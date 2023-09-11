• العلامة تتعاون مع شركة إرث لإطلاق روڤ منازل داون تاون، مشروع التطوير العقاري الحيوي الذي يوفر أسلوب الحياة الذي تتميز به مشاريع علامة روﭪ في وسط مدينة دبي

• المشروع يضم 348 استديو مفروش بالكامل وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم مصممة لتعكس تميز وفخامة العلامة بالإضافة إلى مجموعة رائعة من وسائل الراحة التي تلبي مختلف احتياجات ومتطلبات السكان

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛: أعلنت روﭪ للفنادق، العلامة المميزة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن إطلاق أول مشروع سكني لروﭪ هوم في دبي، مما يمثل خطوة مهمة في رحلة العلامة التجارية. ويقع مشروع روﭪ منازل داون تاون في منطقة برج خليفة، حيث يجمع بين جوهر العلامة النابض بالحياة مع الموقع المميز ومجموعة واسعة من وسائل الراحة ليوفر للسكان وجهة معيشية فريدة.

المشروع

يمثل المشروع إنجازاً مهماً في رحلة علامة روﭪ، حيث يرسخ مكانتها في سوق العقارات السكنية، ويعكس التزامها بتقديم تجارب معيشية عملية ومريحة. ويضم المشروع استديوهات مفروشة بالكامل ومصممة بعناية، وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم تتميز بتصاميم عصرية وميزات ذكية ومتطورة.

ويشارك بالمشروع مجموعة بارزة من الاستشاريين، بما في ذلك شركة أركورب للهندسة المعمارية وشركة ستوديو كرييت لاندسكيب أركيتكتشر لهندسة المناظر الطبيعية وشركة زيبرا للتصميم الداخلي واستديو فيل للفنون، لإضفاء الطابع المميز لعلامة روﭪ وإنشاء مساحات معيشة مذهلة تجمع بين الجمال والتصميم العملي.

ويتميز المبنى بتوفير أفخر المرافق في منطقة وسط مدينة دبي، ما يلبي مختلف احتياجات ومتطلبات السكان. وتشمل المرافق حوض سباحة خارجي "إنفينتي" وحوض سباحة داخلي ومساحات للعمل المشترك وملاعب لكرة السلة والبادل تنس ومسار للجري، بالإضافة إلى مقهى روﭪ وتراس على السطح مع إطلالات خلابة على برج خليفة، والكثير غيرها.

الموقع

يتميز روﭪ منازل داون تاون بموقع استثنائي في وسط مدينة دبي على القرب من مناطق الجذب السياحي الرئيسية مثل دبي مول وبرج خليفة ودبي أوبرا، وتحيط به محلات تجارية ومطاعم فاخرة ووجهات ترفيهية والعديد من وسائل الراحة الرئيسية. كما يرتبط الموقع بشكل وثيق ببقية مناطق المدينة، حيث يمكن بسهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد ومنطقة الخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي وشارع الخيل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية لدى روڤ للفنادق: "يسرنا أن نعلن عن أول مشروع سكني لروڤ هوم في دبي. ويمثل موقع المشروع المميز في وسط مدينة دبي خطوة مهمة لعلامة روڤ، ويعكس التزامنا الراسخ بابتكار تجارب معيشية استثنائية تعكس الطابع الفريد لفنادقنا".

وأسهم التعاون مع شركة إرث، شركة الاستثمار والتطوير العقاري المتميزة، في نجاح المشروع، كما عزز نهجها التعاوني والتزامها بالتميز مكانتها بوصفها الشريك الموثوق في القطاع.

ومن جانبه، قال عثمان سيليكر، المدير الإداري لشركة إرث: "يسرنا بدء هذه الرحلة المميزة مع علامة روڤ، والتعاون معها في أولى مشاريع روڤ هوم في دبي. ونسعى معاً إلى إعادة رسم ملامح المعيشة العصرية من خلال توفير مساحات تتميز بأحدث التصاميم والحلول التكنولوجية مع تأمين أعلى مستويات الراحة".

خطط التوسع الطموحة

تؤكد روڤ للفنادق على التزامها باستكشاف فرص مستقبلية متنوعة والارتقاء بمفهوم أسلوب الحياة المميز للعلامة إلى آفاق جديدة، وذلك انطلاقاً من روڤ منازل داون تاون، أول مشروع سكني للعلامة في دبي. وشهد سوق الشقق السكنية التابعة للعلامات التجارية نمواً كبيراً، لا سيما في قطاع الفنادق الفاخرة. وتسعى روڤ من خلال إعلانها عن مشروعها لتحقيق نقلة نوعية في سوق الشقق السكنية التابعة للعلامات التجارية في المنطقة، من خلال توفير مساحات معيشية مبتكرة للخبراء الشباب والمبدعين والموظفين عن بُعد.

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