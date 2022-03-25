ستتولى جيليان هاموند منصب المديرة المؤقتة لمدرسة ريبتون البرشاء

تم تعيين نائب المدير ستيفن لوبتون، بمنصب مدير مؤقت لمدرسة ريبتون أبوظبي

زوي وولي تودع مدرسة ريبتون البرشاء لتنضم إلى المدرسة العالمية البريطانية الهولندية بجدة وتصبح أول سيدة تتبوأ منصب المديرة في المدرسة

الإمارات العربية المتحدة: ودّعت مجموعة مدارس ريبتون في الإمارات العربية المتحدة زوي وولي المديرة السابقة لمدرسة ريبتون البرشاء، لتخوض تحديًا جديدًا كإحدى أول السيدات التي تتبوّأ منصب مديرة مدرسة في المملكة العربية السعودية وأول مديرة للمدرسة العالمية البريطانية الهولندية بجدة للعام الدراسي 2022 - 2023.

منذ العام 2015، كانت زوي وولي جزءًا من فريق القيادة العليا في مجموعة مدارس ريبتون، وقد لعبت دورًا حيويًا في توسيع الحرم المدرسي في جنوب البرشاء لاستقبال تلاميذ المرحلة الثانوية، وذلك باتباع خطة نمو استراتيجية سنوية لتقديم منهج الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي في الصفين العاشر والحادي عشر ومنهج المستوى المتقدم (أ) للصفين الثاني عشر والثالث عشر. حاليًا، نجحت ريبتون البرشاء في ترسيخ التميز الأكاديمي على مستوى صفوف السابع والثامن والتاسع؛ وفي سبتمبر 2021، عينت مدرسة ريبتون البرشاء تشانديني ميسرا كناظرة جديدة للصفوف الثانوية بما يدعم توسع المدرسة إلى المرحلة الثانوية.

وفي هذا السياق، علّقت زوي وولي، المديرة السابقة لمدرسة ريبتون البرشاء، قائلة: "لقد تشرفت بقيادة مدرسة ريبتون البرشاء وبالعمل مع مجموعة من المعلمين والموظفين المتمرسين لترسيخ التميز الأكاديمي على مدى السنوات الست الماضية في ريبتون البرشاء. أود أن أشكر أولياء الأمور والمدرسة على ثقتهم بي لتعزيز النمو الأكاديمي للأطفال. ولقد سررت بالعمل مع مجموعة من تلاميذنا الموهوبين، وأعضاء هيئة التدريس الحاليين الذين يواصلون الالتزام بقيم ريبتون الغنية في المدرسة وفي حياتهم الشخصية. أثناء خوض هذه المغامرة الجديدة، أود أيضًا أن أشارك خالص امتناني لمجموعة مدارس ريبتون على الترحيب بي كجزء منها ودعمها لي في مسيرتي كمديرة."

ستنضم تشانديني ميسرا إلى مديرة مدرسة ريبتون أبوظبي، جيليان هاموند بصفتها مديرة مؤقتة للمدرسة في العام الدراسي 2022 - 2023، وذلك لتحقيق الانتقال السلس لبقية العام الدراسي الحالي. تتمتّع الآنسة هاموند بخبرة واسعة في إدارة الحرم المدرسي في جنوب البرشاء، وذلك بعد أن انضمت إلى مجموعة مدارس ريبتون منذ العام الدراسي 2017-2018.

وأضافت الآنسة هاموند، مديرة مدرسة ريبتون أبوظبي قائلة: "أود أن أشكر مجموعة مدارس ريبتون لمنحي هذه الفرصة وأتمنى لزميلتي، السيدة وولي، حظًا سعيدًا في مواجهة التحدي الجديد بصفتها أول مديرة للمدرسة العالمية البريطانية الهولندية بجدة ومن أوائل المديرات في المملكة العربية السعودية. لقد كانت وولي بالفعل مصدر إلهام للموظفين والتلاميذ خلال فترة عملها مع مجموعة ريبتون. وقد حظيت بتقدير أولياء الأمور بسبب شغفها وتفانيها، لا سيما بعد أن دعمت مساعي توطيد العلاقات مع مجتمع أولياء من خلال فتح خطوط التواصل بشأن تنمية التلاميذ".

وتابعت الآنسة هاموند قولها: "أنا فخورة وممتنة لقرار مجلس المحافظين بشأن تعييني في منصب المديرة المؤقتة لمدرسة ريبتون البرشاء. لا شك أنني سأفتقد مدرسة ريبتون أبوظبي في العام المقبل، فقد كانت بمثابة أسرة لي، لكنني واثقة بتألقها المستمر تحت إشراف فريقي المتفاني الذي يتمتع بالخبرة اللازمة للحفاظ على الأداء المتميز للمدرسة على مستوى قطاع التعليم في الإمارات العربية المتحدة ".

منذ انضمامها إلى مجموعة مدارس ريبتون، نجحت الآنسة هاموند في تعزيز الروابط المتماسكة ضمن فريق القيادة العليا وفي إضفاء الحيوية على مجتمع مدرسة ريبتون أبوظبي. تحت قيادتها، حققت دفعة العام 2021 في ريبتون أبوظبي نتائج بارزة في الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي، وحققت المدرسة باستمرار تحصيلًا أعلى من المتوسط الذي حققته نظيرتها في المملكة المتحدة في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عبر جميع الفئات العمرية. أما في اختبارات أحدث الاتجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم (TIMMS) حصلت مدرسة ريبتون أبوظبي على نتائج أعلى من المدارس الخاصة أو المحلية الأخرى في العاصمة. كما نالت ريبتون أبوظبي جائزة "مدرسة أبل المتميزة" للمرة الثانية بعد العام 2016، لتكون بذلك المدرسة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنال الجائزة مرتين.

كذلك لعبت الآنسة هاموند دورًا أساسيًا في دعم وتشكيل وتطوير لجنة أولياء الأمور التي تحمل اسم - "أصدقاء ريبتون". سيتولى نائب المدير ستيفن لوبتون منصب المدير المؤقت لريبتون أبوظبي على رأس فريق قيادي لامع وموهوب يشمل آران سميث، القائم بأعمال نائب المدير وناظر المرحلة الابتدائية، وستيفن ديفيس، ناظر المرحلة الثانوية وماري النصراوي، ناظرة حرم روز في ريبتون أبوظبي.

بالتعاون مع فريق قيادي قوي يتمتع بخبرة واسعة، تتطلع مجموعة مدارس ريبتون إلى سنة أكاديمية مزدهرة في العام 2022 - 2023.

واختتم ديفيد كوك، مدير مدرسة ريبتون دبي ومدير قسم التعليم في مجموعة مدارس ريبتون في الإمارات العربية المتحدة قوله: “لقد أرست السيدة وولي معايير أكاديمية استثنائية، حيث قدمت أعلى مستويات الجودة في التعليم في ريبتون البرشاء. أود أن أشكرها على عملها الدؤوب والجاد في وضع أسس قوية للمرحلة الثانوية في المدرسة، وأرغب بتهنئتها على نيل الجوائز بسب منهجيات التدريس المبتكرة بما في ذلك اعتماد ريبتون البرشاء كمدرسة آبل المتميزة. ومن جهتي، أثني على السيدة وولي لسيرها في هذا الدرب، لتكون مثالاً يحتذى به للتلاميذ للسعي إلى آفاق جديدة، ونتمنى لها كل التوفيق في المستقبل. أنا واثق من أن فرق القيادة تحت إشراف الآنسة هاموند والسيد لوبتون ستواصل تحقيق التميز التعليمي في مدرستي ريبتون البرشاء وريبتون أبوظبي."

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نبذة عن مدرسة ريبتون البرشاء

تقع مدرسة ريبتون البرشاء في مجمع دبي للعلوم في جنوب البرشاء، وهي إحدى المدارس البريطانية الرائدة للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و18 سنة. عُرفت مدرسة ريبتون البرشاء سابقًا باسم فورمارك دبي وهي جزء من مجموعة مدارس ريبتون في الإمارات العربية المتحدة التابعة لإيفولفنس نوليدج إنفستمنتس (EKI).

استقبلت مدرسة ريبتون البرشاء تلاميذها الأوائل في العام 2013 لتعكس إيمان مجموعة مدارس ريبتون بالقيم التقليدية والرعاية الفردية للتلميذ وتنميته المتكاملة.

تتبع المدرسة منهج المملكة المتحدة الوطني في إنجلترا معزّزًا بمواد من منهج مجلس امتحانات المدارس المستقلة (ISEB) المصمم لتلبية المعايير الصارمة المتوقعة في امتحانات الصف الحادي عشر وما يليه وامتحانات القبول المشتركة. كذلك، فإن مدرسة ريبتون البرشاء لا تألو جهدًا في تعزيز شمولية التلاميذ من أصحاب الهمم والتلاميذ الموهوبين.

تتميز المدرسة بحرم مدرسي كبير مزود بمرافق ووسائل تعليم مميزة تسهم في تنمية التلاميذ خارج الفصول الدراسية. والجدير ذكره أن مدرسة ريبتون البرشاء حاصلة على اعتماد الرابطة المستقلة للمدارس الإعدادية (IAPS)، واعتماد مدرسةIAPS World Hub ، وهي المدرسة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة والثانية عالمياً التي تحوز شرف هذين الاعتمادين. كذلك، نالت مدرسة ريبتون البرشاء لقب مدرسة آبل المميزة للفترة الممتدة بين العام 2018 والعام 2021 لاستخدامها التكنولوجيا ضمن بيئة تعليمية جذابة تشرك التلاميذ وتعزز التعلّم عبر كافة الفصول.

مدرسة ريبتون أبوظبي

مدرسة ريبتون أبوظبي هي جزء من مجموعة إيفولفنس نولدج انفستمنت (EKI)، وقد تم تأسيسها في العام 2013 كمؤسسة تعليمية ذات مستوى عالمي في عاصمة الإمارات العربية المتحدة. مدرسة ريبتون أبوظبي هي المدرسة الشريكة لمدرسة ريبتون الشهيرة في المملكة المتحدة التي تأسست في العام 1557 والتي لا تزال تتمتع بسمعة ممتازة في المجالين الأكاديمي والرياضي. تتّبع مدرسة ريبتون أبوظبي المناهج الدراسية في المملكة المتحدة وتقدم نهجاً شاملاً في التعليم، ما يضمن تقديم "الأفضل لكل تلميذ" من خلال تطوير بيئة تعليمية تتيح للتلاميذ الإزدهار أكاديمياً وجسدياً واجتماعياً. كما أن المدرسة هي أيضاً الأولى في المنطقة التي تنال لقب مدرسة آبل المتميزة في العام 2016، نظراً لتركيزها على أن تصبح مركز تميز للتعليم الرقمي المتقدم، وقد حازت على تصنيف "جيد جداً" منذ العام 2015 على التوالي من قبل هيئة أبوظبي للتعليم والمعرفة.

تحتل المدرسة حرمين في جزيرة الريم، بمساحة تزيد عن 30,000 متر مربع، وتوفر أحدث المرافق التعليمية والترفيهية والرياضية. تقع مدرسة ريبتون الابتدائية في حرم روز، وتضم صفوفاً من الحضانة حتى الصف الأول وتتميز بمساحات تعليمية واسعة ورحبة وقاعات متعددة الاستخدامات ومكتبة ومسبح داخلي. تم تصميم حرم فراي، الذي يستوعب التلاميذ من الصف الثاني حتى الثالث عشر، بأسلوب عصري يوفر بيئة تعليمية مبتكرة ومرافق رياضية من الدرجة الأولى. تعتمد المدرسة المنهج الدراسي لشهادة الثانوية البريطانية (IGCSE) ومنهج المستوى أ.