يشمل خصما بقيمة 10% على كافة مشاريع الشركة

أبوظبي: تنظم ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، يوما خاصا للمبيعات، في فندق سوفيتيل أبوظبي الكورنيش، يوم الأحد المقبل، الموافق 24 سبتمبر الحالي.

ويتضمن الحدث عرضا خاصا على كافة مشاريع الشركة، يشمل خصما بقيمة 10%، مع سداد 10% دفعة مقدمة، و1% شهريا حتى التسليم.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية مواصلة "ريبورتاج" تقديم المزيد من العروض الخاصة والخصومات والتخفيضات بما يتماشى مع تطلعات المشترين والمستثمرين، وهو ما يعزز من مبيعات الشركة بكافة مشاريعها بالإمارات والخارج.

وتضم محفظة "ريبورتاج العقارية" 28 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وحققت ريبورتاج العقارية، مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم خلال عام 2022، مقابل مبيعات بقيمة 1,6 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2021، أي بنمو يصل إلى 45%.

وأوضح سليمان أن استمرار الشركة في تحقيق مبيعات قوية بكافة مشاريعها يعزز من خططها للتوسع، وإطلاق المزيد من المشاريع الجديدة.

وكشفت ريبورتاج العقارية، خلال الربع الأول من العام الحالي، عن إطلاق مشروعها الجديد "بيانكا" في دبي، والذي يضم 653 تاون هاوس.

وخلال العام الماضي أطلقت ريبورتاج العقارية لمشروع «فيردانا»، الواقع ضمن مجمع دبي للاستثمار، والذي يتألف من 305 وحدات «تاون هاوس»، كما أطلقت بأبوظبي، مشروع "بلازا" في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 348 وحدة سكنية، ومشروع "بيرلا 1" في جزيرة ياس، والذي يضم 190 وحدة سكنية، بالإضافة إلى «بيرلا 2»، ويضيف 115 وحدة سكنية جديدة.

كما أطلقت الشركة خلال عام 2022 مشروع «سيلفانا» في منطقة باشاك شهير بأسطنبول في تركيا، والذي يوفر 232 تاون هاوس.

وأكد سليمان "ريبورتاج" تقدم الأعمال الإنشائية بكافة مشاريع الشركة، تمهيدا لإنجاز المشاريع وتسليمها وفق الجدول الزمني المحدد.

وخلال العام 2022 نجحت "ريبورتاج العقارية" في إنجاز وتسليم 3 مشاريع عقارية في أبوظبي ودبي، حيث تم تسليم مشروع "الراحة لوفتس 1" في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي، وكذلك مشروع "الواحة رزيدنس 1" في مدينة مصدر، كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع "ركان لوفتس" الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة "دبي لاند" بالتعاون مع شركة "كونتيننتال للاستثمار".

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