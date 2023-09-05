1. بعد الولايات المتحدة الأمريكية، هونج كونج، مولدوفا ودبي، تخطط الشركة لإنشاء مكتب في الرياض بحلول الربع الثاني من عام 2024.

2. عرضت الشركة قدراتها التحليلية العميقة في الوقت الفعلي في «سيملس».

3. الشركة تُشيد بالإصلاحات الجريئة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان

4. تبادل الرؤى حول الوضع الحالي لسوق السمعة عبر الشبكة الدولية للمعلومات فب المملكة العربية السعودية.

5. من المتوقع أن تصل قيمة سوق السمعة العالمية إلى 12.754 مليار ريال سعودي «3.4 مليار دولار أمريكي» بحلول عام 2030.

6. نجحت المملكة في بناء سمعتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سجلت 266.6 مليار دولار أمريكي «1 تريليون ريال سعودي» في عام 2022.

الرياض⁄ دبي: بعد تأسيس مكاتب لها في الولايات المتحدة الأمريكية، هونج كونج، مولدوفا ودبي، أعلنت اليوم شركة «ريبيوتيشن هاوس»، والتي يقع مقرها الرئيسي في مقرها الولايات المتحدة، عن خططها لدخول السوق السعودية بحلول منتصف عام 2024. أصدرت الشركة هذا الإعلان أثناء حديثها في «منطقة التسويق الرقمي» في «سيملس السعودية».

ويقول نيكيتا بروخوروف، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لدى وكالة «ريبيوتيشن هاوس»: «بعد دخولنا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مكتبنا الأول في دبي العام الماضي، شهدنا نموًا قويًا وواعدًا في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية، فثمّة فرصة ممتازة مُتاحة أمام الشركات الأجنبية للاستفادة من إمكانات السوقين. وفي محطتنا الثانية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدينا خطط لإنشاء مكتب يعمل بكامل طاقته في الرياض بحلول منتصف عام 2024».

وفي أثناء حديثه خلال الفعالية، تحدث نيكيتا عن إدارة السمعة عبر الشبكة الدولية للمعلومات، وشارك الحضور في الحدث أفكاره والوضع الحالي لسوق هذه النوعية من إدارة السمعة في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، وعلى مستوى العالم بصفة عامة. وأشاد بالإصلاحات الجريئة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والتي تمهد الطريق أمام الشركات المتخصصة مثلنا للعب دور في الاقتصاد الوطني.

وأضاف نيكيتا: «استنادًا إلى تحليلنا للسوق على نطاق أكبر لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال أدوات السمعة المبتكرة عبر الشبكة الدولية للمعلومات، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسجلنا الحافل لمدة 10 سنوات في إدارة سمعة الحكومات والأفراد، نرى أن الحاجة إلى السمعة تتزايد في المملكة العربية السعودية. وقد أدى التزامن بين تفشي جائحة «كوفيد-19» والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاهتمام بخدمات إدارة السمعة عبر الشبكة الدولية للمعلومات. من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة السمعة عبر الشبكة الدولية للمعلومات إلى 12.754 مليار ريال سعودي «3.4 مليار دولار أمريكي» بحلول عام 2030 على مستوى العالم».

تتخصص الشركة في اكتشاف المشكلات وإصلاح الأداء عبر الإنترنت: إدارة السمعة في محركات البحث «والمعروفة اختصاراً بالمصطلح الانجليزي (SERM)»، مراقبة الإشارات عبر الشبكة الدولية للمعلومات، تحليلات السمعة عبر الشبكة الدولية للمعلومات، توليد العملاء المحتملين، حذف المعلومات من المواقع الشبكية ومحركات البحث، وتقييم المشاركة الرقمية والتغطية الصحفية.

تتضمن إدارة السمعة في محركات البحث ما يلي: معالجة البيانات الإقليمية والدولية، تحسين اقتراحات البحث، إنشاء جزر المحتوى، تطوير مجتمع الشبكات الاجتماعية، إنشاء قنوات وقوائم تشغيل على استضافة الفيديو، بدء مواضيع المناقشة في المنتديات عبر الشبكة الدولية للمعلومات، نشر المقالات على بوابات الأخبار، فهرسة صفحات المنصة، الإعلانات السياقية، إنشاء حسابات مدونة، تحسين الموقع الرسمي، وصفحات موسوعة «ويكيبديا».

ولإثبات براعتها بمساعدة أنظمتها عبر الشبكة الدولية للمعلومات، عرضت شركة «ريبيوتيشن هاوس» تحليلات في الزمن الفعلي لفعالية «سيملس السعودية» 2023، في غضون شهر واحد، من 2 أغسطس 2023 إلى 4 سبتمبر 2023.

أذهل التحليل المباشر الجمهور وحظي بتصفيق مدوي. وأظهرت النتائج على الشاشة الحية مدى وصول الفعالية إلى الجمهور ومصادر البيانات والمناطق التي تم الوصول إليها. وأظهرت التحليلات أن الفعالية وصلت إلى 96.43 مليار جمهور في المجمل، 26,704 مشاركة، و3,547 إشارة.

وكشفت التحليلات المتعمقة أن الأسواق الرئيسية التي وصلت فعالية «سيملس» إلى الجمهور فيها هي الولايات المتحدة الأمريكية (47%)، المملكة العربية السعودية (32%)، الهند (8%)، الإمارات العربية المتحدة (7%)، والمملكة المتحدة (3%).

وشملت مصادر الحصول على البيانات في الوقت الفعلي: وسائل التواصل الاجتماعي (66%)، وسائل الإعلام (20%)، المدونات (8%)، المنتديات (4%)، المراسلين (1%)، والتقييمات (1%).

#بياناتشركات

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السيد/ ناصر اقبال

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