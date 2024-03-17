روشن تعلن عن شراكات تقنية جديدة ورائدة في أكبر حدث تقني في العالم "دافوس الرقمي"

وقعت روشن مذكرة تفاهم مع "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني" تعزز مكانة روشن محلياً وإقليمياً.

الرياض: في إطار سعيها لتعزيز قدراتها التقنية الرائدة، أعلنت مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد وأحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إبرام مذكرة تفاهم مع "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني "على هامش مؤتمر "ليب" التقني العالمي.

سيعمل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مع "روشن" في تعزيز مجالات الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بهدف تحسين الكفاءات بشكل متبادل من خلال تبادل البيانات والخبرات. كما سيقوم الطرفان بتطوير مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز قدرات قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني السعودي. وستشارك "روشن" في منصة "مكافآت الثغرات"، والتي تعتمد نهجاً استباقياً لاكتشاف ومعالجة نقاط الضعف في الأمن السيبراني، كبداية لتعاون أكبر في برامج مشتركة أخرى.

يعتبر “مؤتمر ليب" الفعالية التكنولوجية الأبرز في المملكة، وتهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتوسيع نطاقه من خلال ربط رواد الأعمال العالميين وشركات التكنولوجيا العملاقة بالشركات والمواهب المحلية. أقيم المعرض في نسخته الثالثة لمدة أربعة أيام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وركز بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي وفوائده وتأثيراته. وقد تميز المؤتمر هذا العام بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات من شركات عالمية رائدة مثل "IBM" و"أرامكو السعودية" و"تيك توك" و"زوم".

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-انتهى-