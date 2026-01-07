أعلنت "ريد هات" (Red Hat)، المزود العالمي الرائد للحلول مفتوحة المصدر، عن توسيع نطاق تعاونها مع شركة "إنفيديا" (NVIDIA) لمواءمة التقنيات مفتوحة المصدر مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي المؤسسي والتقدم في نطاق البنى التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعي. وتسعى "ريد هات" إلى توفير نقطة الانطلاق للتحول من الخوادم الفردية إلى الأنظمة الموحدة عالية الكثافة، من خلال "ريد هات إنتربرايز لينوكس" المخصص لـ "إنفيديا" (Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA)، وهو نسخة متخصصة من منصة "لينوكس" المؤسسية الرائدة عالمياً، تم تطويرها لمنصة "إنفيديا روبين" (NVIDIA Rubin) وتعديلها لتعزيز الإنتاج المستقبلي على منصتي "ريد هات أوبن شيفت" (Red Hat OpenShift) و"ريد هات للذكاء الاصطناعي" (Red Hat AI).

وقال مات هيكس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "ريد هات": "بفضل ابتكارات الحوسبة من "إنفيديا"، أصبح تبني الذكاء الاصطناعي ضرورةً حتمية، مما يبرز الدور المحوري لبنية الحوسبة في صياغة معالم مستقبل القطاع. ومواكبةً لهذه التحولات الجذرية، نهدف مع "إنفيديا" إلى توفير دعم فوري لأحدث بنى "إنفيديا" عبر مجموعة حلولنا للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، لنمضي معاً قُدُماً في دفع عجلة الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي المؤسسي من خلال قوة الابتكارات مفتوحة المصدر".

وقال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا": "أحدثت ريد هات ثورةً في الحوسبة المؤسسية من خلال برمجياتٍ مفتوحة المصدر ذات قدرات عالية المستوى. واليوم، في عصر الذكاء الاصطناعي، نشهد إعادة ابتكار نطاق الحوسبة بأكمله، بدءاً من الرقائق والأنظمة مروراً بالبرمجيات الوسيطة والنماذج ووصولاً إلى دورة حياة الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تعاوننا معاً، نعمل على إضفاء الطابع الصناعي على الحلول مفتوحة المصدر لإدخال الذكاء الاصطناعي في منظومات المؤسسات، حيث ستكون البداية من منصة "فيرا روبين"".

ومع دخول العام 2026، تستعد العديد من المؤسسات لتحويل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، مدعومةً باستراتيجيات شاملة وأدوات مركزية تشمل وكلاء الذكاء الاصطناعي وتقنيات متقدمة أخرى. ويتطلب هذا التحول بنية تحتية مستقرة وعالية الأداء وأكثر أماناً، بدءاً من البنية الأساسية وصولاً إلى البرمجيات العاملة عليها. وتم تصميم منصة "إنفيديا روبين" لتوفير قفزة نوعية في ذكاء أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي والاستدلال المتقدم، حيث تحتوي المنصة على وحدة المعالجة المركزية "إنفيديا فيرا" (NVIDIA Vera CPU) الجديدة ووحدات معالجة الرسومات "إنفيديا روبين" المتقدمة. وتسعى "ريد هات" إلى تمكين المؤسسات من توسيع نطاق مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بثقةٍ أكبر، من خلال تحسين مجموعة حلولها للسحابة الهجينة لتتناسب مع ابتكارات "إنفيديا"، بدءاً من توفير الدعم الفوري لهذه المنصة الجديدة، لضمان الموثوقية على المستوى المؤسسي وتناسق النموذج التشغيلي عبر السحابة الهجينة.

العمود الفقري لمصانع الذكاء الاصطناعي الضخمة

تقدم منصة "إنفيديا فيرا روبين" ابتكارات تحوليَّة، بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية "فيرا"، الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لمصانع الذكاء الاصطناعي الضخمة، ومعالج البيانات "بلو فيلد-4" (BlueField-4)، وحل "إنفيديا فيرا روبين أن في إل 72" (NVIDIA Vera Rubin NVL72) واسع النطاق. وتعتزم "ريد هات" تقديم دعم فوري لمنصة "إنفيديا روبين" عبر مجموعة حلولها للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل:

نظام "ريد هات إنتربرايز لينوكس": الذي يعمل كصلة وصل بين هذه التجهيزات المتقدّمة والنظم البرمجية المعقدة المطلوبة للذكاء الاصطناعي الحديث. وباعتباره حجر الأساس لمجموعة "ريد هات" الرائدة من حلول السحابة الهجينة، بما في ذلك "ريد هات أوبن شيفت" و"ريد هات للذكاء الاصطناعي"، سيقدّم "ريد هات إنتربرايز لينوكس" دعماً لـ "إنفيديا كونفيدنشال كومبيوتنغ" ( NVIDIA Confidential Computing ) طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي، ما يوفر إمكانات أمنية معزَّزة لوحدات معالجة الرسوميات والذاكرة وبيانات النماذج، مع منح المؤسسات دليلاً تشفيرياً على أن أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الأكثر حساسية لتحظى بحمايةٍ شاملة.

منصة "ريد هات أوبن شيفت": تتيح لعملاء منصة "إنفيديا روبين" سهولة الوصول إلى منصة السحابة الهجينة المؤسسية الرائدة في المجال والمُدارة بواسطة "كوبرنيتيس". ولأتمتة عملية نشر وتهيئة وإدارة دورة الحياة للحوسبة المتسارعة، تضيف "ريد هات أوبن شيفت" دعماً لبرمجيات البنية التحتية من "إنفيديا" ومكتبات "إنفيديا كودا إكس" ( NVIDIA CUDA X )، لتقديم أداء محسّن لمجموعة واسعة من أحمال العمل المتسارعة. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الدعم لمعالجات "إنفيديا بلو فيلد" شبكات محسّنة، وإدارة متقدمة للمجموعات، واستخداماً أفضل للموارد من خلال تجربة تشغيلية أكثر تناسقاً وملاءمة للمؤسسات.

ستضيف منصة "ريد هات للذكاء الاصطناعي" ( Red Hat AI )، وهي منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية الجاهزة للإنتاج من "ريد هات"، تكاملات جديدة مع "إنفيديا" NVIDIA) )، مما يوسع نطاق دعم الاستدلال الموزع مع نماذج "إنفيديا" مفتوحة المصدر على خادم "ريد هات" لاستدلال الذكاء الاصطناعي، و"ريد هات إنتربرايز لينوكس" للذكاء الاصطناعي، و"ريد هات أوبن شيفت" للذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك عمل "ريد هات" و"إنفيديا" على توسيع الدعم لما هو أبعد من عائلة نماذج "إنفيديا نيموترون" ( NVIDIA Nemotron ) ليغطي نماذج "إنفيديا" المفتوحة الأخرى، بما في ذلك النماذج الموجهة للرؤية والروبوتات والمجالات المتخصصة.

ابتكارات الذكاء الاصطناعي المدعومة من منصة "لينوكس" المؤسسية الرائدة عالمياً منذ اليوم الأول

تطرح شركة "ريد هات" إصدار "ريد هات إنتربرايز لينوكس لـ إنفيديا" (Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA)، وهي نسخة جديدة من منصة "لينوكس" المؤسسية الرائدة عالمياً، تدمج أحدث تطورات منصة "إنفيديا" عند الإطلاق. وبالتعاون مع "إنفيديا"، سيدعم هذا الإصدار ميزات المنصة لأحدث معماريات "إنفيديا" في "اليوم الأول" من توفرها، بدءاً من منصة "إنفيديا روبين".

سيبقى إصدار "ريد هات إنتربرايز لينوكس لـ إنفيديا" متماشياً تماماً مع الإصدار الرئيسي لنظام التشغيل. ومع وصول التحسينات من هذا الإصدار الخاص إلى نظام "ريد هات إنتربرايز لينوكس" الأساسي، سيتمكن العملاء من الانتقال بسهولة إلى النسخة التقليدية حسب ما تتطلبه احتياجات الإنتاج الخاصة بهم، مع الثقة بأن أنظمة الإنتاج ستحافظ على مستويات الأداء المتوقعة وتوافُق التطبيقات.

ومن خلال هذا التركيز، تمنح "ريد هات" و"إنفيديا" العملاء منصة "لينوكس" جاهزة للإطلاق ومن فئة المؤسسات، تدعم بشكل كامل أحدث الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع (Rack-scale AI). ويشمل ذلك:

إمكانية التشغيل البيني المعتمدة : يُعد "ريد هات إنتربرايز لينوكس" نظام تشغيل معتمداً لأحدث مسرعات "إنفيديا"، مما يساعد على ضمان عمل قدرات الأجهزة والبرمجيات بسلاسة لتقليل عوائق النشر.

: يُعد "ريد هات إنتربرايز لينوكس" نظام تشغيل معتمداً لأحدث مسرعات "إنفيديا"، مما يساعد على ضمان عمل قدرات الأجهزة والبرمجيات بسلاسة لتقليل عوائق النشر. إدارة مبسطة لبرامج التشغيل: يمكن للمؤسسات الوصول إلى برامج تشغيل "إنفيديا جي بي يو" المفتوحة ( GPU OpenRM ) المعتمدة ومجموعة أدوات "كودا" ( CUDA ) مباشرة من خلال مستودعات "ريد هات إنتربرايز لينوكس"، مما يبسط إدارة دورة حياة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

يمكن للمؤسسات الوصول إلى برامج تشغيل "إنفيديا جي بي يو" المفتوحة ( ) المعتمدة ومجموعة أدوات "كودا" ( ) مباشرة من خلال مستودعات "ريد هات إنتربرايز لينوكس"، مما يبسط إدارة دورة حياة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وضع أمني مُحسّن : يوفر "ريد هات إنتربرايز لينوكس" أساساً صلباً بميزات مثل "إس إي لينوكس" ( SELinux ) والإدارة الاستباقية للثغرات الأمنية، وهو أمر حيوي لحماية البيانات الحساسة في بيئات تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال.

: يوفر "ريد هات إنتربرايز لينوكس" أساساً صلباً بميزات مثل "إس إي لينوكس" ( ) والإدارة الاستباقية للثغرات الأمنية، وهو أمر حيوي لحماية البيانات الحساسة في بيئات تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال. الاتساق عبر السحابة الهجينة : سواء في أماكن العمل، أو عند الحافة ( Edge )، أو في السحابة العامة، يوفر "ريد هات إنتربرايز لينوكس" منصةً موحدة للبنية التحتية للحوسبة المسرعة من "إنفيديا"، مما يقلل تشتُّت البنية التحتية ويخفض التكلفة الإجمالية للملكية.

: سواء في أماكن العمل، أو عند الحافة ( )، أو في السحابة العامة، يوفر "ريد هات إنتربرايز لينوكس" منصةً موحدة للبنية التحتية للحوسبة المسرعة من "إنفيديا"، مما يقلل تشتُّت البنية التحتية ويخفض التكلفة الإجمالية للملكية. دعم المنظومة التجارية مفتوحة المصدر الأكبر من نوعها: يحظى "ريد هات إنتربرايز لينوكس" بدعم منظومةٍ قوية من مزودي البرمجيات والأجهزة والخدمات السحابية لتوفير خيارات أكبر وقدرات أعمق عبر بيئات السحابة الهجينة.

التوافر

سيتزامن دعم "ريد هات إنتربرايز لينوكس" لمنصة "إنفيديا فيرا روبين" (Vera Rubin) مع توافرها على نطاقٍ عام في النصف الثاني من عام 2026. وسيتمكن العملاء من الوصول إلى أحدث برامج التشغيل وأدوات التكامل من خلال بوابة عملاء "ريد هات".

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحولية والأتمتة الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وتجعل خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة والحاصلة على جوائز عدّة. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

بيانات استشرافية

باستثناء المعلومات والنقاشات التاريخية الواردة هنا، تشكّل البيانات في هذا الخبر الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية لعام 1995. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى الافتراضات الحالية للشركة فيما يتعلق بأعمالها المستقبلية وأدائها المالي. كما تنطوي هذه البيانات على عدد من المخاطر وحالات عدم اليقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جسيم. ويسري أي بيان استشرافي في هذا الخبر الصحفي بدءاً من تاريخ إصداره فقط. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل الشركة أية التزامات تتعلق بتحديث أو مراجعة أية بيانات استشرافية.

تعدّ كل من "ريد هات" و"أوبن شيفت" علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة "ريد هات"، أو شركاتها التابعة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

