يعتبر إتش كيو باي روڤ أول مشروع مساحات مكتبية مستقلة تتسم بالطابع الفندقي في الشرق الأوسط.

تمّ تصميم إتش كيو باي روڤ لرواد الأعمال العصريين، حيث يقدم مكاتب جاهزة ومفروشة بالكامل بمساحات مرنة تناسب جميع فرق العمل، مع نهج يركز على أسلوب الحياة، ويضم مرافق فندقية فريدة ومساحات مخصصة لإنتاج المحتوى، وكل العناصر اللازمة لإنشاء مجتمع عمل مزدهر.

بمفهومها الرائد للمساحات المكتبية ذات العلامة الفندقية، تمثل هذه الشراكة الجديدة بين مجموعة إرث و روڤ للفنادق خطوة متقدمة في مشهد المساحات التجارية بالمنطقة.

المشروع الرائد سيكون بمنطقة بيزنس باي، مع إطلالات بانورامية على وسط مدينة دبي وقناة دبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة 08سبتمبر 2025: أعلنت مجموعة روڤ للفنادق ومجموعة إرث عن إطلاق مشروع إتش كيو باي روڤ، المفهوم المبتكر لمكاتب الجيل الجديد، والذي يعتمد على الضيافة ويرتكز على الدمج السلس بين العمل والحياة والترفيه. وسينطلق المشروع من منطقة الخليج التجاري، بجوار مراسي باي مارينا، حيث يوفر مساحات مكتبية راقية ومؤثثة بالكامل، مصممة بروح عصرية تجمع بين الإنتاجية والراحة وأسلوب الحياة العصري.

مساحات عمل من الجيل الجديد مصممة لتواكب أسلوب الحياة العصري

استلهاماً من أسلوب روڤ المميز ورؤية مجموعة إرث المستقبلية، يعيد مشروع إتش كيو باي روڤ ابتكار مفهوم المكتب التقليدي، ليقدمه كوجهة متكاملة تمزج بين دفء وحيوية الضيافة وكفاءة المساحات التجارية من الفئة الأولى. ويكسر المشروع الحواجز بين التركيز المهني والاسترخاء الشخصي، ليقدّم بيئة عمل متكاملة تجمع بين الإنتاجية والراحة بأسلوب عصري متفرد.

تم تصميم هذه المساحات لتتمحور حول الإنسان وأسلوب الحياة والإنتاجية، حيث يجمع المشروع بين التكنولوجيا الذكية، والتصميم الجريء، والتفاصيل المستوحاة من أسلوب الحياة العصري لابتكار تجربة مكتبية استثنائية. فمن المزايا الذكية التي تبسّط العمليات اليومية، إلى مساحات العمل النابضة التي تعزز روح المجتمع والألفة، تم التفكير في كل عنصر بعناية. والنتيجة بيئات عمل مثالية تمكّن الشركات من الازدهار، وفرق العمل من التعاون بسلاسة، وتجعل العمل أكثر كفاءة وحيوية.

موقع استراتيجي يجمع بين العمل ونبض المدينة

يستأثر إتش كيو باي روڤ بموقع مميز على مراسي باي مارينا، على بعد خطوات من ممشى القناة النابض بالحياة، ودقائق معدودة من أبرز المناطق التجارية مثل حي دبي للتصميم. كما يتيح الموقع سهولة الوصول إلى كل من شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، مع إطلالات بانورامية خلابة على برج خليفة وأفق دبي الخلاب. ويعزز المشروع سهولة التنقل من خلال طريق خاص وحصري متصل مباشرةً بـإتش كيو باي روڤ، ما يوفر دخولاً وخروجاً سلساً ومريحاً ويجعل التنقل اليومي أسرع وأكثر راحة.

مساحات مكتبية مرنة ومجموعات لوفت الأولى من نوعها

يضم إتش كيو باي روڤ أكثر من 400 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية المفروشة بالكامل، والمصممة بأسلوب الوحدات القابلة للتخصيص، حيث يمكن للشركات اختيار مساحات جزئية أو طوابق كاملة بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة. وتمنح هذه المجموعة مرونة فائقة للتوسع والتكيف بسهولة، مع كل مكتب مزود بساحة خارجية خاصة، وأثاث ذكي، وتفاصيل تصميمية مدروسة بعناية.

أما مجموعة اللوفت، والتي يتمّ تقديمها للمرة الأولى في المنطقة، توفر مساحات بارتفاع مضاعف وتصاميم عصرية لافتة تجمع بين طابع المكتب الحديث ودفء الأجواء السكنية. تمّ تصميم هذه المكاتب لتكون عنواناً مميزاً لأصحاب الأعمال، مع مزايا مدمجة مثل خزانة ملابس، ومطبخ صغير، ومنطقة استراحة، ما يضفي راحة منزلية متكاملة على بيئة العمل.

ولا تقتصر التجربة على المكاتب الخاصة، بل تمتد لتشمل مساحات مشتركة مصممة للتعاون وبناء شبكات العلاقات والتواصل اليومي. تتضمن هذه المساحات قاعات اجتماعات مشتركة، كبائن عازلة للصوت للعمل الفردي المركز، زوايا للقراءة، ومساحات متعددة الاستخدامات للفعاليات والأنشطة الاجتماعية، إلى جانب مقهى مبتكر يقدم القهوة الطازجة والمشروبات الساخنة مباشرة من داخل المصعد، مما يضيف لمسةً عملية وجميلة إلى المكان.

العمل كما لم تعرفه من قبل: توازن مثالي بين الإنتاجية وأسلوب الحياة العصري

في مشروع إتش كيو باي روڤ، تم دمج التوازن بين العمل والحياة في جوهر التصميم. تقدم المرافق المختارة بعناية على الموقع كل ما يحتاجه الموظفون من أنشطة رياضية، وتجارب طعام، ومساحات للاسترخاء، لتقليل الحاجة للتنقل خارج المبنى. تمتد مساحات المشروع الداخلية والخارجية على أكثر من 6,600 متر مربع، وتشمل مستويات متعددة: مثل الأركيد والبوديوم المخصص للتجمعات، وصولاً إلى طابق كامل يركز على اللياقة وسطح مصمم للأنشطة الاجتماعية والترفيهية.

وليس مجرد مكتب فحسب، بل يرسم إتش كيو باي روڤ ملامح مجتمعاً حيوياً يزدهر فيه التواصل، حيث تتوفر مناطق عمل مشتركة، ومساحات للتجمع، ومرافق للفعاليات المجتمعية وإنتاج المحتوى، لجميع المستخدمين داخل المبنى.

من أبرز المعالم في المشروع أكواخ الأشجار، الواقعة وسط حدائق غنّاء، والتي تطل على أفق المدينة بانورامياً، لتشكّل المكان المثالي لعقد الاجتماعات الملهمة أو جلسات التفكير الإبداعي.

وتكتمل التجربة مع ذا بلوك، مفهوم صالة طعام نابض بالحياة في الطابق الأرضي، يجمع أبرز العلامات التجارية في دبي لتقديم الطعام طوال اليوم، إلى جانب مساحات العمل المشتركة التي تعزز التعاون والتواصل بين الفرق. ولإضافة بعد آخر، يضم المشروع مدرجاً مخصصاً في الموقع، صمم لاستضافة الفعاليات المتنوعة، من محاضرات على طريقة تيد، إلى الفعاليات المؤسسية وجلسات تدريب الفرق.

في طابق البوديوم، يمكن للعاملين تجديد نشاطهم في الصالة الرياضية المجهزة بأحدث الأجهزة، أو المشاركة في حصص ركوب الدراجات الثابتة، أو الاستمتاع بلعبة ودية في البادل أو كرة السلة. ويضم مركز الاسترخاء والصحة ريست 16، النابض بالحياة كبسولات للعناية بالجسم، مسبح داخلي للسباحة، جاكوزي، وكبسولات للراحة والقيلولة، بالإضافة إلى حديقة زن للاسترخاء بعد يوم العمل.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية لدى روڤ للفنادق:"يتغير العالم بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وكذلك طبيعة العمل، إنّ رواد الأعمال اليوم دائماً في حركة ويحتاجون إلى مساحات تواكب هذا الإيقاع. من خلال إتش كيو باي روڤ، صممنا بيئة واعدة تمنحهم كل ما يحتاجونه للتميز والازدهار في مكان واحد، مع مستوى فريد من المرونة، الكفاءة، وروح المجتمع. والأهم من ذلك، أننا نؤمن بأن وقت الراحة لا يقل أهمية عن العمل، لذا صممنا مساحة تلهم الإبداع، تمنح الراحة، وتفيض بالطاقة، معبرةً عن الجوهر الحقيقي لمجموعة روڤ للفنادق".

وأضاف عثمان شيليكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إرث": في مجموعة إرث، تكمن أعظم نقاط قوتنا في طريقة تفكيرنا وعملية التصميم، مدعومة بفريق شغوف يعشق الانتباه للتفاصيل والرغبة في الابتكار. إنّ إتش كيو باي روڤ، ليس مجرد مبنى مكاتب، بل هو انعكاس لرؤيتنا حول كيفية تصميم مساحات العمل في المستقبل. مستوحى من روح دبي الجريئة، يمثل إتش كيو باي روڤ التزامنا بابتكار بيئات عمل مستقبلية، حيث ندمج الضيافة، والتصميم المدروس، وروح المجتمع في المساحات التجارية. نحن لا نلبي احتياجات اليوم فحسب، بل نضع معايير جديدة للغد ونخلق قيمة مستدامة لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين."

ومع تعزيز منظومة نمط الحياة المتكاملة لروڤ للفنادق، والتي تشمل الآن الفنادق، والإقامات، والمساحات التجارية، سيستفيد رواد الأعمال في إتش كيو باي روڤ من مزايا وخصومات حصرية عبر فنادق روڤ بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة في مواقع روڤ الأخرى.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: hqbyrove.com

