أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت روزوود أبوظبي وأكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش عن إطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الجيل القادم من المتخصصين في قطاع الضيافة في دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتنمية المواهب الوطنية، وتعزيز الابتكار في القطاع، وترسيخ معايير التميز الأكاديمي والمهني، تزامناً مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الضيافة الفاخرة في المنطقة.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين الطرفين، تجسد رؤية مشتركة تهدف إلى دعم مستقبل الكفاءات المتخصصة في قطاع الضيافة في دولة الإمارات، في ظل تزايد الطلب على المواهب المؤهلة ضمن قطاع الضيافة الفاخرة. ومن خلال برامج التدريب العملي، وفرص العمل الميداني، والإرشاد المهني، والمحاضرات المتخصصة، ومبادرات التعليم التطبيقي التي يوفرها روزوود أبوظبي، ستسهم الشراكة في توفير مسارات مهنية متكاملة لطلاب أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش والمهنيين الناشئين، بما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية مباشرة ضمن بيئة ضيافة فاخرة عالمية المستوى.

وفي إطار هذه الشراكة، سيستفيد طلاب الأكاديمية من فرص أوسع للتفاعل مع الممارسات التشغيلية اليومية والتواصل المباشر مع فرق الإدارة والقيادات التنفيذية في روزوود أبوظبي، بما يسهم في ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، ويزوّدهم بالمهارات القيادية والتجارية ومعايير التميز في الخدمة المطلوبة لمواكبة تطور قطاع الضيافة الحديث.

وفي هذا الإطار، صرح ريموس باليمارو، المدير العام لروزوود أبوظبي: "يشكل الاستثمار في المواهب المستقبلية عنصراً أساسياً في نجاح وتطور قطاع الضيافة على المدى الطويل. وتعكس شراكتنا مع أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش التزامنا بدعم الجيل القادم من محترفي الضيافة، من خلال توفير تجارب عملية هادفة ضمن بيئة ضيافة فاخرة. ومن خلال الجمع بين التعليم والتميز التشغيلي، نسعى إلى تمكين الطلاب بالمهارات العملية والقدرات القيادية التي تؤهلهم للمساهمة في رسم مستقبل الضيافة في دولة الإمارات وخارجها."

وقالت جورجيت ديفي، المديرة التنفيذية لأكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش: "تُعرف دولة الإمارات بريادتها العالمية في معايير الضيافة والسياحة والتميز في الخدمة، ومن مسؤوليتنا إعداد الطلاب لمواكبة هذه التوقعات وتجاوزها. ويتحقق ذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الرائدة في القطاع، لذلك يسعدنا التعاون مع روزوود أبوظبي للمساهمة في تدريب الطلاب على تقديم خدمات ترتكز على الثقافة المحلية، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم رؤية الدولة عبر ربط التعليم الأكاديمي بالتجربة العملية في قطاع الضيافة."

كما سيسهم روزوود أبوظبي في دعم البرامج الأكاديمية والتنفيذية من خلال تقديم محاضرات متخصصة، والمشاركة في جلسات حوارية، والانضمام إلى المجالس الاستشارية، والعمل على مشاريع تعاونية مشتركة، بما يعزز الربط بين التعليم الفندقي والابتكار في قطاع الضيافة. وتشمل المبادرات الإضافية دراسات حالة تطبيقية، وفرصاً لتطوير المناهج التعليمية، وبرامج تدريب مهني، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمنتديات القطاعية التي تدعم طموحات أبوظبي في مجالي السياحة والضيافة.

ومن خلال هذه الشراكة، تسعى روزوود أبوظبي وأكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش إلى إعداد قادة المستقبل في قطاع الضيافة، وتوفير فرص تطوير مهني مستدامة، والمساهمة في دعم النمو المستمر لقطاع الضيافة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة.

لمحة حول روزوود أبوظبي

يقع روزوود أبوظبي، الوجهة العصرية الفاخرة على الواجهة البحرية، في جزيرة الماريه، حيث يجمع بتناغم بين حيوية المدينة وهدوء الإطلالة على الخليج العربي، ليقدم تجربة راقية تعكس ثقافة المنطقة وروحها المعاصرة. ويضم الفندق 189 غرفة وجناحاً، إلى جانب 131 وحدة سكنية من روزوود، تتميز جميعها بتصاميم تجمع بين الأناقة المعاصرة واللمسات المحلية الراقية.

وتنتشر في مختلف أنحاء الفندق أعمال فنية ومنحوتات مستوحاة من الثقافة العربية، تروي كل منها قصصاً تعكس هوية المكان، ومن أبرزها ثريا “لازفيت” المميزة في مجلس بيير هيرمي، التي تمزج بين الضوء والزجاج والتراث الشرق أوسطي. كما يضم الفندق تسع وجهات عالمية للمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى منتجع “سينس سبا” الصحي المستوحى من تقاليد العافية المحلية، ومركز لياقة بدنية يقدم برامج تدريب مخصصة.

لمحة حول أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش

افتُتحت أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش في سبتمبر 2024، وتُعد مؤسسة رائدة تعيد رسم ملامح تعليم الضيافة في دولة الإمارات، من خلال الجمع بين الخبرات العالمية والأسس الراسخة للثقافة الإماراتية. وتقدم الأكاديمية برامج البكالوريوس والدراسات العليا في إدارة الضيافة، بما في ذلك بكالوريوس الإدارة العالمية للضيافة، وماجستير العلوم في الإدارة الدولية للضيافة، على أن يتم إطلاق برنامج ماجستير إدارة الرياضة والفعاليات في عام 2026.

ومن خلال مرافقها الحديثة ونهجها القائم على التعلم التطبيقي، تدعم الأكاديمية استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 عبر إعداد الكفاءات المحلية والمساهمة في مستقبل قطاع الضيافة إقليمياً وعالمياً. كما تُعد الأكاديمية جزءاً من شبكة “لي روش” العالمية التي تضم فروعاً في سويسرا وإسبانيا، ومن مجموعة “سوميت إديوكيشن”، الرائدة عالمياً في تعليم الضيافة. وقد صُنفت “لي روش” في المرتبة الثانية عالمياً في تخصص إدارة الضيافة والترفيه وفق تصنيف QS العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2026.

لمحة حول روزوود

روزوود هي مجموعة عالمية متنامية من الفنادق والمنتجعات والمساكن الفاخرة، تحتفي بالوجهات الاستثنائية والثقافات المحلية التي تميز كل موقع. وتضم المجموعة 43 وجهة فريدة حول العالم، تعكس كل منها روح المجتمع المحيط بها، مع تقديم مفهوم متجدد للضيافة قائم على التواصل والاكتشاف. كما تمتد هذه الفلسفة إلى “روزوود ريزيدنسز”، التي تقدم أسلوب حياة يجمع بين الشعور بالانتماء وروح الفضول والاستكشاف اليومي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: rosewoodhotels.com

للتواصل: فيسبوك، وإنستاجرام، ووي تشات @RosewoodHotels

-انتهى-

#بياناتشركات