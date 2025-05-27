تعتزم رودر فين آتلين بمقرها الإقليمي في السعودية الإعلان عن شراكات محلية ومبادرات تعليمية وبرامج متوافقة مع رؤية السعودية 2030 في العام الجاري لتعزيز حضورها

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت رودر فين، مجموعة الاستشارات العالمية المتكاملة في مجال التسويق والتواصل، عن افتتاح مكتبها المتكامل والمقر الإقليمي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد استحواذها على وكالة آتلين، التي أصبحت تعمل في المنطقة تحت اسم رودر فين آتلين. ويستند هذا الإنجاز البارز إلى ما يقرب من عشر سنوات من التميز الإقليمي، ويرتقي بخدمات التواصل التي تقدمها رودر فين آتلين عن طريق تعزيز حضورها في السوق المحلية.

وتعتزم رودر فين آتلين تطوير حلول إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وطرحها في المنطقة، بما ينسجم مع رؤية رودر فين المتمثلة في الارتقاء بمستقبل القطاع، من خلال البقاء في صدارة توجهات القطاع واعتماد أسلوب عمل رائد يقوم على البيانات وأحدث التطورات الرقمية. وتسعى الوكالة إلى تحسين حضور العلامات التجارية في المملكة بواسطة حاضنة تكنولوجيا التحليلات الخاصة بها "RF TechLab"، التي أثبتت فعاليتها في توفير مجموعة من الأدوات القائمة على علوم البيانات وتقنيات تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي. وتقدم رودر فين آتلين خدماتها باللغتين العربية والإنكليزية مدعومةً بخبرتها الكبيرة في تحويل البيانات إلى تحليلات استباقية، الأمر الذي يساعد الشركات على النمو والتواصل مع الجهات المعنية الرئيسية المستهدفة، وتخفيف المخاطر من خلال توقّع التوجهات المحتملة ومعالجة التحديات التجارية المعقدة، لتقديم خدمات تواصل منقطعة النظير في جميع أنحاء المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كاثي بلومجاردن، الرئيسة التنفيذية في رودر فين: "لعبت ثقافة رودر فين آتلين وابتكارها المستمر دوراً رئيسياً في قرار الاستحواذ في عام 2023. يضاف إلى ذلك حضورها الرائد وخبرتها الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلّع إلى استثمار آفاق النمو في المنطقة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، كما نهدف إلى التعاون مع العملاء والإسهام بفعالية في مبادرات المملكة".

وبدورها، قالت صوفي سيمبسون، المديرة الإدارية في رودر فين آتلين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتمثل رؤيتنا في توفير خدمات تواصل رائدة وشراكات متينة، ويأتي في هذا الإطار انضمامنا إلى رودر فين في عام 2023، ودخولنا إلى سوق المملكة العربية السعودية في العام الماضي، وإطلاق مكتبنا الجديد المتكامل في المملكة. ونتطلّع إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة والأدوات المبتكرة التي تزخر بها مجموعة رودر فين، واستخدامها في عملياتنا داخل المملكة وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد زودتنا المجموعة بالإمكانات اللازمة لتقديم حلول فريدة لعملائنا، بالتزامن مع تطور وسائل التواصل في العصر الرقمي، ومنح الأولوية لتحقيق أهدافهم التجارية والتميز في سوق تشهد تنافسية متزايدة".

وتستعد وكالة رودر فين آتلين لتعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق شراكات فاعلة ومبادرات تعليمية لمتخصصي التواصل، إلى جانب برامج تتماشى مع رؤية 2030. وتعمل الوكالة حالياً على تطوير هذه المبادرات، وتعتزم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الإعلانات القادمة قريباً. وتعزز المبادرات الجديدة مجموعة الخدمات التي تقدمها الوكالة للعديد من المنظمات الكبرى متعددة الجنسيات في 22 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال فريقها متعدد الثقافات الذي يضم موظفين يمثلون 26 جنسية.

لمحة حول رودر فين آتلين:

رودر فين آتلين، التي تتخذ من الرياض ودبي مقراً لها، هي الذراع الإقليمي لمجموعة رودر فين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد واحدة من أكبر وكالات الاتصالات التسويقية والإبداع المستقلة في العالم، بخبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً. تتخصص الوكالة في قطاعات الاتصال الاستهلاكي وقطاع الشركات، وتقدم الدعم للعلامات التجارية الرائدة ورواد الأعمال المبتكرين بخبرة تمتد لما يقارب العقد في العلاقات العامة الاستراتيجية، وإدارة السمعة، وترسيخ مكانة العلامة التجارية.

من خلال مختبر "آر إف تك" التابع لها، والذي يعد حاضنة للتكنولوجيا التحليلية والتكنولوجيا الناشئة، تستفيد رودر فين آتلين من علوم البيانات المتقدمة، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي في التعامل مع التحديات التجارية المعقدة. تقدم الوكالة نهجاً متكاملاً يجمع بين هذه الابتكارات التكنولوجية والسرد الاستراتيجي من خلال ذراعها للمحتوى والوسائط الرقمية، لتقديم حملات تسهم في تشكيل الثقافة. متميزة بشعارها "كبيرة بما يكفي لترك بصمة، وصغيرة بما يكفي للاهتمام بكل تفاصيل عملائنا"، تختار رودر فين آتلين عملاءها بعناية فائقة، مع الحفاظ على رؤية استراتيجية طويلة الأمد والإيمان الراسخ بأن "الثقافة تفوق الاستراتيجية."

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