والدقة والتركيز على حاجة العميل. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في ظل تنامي الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والذي بلغ 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.6 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 34%، وفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة الدولية للبيانات. وتشهد بعض القطاعات في دولة الإمارات تحديداً، مثل قطاع التجزئة، تسارعاً لافتاً في تبني الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين تجربة العملاء وتبسيط العمليات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية لدولة الإمارات.

انطلاق أعمال ريزولف إيه آي في دولة الإمارات

تعليقاً على هذا الموضوع، قال دانيال فاغنر، الرئيس التنفيذي لشركة ريزولف إيه آي: "دولة الإمارات هي مركزٌ أساسي للطموح التكنولوجي، حيث يتخطى تجار التجزئة تبني الحلول الرقمية إلى رسم ملامح مشهد التجارة في المستقبل. ويُعد هذا الوقت مثالياً لإطلاق عمليات الشركة في دولة الإمارت التي نمتلك وإيّاها رؤيةً مشتركة لمستقبل مشهد التجارة الذكية التي تركز على العملاء، كما أننا نسعى إلى تمكين تجار التجزئة من خلال تقديم حلول مميزة لجعل العمليات أكثر سرعة وفعالية".

وترتكز منصة ريزولف إيه آي على نموذج اللغة الكبير المطوّر داخلياً تحت اسم برين باوا، إذ صُمم لتجاوز محدودية نُظم الذكاء الاصطناعي التقليدية مثل تقديم إجابات خاطئة، مع إتاحة أعلى مستويات التخصيص والدقة في التوقعات.

ويتزامن إطلاق الشركة في دولة الإمارات مع إقامة شراكات استراتيجية مع أضخم شركات التكنولوجيا، مثل جوجل ومايكروسوفت ومجموعات التجزئة الرائدة، إلى جانب عقد العديد من التحالفات التكنولوجية، وإنشاء بنية تحتية محلية للدعم، لضمان الإطلاق السريع وتحقيق القيمة الملموسة للمستهلكين. وصُممت المنصة لخدمة تجار التجزئة في الشركات الكبرى والعلامات التجارية الرقمية الطامحة لتعزيز قدرتها التنافسية، وذلك بفضل بنيتها القابلة للتوسّع وواجهات برمجة التطبيقات المرنة.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية إقليمية أوسع تسعى من خلالها ريزولف إيه آي إلى تسريع وتيرة التحوّل في قطاع التجزئة في دول الخليج العربي. وتهدف الشركة إلى دعم تجار التجزئة في سعيهم لتقديم حلول عالمية تسد الفجوة بين تجارب التسوق في المتاجر والتجارة الرقمية، ولا سيّما في ظل تنامي طلب المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط على تجارب أكثر ذكاءً وتجاوباً وتخصيصاً.

ريزولف إيه آي هي خيار مثالي لدعم تجار التجزئة في الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للتجارة الذكية واستخدام البيانات لتعزيز الإيرادات، وذلك في ضوء استمرار سعي دولة الإمارات لريادة المنطقة على صعيد تبنّي الحلول الرقمية وابتكار المدن الذكية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

لمحة حول ريزولف إيه آي:

ريزولف إيه آي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RZLV) هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي، وتركز على تحسين التواصل مع العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز نمو الإيرادات. وتوفّر منصة برين سويت مجموعة من الأدوات الذكية والحلول المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين الأداء واتخاذ القرارات وتوفير تجارب رقمية سلسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rezolve.com.

-انتهى-

#بياناتشركات