أبوظبي: أعلنت رويال جت، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز والتابعة لامارة ابوظبي عن تعيين السيد محمد حسين احمد بصفته الرئيس التنفيذي الجديد.

يتمتع محمد بخبرة كبيرة في مجال الطيران تزيد عن 25 عام في كلٍ من القطاعين، الحكومي والخاص في الإمارات العربية المتحدة. له تاريخ قوي يشهد له بالإنجازات التي حققها في هذا المجال و قائد ملتزم يتمتع بمهارات إدارية وتنظيمية قوية تم تعزيزها وإثبات كفاءتها خلال عمله ضمن البيئة العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة صرح معالي الشيخ محمد بن حمد بن طنحون ال نهيان، رئيس مجلس إدارة رويال جت "يسرنا انضمام محمد للعمل في رويال جت بصفته الرئيس التنفيذي الجديد. كلنا ثقة بإمكانياته وخبرته الكبيرة في مجال الطيران التي ستنقلنا إلى مرحلة أخرى من النجاح التألق من بعد أن استطاعت رويال جت تعزيز دورها في قطاع الطيران الإقليمي والاقتصاد الإماراتي".

قبل انضمامه إلى رويال جت، عمل محمد كمدير عام مطار أبوظبي الدولي حيث تولى الإشراف على تخطيط برامج وخدمات الشركة وتنفيذها وتقييمها. كما ساهم في تطوير الرؤية والخطة الاستراتيجية لضمان تلبية توقعات العملاء ومجلس الإدارة والمؤسسين. كما عمل محمد سابقًا في جلوبال ايرواسبيس لوجيستكس (جال) ما يقارب 12 عام، حيث شغل منصب نائب الرئيس للشؤون التجارية والحكومية في الفترة الأخيرة من خدمته في الشركة وحاصل على الرخصة الدولية لأنظمة الملاحة الجوية والمراقبة الجوية من جامعة نيوزيلاند اير.

يتميز محمد بكونه مدربًا ومرشدًا ومعلمًا واثقًا من خبراته حيث يتمتع بقدرة عالية على متابعة التفاصيل الهامة لتوفير التميز التشغيلي والمعايير العالية للأداء لتحقيق الأهداف التشغيلية والتنظيمية.

صرح محمد حسين أحمد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة رويال جت "يُسعدني أن أكون جزءً من هذه الشركة الرائدة وأتطلع إلى النهوض برويال جت إلى مستوى متقدم من النجاح في مجال الطيران الخاص"

بالإضافة إلى دوره كرئيس تنفيذي في رويال جت، فإنه أيضًا عضو في منشأة الأبحاث واختبارات الأنظمة الجوية في حكومة أبوظبي.

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نبذة عن رويال جت

شركة رويال جت للطيران الخاص التابعة لإمارة أبوظبي، هي شركة رائدة على مستوى قطاع الطيران الخاص العالمي المتميز ويرأس مجلس إدارتها معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل بشكل أساسي من خلال قاعدة العمليات الثابتة / صالة كبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي. تحمل الشركة وموظفوها شهادات وتراخيص متعددة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة السلطة وهيئة الطيران المدني في برمودا.

من خلال كياناتها في أبو ظبي وبرمودا، تمتلك و / أو تشغل رويال جت 12 طائرة بوينج بيزنس جت و 3 طائرات بومباردييه جلوبال 5000/6000 ، وتقدم خدمات إدارة الطائرات وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي، وخدمات قاعدة العمليات الثابتة وخدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، وخدمات اقتناء الطائرات والتخلص منها، واستشارات الطيران لكبار الشخصيات.

رويال جت هي عضو مؤسس في جمعية طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وعضو في العديد من اتحادات الطيران الأخرى، كما أن العمليات الجوية والأرضية معتمدة من قبل المجلس الدولي لطيران الأعمال وتحت برنامج ويفرن وينجمان. وعملياتها الثابتة هي أيضًا عضو في شبكة إير إيليت الرائدة في الصناعة

تفتخر رويال جت بكونها الفائز في جائزة " أفضل شركة طيران خاص بالعالم " وبالعديد من جوائز السفر العالمية السنوية وقد فازت قاعدة عملياتها الثابتة بالعديد من الجوائز لمرافقها وخدماتها المتميزة. https://www.royaljetgroup.com/

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زينة شبيب

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