دبي، الإمارات العربية المتحدة، يشهد إنتاج الفيديو الإعلاني التجاري تحولاً جذرياً تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بات يعيد رسم ملامح واحد من أكثر مجالات التسويق استهلاكاً للموارد. ووفقاً لشركة "روزا للحلول الرقمية" المتخصصة في التسويق الرقمي، ومقرها تورونتو مع حضور إقليمي في دولة الإمارات، تتجه الشركات بوتيرة متسارعة نحو تبنّي أدوات إنتاج الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لما توفره من سرعة أعلى في التنفيذ، وكفاءة محسّنة، وتكلفة أقل مقارنةً بأساليب الإنتاج التقليدية.

في ظل تصاعد الضغوط على العلامات التجارية لإنتاج محتوى متجدد عبر منصات متعددة، يتنامى الطلب على حلول فيديو أسرع وأكثر قابلية للانتشار. وفي هذا الإطار، تؤكد "روزا للحلول الرقمية" أن الفيديو الإعلاني المدعوم بالذكاء الاصطناعي يبرز كخيار استراتيجي للشركات الطامحة إلى تحقيق جودة عالية، دون التقيد بجداول زمنية طويلة، أو الاعتماد على فرق إنتاج كبيرة، أو تحمّل التكاليف المرتفعة المرتبطة بأساليب التصوير التقليدية.

وصرح روبرت شاكر، كبير مستشاري التسويق في "روزا للحلول الرقمية": "يشكل إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في اقتصاديات الإعلان. ما كان يتطلب سابقاً تخطيطاً موسعاً، وفرق إنتاج كبيرة، وموارد استوديو، ومراحل معقدة لما بعد الإنتاج، أصبح اليوم ممكناً بكفاءة أعلى بكثير عبر مسارات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التطورات تتيح للشركات فرصاً غير مسبوقة لإنتاج محتوى إعلاني عالي الجودة بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع."

وأكدت الشركة أن هذا التحول يحظى بأهمية خاصة في أسواق سريعة مثل دولة الإمارات، حيث يُتوقع من الشركات الحفاظ على حضور رقمي قوي عبر قنوات متعددة مع القدرة على الاستجابة الفورية لتغيرات سلوك الجمهور. كما يتيح إنتاج الفيديو الإعلاني بالذكاء الاصطناعي إطلاق الحملات بسرعة أكبر، وتجربة توجهات إبداعية متعددة، وتكييف المحتوى ليناسب صيغاً مختلفة وشرائح متنوعة من الجمهور المستهدف."

وأوضحت "روزا للحلول الرقمية" أن السرعة تمثل إحدى أبرز مزايا الإعلان بالفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فبدلاً من الأسابيع الطويلة ما بين الفكرة إلى النسخة النهائية، أصبح بإمكان العلامات التجارية تسريع دورة الإنتاج وطرح الأصول الإعلانية في السوق خلال فترة أقصر، بما يدعم استراتيجيات أكثر مرونة ويعزز القدرة على الاستفادة من الفرص الموسمية وإطلاق المنتجات والتوجهات الاجتماعية.

وأضافت "روزا للحلول الرقمية" أن الإعلان متعدد اللغات يمثل خطوة مهمة في سوق متنوع مثل دولة الإمارات، حيث تحتاج العلامات التجارية إلى حملات قادرة على التواصل مع جمهور متعدد اللغات والشرائح. وتوضح الشركة أن أدوات الذكاء الاصطناعي تسهّل تكييف محتوى الفيديو للاستخدام متعدد اللغات، مما يمكّن الشركات من توطين رسائلها الإعلانية بكفاءة أعلى مع الحفاظ على اتساق الجودة والرسائل.

كما يساهم الذكاء الاصطناعي في أتمتة إنتاج محتوى الفيديو لمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. ومع الطلب المتزايد على تدفق مستمر من المحتوى القصير والجاذب بصرياً، تواجه الشركات ضغوطاً أكبر لإنتاج مواد إبداعية ضمن جدول زمني مختصر. وتوضح "روزا للحلول الرقمية" أن مسارات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن من إنتاج المحتوى وتكييفه لمنصات التواصل بسرعة أكبر، بما يعزز انتظام النشر واستمرارية الحملات.

وتؤكد "روزا للحلول الرقمية" أن هذا التحول لا يهدف إلى استبدال الإبداع، بل إلى تحسين طريقة تنفيذ العمل الإبداعي وتوسيع نطاقه. فالذكاء الاصطناعي يمكّن العلامات التجارية من تبسيط عمليات الإنتاج، وتقليل الجهد اليدوي المتكرر، وتركيز الموارد بشكل أكبر على استراتيجية الحملات، والسرد، والاستهداف، وتحقيق أداء أفضل.

وقال شاكر: "لا تزال الشركات بحاجة إلى أفكار قوية ورسائل واضحة وتوجه استراتيجي، لكن ما يغيّره الذكاء الاصطناعي هو السرعة والمرونة والكفاءة التي يمكن من خلالها تحويل تلك الأفكار إلى إعلان فعّال. فهو يمكّن العلامات التجارية من إنتاج المزيد، واختبار المزيد، وتوطين المزيد، وتحسين المزيد، ضمن نموذج تسويقي أسرع وأكثر قابلية للمساءلة."

ختامًا، تؤكد "روزا للحلول الرقمية" أن الإعلان بالفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيستمر في تعزيز مكانته كعنصر أساسي ضمن استراتيجيات التسويق الرقمي خلال عام 2026، خصوصاً للشركات التي تسعى إلى مزج الجودة بالكفاءة وسرعة الاستجابة في بيئة إعلامية تنافسية. ومع تزايد اعتماد الشركات على هذه التقنيات، من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تطوير الحملات الإعلانية وتصميمها وتوزيعها، ما يفتح آفاقاً جديدة للإبداع والتميز في التواصل مع الجمهور.

