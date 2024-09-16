القاهرة: أعلنت شركة ريدكون بروبرتيز- احدى شركات مجموعة ريدكون- عن التعاقد مع شركة إنترو للتوزيع و إدارة الطاقة، لتوزيع و ادارة الطاقة الكهربائية وتوفير حلولًا مستدامة وذكية لتوفير الطاقة الشمسية كاحد موارد الطاقة الكهربائية بمشروع "جولدن جيت"؛ في ضوء رؤية "ريدكون بروبرتيز" بأن يصبح مشروع جولدن جيت نموذجًا للمشروعات الخضراء في مصر، ودعم تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وقع على العقد السيد الأستاذ/ أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، السيد الاستاذ / أمل عبد الواحد نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، المهندس محمد عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لريدكون بروبرتيز ، والسيد هاني هلالي المدير التنفيذي لشركة إنترو لتوزيع وادارة الطاقة، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركتين أبرزهم حاتم سليمان المدير التنفيذي لمجموعة انترو القابضة و محمد عباس رئيس مجلس الإدارة لشركة انترو للموارد المستدامة.

ووفق بنود التعاقد، ستتولى شركة إنترو لتوزيع وادارة الطاقة ، ادارة وتوزيع الطاقة الكهربائية وتوفير حلولًا لترشيد استهلاك الطاقة من خلال تركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح مباني مشروع "جولدن جيت" لإنتاج طاقة نظيفة للمساهمة في تحقيق توفير في استهلاك الكهرباء بالمشروع، وتركيب شبكة ذكية لقياس ومراقبة استهلاك الكهرباء؛ لتحقيق جودة الشبكة وتقليل نسبة الفقد، إضافة إلى التيسير على العملاء فى سداد الفواتير ومراقبة الاستهلاك من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة.

تعليقًا على الاتفاقية، قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز :"الوصول لهدفنا بأن يصبح مشروع جولدن جيت النموذج المثالي للمشروعات الخضراء في مصر، يتطلب عقد شراكات مع كبرى الشركات المتخصصة لتوفير حلولًا مستدامة وذكية تحقق متطلبات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقدم شركة أنترو لتوزيع وادارة الطاقة بالاضافة الي انشطة توزيع الكهرباء بالمشروع حلولًا لتوفير طاقة نظيفة تتوافق مع رؤيتنا وذلك لتحقيق بيئة متكاملة ومستدامة في جولدن جيت".

من جانبه قال السيد/ أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن تطبيق أحدث الحلول المستدامة الذكية بمشروع جولدن جيت سوف ينعكس على خفض تكلفة التشغيل لعملائنا من خلال توفير استهلاك المياه والكهرباء، عبر متابعة الاستهلاك بشكل يومي من خلال منصة رقمية متطورة تسمح لعملائنا بمراقبة الاستهلاك مما يعزز الشفافية والكفاءة ويسمح لها باتخاذ قرارات أفضل لإدارة مواردهم، معربًا عن ثقته في أن تقدم شركة أنترو لتوزيع وادارة الطاقة أحدث الحلول المبتكرة في إدارة المرافق بما ينعكس على تحسين جودة الحياة.

من جهته قال هاني هلالي المدير التنفيذي لشركة انترو لتوزيع الكهرباء وادارة الطاقة يتطلب الوصول للاعتماد الكامل على الطاقات الجديدة والمتجددة إلى حلول مرحلية تبدأ من كفاءة الطاقة واستغلال المساحات المتاحة للطاقة الشمسية وتجهيز شبكة الكهرباء الذكية وتنتهي بشراء الطاقة النظيفة من خلال الشبكة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء. وفي هذا النسق طورت الشركة منصة لمنظومة إدارة الطاقة الذكية والتي من شأنها مراقبة الفقد الفني ومعامل القدرة والعدادات ثنائية الاتجاه ومؤشرات الصيانات الاستباقية .ونفخر بشراكة و تقديم الخدمة "لريدكون" وأخذ أولي الخطوات في رحلة تحول الطاقة "

ويعد مشروع جولدن جيت باكورة مشروعات شركة ريدكون بروبرتيز، وهو مشروع تجاري ترفيهي إداري يمتد على مساحة 160 ألف متر مربع بقلب مدينة القاهرة الجديدة بإجمالي استثمارات 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى بأكبر واجهة مطلة على شارع التسعين الجنوبي تمتد على مسافة 1.25 كيلومتر أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة. يطبق المشروع نهج الاستدامة ابتداءً من مرحلة التصميم وصولاً إلى الإنشاء والتشييد. تساهم الشركة من خلال مشروع جولدن جيت في تحقيق 9 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وستبدأ الشركة في تسليم الوحدات خلال الربع الأخيرمن العام الجاري.

نبذة عن ريدكون بروبرتيز:

تأسست شركة ريدكون بروبرتيز في 2019 كذراع التطوير العقاري لمجموعة شركات ريدكون، وتخصصت في تطوير المشروعات العقارية ذات الاستخدامات المتعددة، وتعمل الشركة وفقاً لمبادئ الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية لأعمالها، بتطبيق أسس البناء المستدام والعمارة الخضراء، والتي تم تطبيقها في مشروعها الأول "جولدن جيت"، وتعتمد شركة ريدكون بروبرتيز في أعمالها على خبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال الإنشاءات لشركة ريدكون للتعمير، والتي سلمت خلالها أكثر من 200 مشروع، من ضمنها أبراج العلمين، وأبراج ماسبيرو، وجامعة المنصورة، ومقر بنك ابوظبي الاول ، وشركة فاركو، وشركةABB ، وغيرها الكثير.

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