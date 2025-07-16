دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "ريبل"، الشركة الرائدة في مجال توفير البنية التحتية للأصول الرقمية للمؤسسات المالية، عن إبرامها لشراكة استراتيجية مع "كنترول ألت"، المنصة الرائدة في مجال البنية التحتية للترميز. وفي إطار هذه الشراكة، ستوظف "كنترول ألت" حلول "ريبل" المبتكرة في مجال حفظ الأصول الرقمية المخصصة للمؤسسات، بهدف دعم مشروع الترميز العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال توفير حفظ آمن وقابل للتطوير لسندات ملكية العقارات المُرمزة في دبي، والتي يجري إصدارها على على سجل (XRP Ledger).

بعد إعلانها الشهر الماضي عن مشاركتها في مشروع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أصبحت "كنترول ألت"، أول شريك رئيسي لـ "ريبل" في مجال حفظ الأصول الرقمية في الإمارات، مما يشير إلى تنامي الطلب في المنطقة على بنية تحتية آمنة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية. وتواصل ريبل توسيع شبكتها العالمية في مجال حفظ الأصول الرقمية لتشمل الآن قاعدة عملاء واسعة حول العالم في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية

في هذا الصدد، أشار ريس ميريك، المدير الإداري لشركة ريبل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن مشروع ترميز العقارات التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي يعد تجسيدًا مثاليًا للمبادرات الرائدة والمبتكرة التي تعزز مكانة دبي كمركز رئيسي في صناعة الأصول الرقمية العالمية. وأضاف: "إنها المرة الأولى التي تبادر فيها جهة حكومية معنية بتسجيل العقارات في منطقة الشرق الأوسط بترميز سندات الملكية العقارية على شبكة بلوكتشين عامة. ويُعد اختيار دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ XRPL خطوة مشجعة، تعزز الثقة في إمكانياته كتطبيق بلوكتشين رائد في مجال الاستخدامات المالية المهمة". كما أعرب ميريك عن سعادته بالتعاون مع كنترول ألت، التي اختارت حلول ريبل المتقدمة لحفظ الأصول الرقمية المخصصة للمؤسسات، بما يدعم إنجاز هذا المشروع الرائد.

والجدير بالذكر أن "كنترول ألت" حصلت مؤخرًا على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية من قبل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، لتصبح بذلك أول مزود مرخص في هذا المجال يقدم الخدمات المتعلقة بالجهة المُصدرة. ويُعد هذا الإنجاز التنظيمي خطوة محورية تربط رسميًا بين إصدار الرموز الرقمية وحفظ الأصول الحقيقية، مما يتيح عملية ترميز متكاملة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية، بدءًا من

إصدار الأصول، مرورًا بالحفظ الآمن، ووصولاً إلى تسوية المعاملات على السلسلة وإدارة دورة حياتها.

من جانبه صرّح مات أونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كنترول ألت، قائلاً: "بصفتنا الجهة المسؤولة عن تقديم حلول الترميز ضمن مشروع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإننا في كنترول ألت نمتلك خبرة واسعة في الهندسة المالية والبنية التحتية للأصول الرقمية. ولهذا كان من الطبيعي أن نتعاون مع ريبل للاستفادة من حلولها التقنية المبتكرة في حفظ الأصول الرقمية، بما يساهم في دعم هذه المبادرة الرائدة.". وأضاف: "توفر لنا هذه الشراكة مع ريبل إمكانية الاستفادة من تقنيات أثبتت كفاءتها وموثوقيتها، وتتماشى مع أعلى معايير الأمان والفعالية التشغيلية. نحن متحمسون لهذا التعاون، ونتطلع إلى توسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية العقارية في دبي لتشمل شريحة أكبر من الجمهور."

يمثل مشروع ترميز العقارات التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنجازًا بارزًا في مسيرة تطوير سوق الاستثمار العقاري وترميز الأصول في الإمارة. وبهذه الخطوة المهمة، تؤكد دبي ريادتها في بناء وتطوير سوق عقاري يتسم بمزيدٍ من الشفافية والكفاءة وسهولة الوصول، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن خلال ترميز سندات الملكية، يتيح المشروع أيضًا إمكانية التملك الجزئي، مما يسمح لعدة مستثمرين بالاشتراك في ملكية عقار واحد.

شهدت ريبل نموًا ملحوظًا داخل الإمارات العربية المتحدة، ولاسيما بعد حصولها في وقتٍ سابق من هذا العام على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لتصبح بذلك أول مزود لخدمات الدفع بتقنية البلوكتشين يحصل على هذا الاعتماد. ويعزز هذا الزخم شراكاتها البارزة مع كل من بنك زاند، الذي يشترك أيضًا في دعم مشروع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشركة مامو التي ستستفيد من حلول ريبل في مجال المدفوعات العابرة للحدود والمدعومة بتقنية البلوكتشين. وتكللت جهود ريبل بالإعلان مؤخرًا عن حصول عملتها المستقرة الـ RLUSD على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية للاستخدام كرمز مشفر معتمد داخل مركز دبي المالي العالمي.

بفضل بنيتها التحتية للأصول الرقمية التي تتسم بالبساطة والأمان والامتثال التنظيمي، تتمتع ريبل بموقعٍ مثالي يُمكّنها من تزويد المؤسسات المالية بالخدمات الأساسية اللازمة لترميز الأصول الرقمية وحفظها وتبادلها ونقلها. فضلاً عن ذلك، تمتلك ريبل أكثر من عشر سنوات من الخبرة العميقة في قطاع الأصول الرقمية وتحمل ما يزيد عن 60 رخصة وتسجيلًا تنظيميًا في مناطق اختصاص متعددة، يشمل ذلك ترخيصها من سلطة دبي للخدمات المالية الذي مُنح في مارس 2025.

نبذة عن ريبل:

ريبل هي شركة رائدة في مجال توفير حلول البلوكتشين والعملات الرقمية للمؤسسات المالية، توفر مجموعة برامج سهلة الاستخدام، متوافقة مع القوانين التنظيمية، وموثوقة، تهدف إلى تحقيق الكفاءة، تبسيط العمليات، وتعزيز الابتكار في مجال التمويل العالمي. تستفيد حلول ريبل من سجل (XRP Ledger) وأصلها الرقمي الأصلي، XRP، الذي صُمم خصيصًا لتوفير معاملات سريعة، منخفضة التكلفة، وقابلة للتوسع بشكل كبير في استخدامات المطورين والاستخدامات المالية المتنوعة. وبفضل سجلها الحافل في التعاون مع العديد من الجهات التنظيمية وصناع السياسات حول العالم، تتمتع ريبل بمكانة رائدة في تطوير الاقتصاد الرقمي للأصول من خلال حلولها المبتكرة في مجال المدفوعات، الحفظ، والعملات المستقرة، بما يعزز المصداقية والثقة في تقنية البلوكتشين المؤسسية. نعمل جنبًا إلى جنب مع شبكة عملائنا وشركائنا ومجتمع المطورين على إحداث تحول جذري في ترميز القيمة وحفظها وتبادلها ونقلها.

نبذة عن كنترول ألت

كنترول ألت هي منصة رائدة في مجال البنية التحتية للترميز، تجمع بين تقنية البلوكتشين والخبرة العميقة في الهندسة المالية لتقديم حلول مخصصة ومتوافقة مع المعايير التنظيمية في قطاع الأصول البديلة. وحتى تاريخ1 يوليو 2025، نجحت الشركة في ترميز أصول تجاوزت قيمتها 325مليون دولار، في عددٍ من القطاعات بما في ذلك، العقارات، والائتمان الخاص، والصناديق الاستثمارية، وتمويل الإجراءات القضائية، وغيرها المزيد.

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حصلت كونترول ألت سوليوشنز دي إم سي سي على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، المرجع: VL/25/05/002) كـ "وسيط-تاجر" و"مُصدِر". يقع مكتبنا الرئيسي في الطابق الثاني عشر من برج أبتاون بدبي.

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