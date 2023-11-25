أبوظبي: تنظم ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، يوما خاصا للمبيعات، في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، يوم الأحد المقبل، الموافق 26 نوفمبر الحالي.

ويتضمن الحدث عرضا خاصا على كافة مشاريع الشركة، يشمل خصما بقيمة 10%، مع سداد 10% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم.

وتضم محفظة "ريبورتاج العقارية" 28 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وحققت ريبورتاج العقارية، مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم خلال عام 2022، مقابل مبيعات بقيمة 1,6 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2021، أي بنمو يصل إلى 45%..

وأكدت ريبورتاج العقارية حرصها على تقديم المزيد من العروض الخاصة والخصومات والتخفيضات بما يتماشى مع تطلعات المشترين والمستثمرين، وهو ما يعزز من مبيعات الشركة بكافة مشاريعها بالإمارات والخارج.

وحصدت ريبورتاج العقارية، مؤخرا جائزة المطور العقاري الأكثر ثقة بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023، من مجلة الأعمال الدولية "The International Business Magazine"، ما يرسخ مكانة الشركة الرائدة في السوق العقاري.

وباشرت "ريبورتاج" مؤخرا تسليم مشروع الواحة ريزيدنس 2 "أويسيس 2" في مدينة مصدر، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية.

وخلال العام 2022 نجحت "ريبورتاج العقارية" في إنجاز وتسليم 3 مشاريع عقارية في أبوظبي ودبي، حيث تم تسليم مشروع "الراحة لوفتس 1" في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي، وكذلك مشروع "الواحة رزيدنس 1" في مدينة مصدر، كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع "ركان لوفتس" الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة "دبي لاند" بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار".

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