أعلنت وحدة أعمال إدارة الثروات لشركة روتشيلد آند كو اليوم عن تعيين رامي سعد مستشاراً للعملاء في مكتب دبي، في خطوة تعكس جهودها لتلبية الطلب المتزايد من العملاء في ظل النمو المستمر الذي تحققه. وعمل رامي سعد قبل انضمامه للشركة في مجموعة ميرابو، حيث شغل منصب المدير الأول للعلاقات، وقدم إسهامات مهمة لاستراتيجية التوسع الخاصة بالبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان آخرها في أبوظبي، حيث تولى مسؤولية إدارة محفظة كبيرة من العملاء. وقبل ذلك، عمل رامي سعد في شركتي هيريتج كابيتال وديلويت. ويحمل سعد شهادة في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت، ودرجة الماجستير في المالية من كلية الأعمال في جامعة جورج واشنطن.

وتوفر روتشيلد آند كو خدمات استشارية مستقلة وخدمات إدارة الاستثمارات التقديرية وخدمات المشورة للعائلات ذات الملاءة المالية الفائقة ورواد الأعمال والجمعيات الخيرية والمؤسسات. وأطلقت الشركة وحدة أعمال إدارة الثروات في دبي خلال العام الماضي، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى الاستثمار في أسواق واعدة تمتلك فيها شبكة واسعة وسمعة مرموقة.

وتعليقاً على الموضوع، قال ساشا بنز، رئيس وحدة أعمال إدارة الثروات في روتشيلد آند كو في الشرق الأوسط: "يسرنا التقدم الذي أحرزته وحدة أعمال إدارة الثروات في دبي، والتقدير الذي نلقاه من عملائنا نظير خدماتنا المستقلة والشاملة في مجال إدارة الثروات. وبالنظر إلى النجاح المميز الذي حققناه حتى الآن، فإننا نسعى إلى توسيع فريق عملنا وحضورنا في دبي، مما يعزز التزامنا طويل الأجل تجاه هذه السوق الاستراتيجية التي تواصل تحقيق مزيد من التطور بوصفها مركزاً عالمياً للثروات. وكلنا ثقة بأن خبرة رامي سعد الواسعة وشبكة علاقاته ستدعم مسيرتنا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في المنطقة".

ونجحت الوحدة منذ تأسيسها في عام 2024 في توسيع حضورها والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء من المستثمرين المحليين وأصحاب الأعمال والعائلات الثرية المحلية والدولية، وذلك بالتعاون مع وحدة الاستشارات العالمية التابعة للشركة والتي تأسست في منطقة الشرق الأوسط منذ حوالي 20 عاماً.

نبذة عن وحدة روتشيلد آند كو لإدارة الثروات والأصول

روتشيلد آند كو هي مجموعة عائلية مستقلة تعمل في الأسواق المالية العالمية منذ أكثر من 200 عام. ولديها فريق عمل مكون مما يقرب من 4,600 متخصص في الخدمات المالية في أكثر من 40 دولة، وتوفر شبكة روتشيلد آند كو العالمية المتكاملة من المهنيين المتمرسين معلومات متعمقة عن الأسواق وحلول فعّالة طويلة الأجل لعملائها في وحدة الاستشارات العالمية وإدارة الثروات والأصول وشركة فايف أروز.

وتقدم وحدة إدارة الثروات لعملائها استشارات ورؤى محايدة طويلة الأمد حول الاستثمارات وهيكلة الأصول وحمايتها، لمساعدتهم في الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها، في حين تقدم وحدة إدارة الأصول حلولاً استثمارية مبتكرة في مجموعة متنوعة من فئات الأصول، والمصممة خصيصاً وفقاً للاحتياجات الخاصة بكل عميل. وتتميز الشركة بقاعدة عملاء متنوعة، تقدم لها حلولها وخدماتها من مكاتبها المنتشرة حول العالم، ويصل إجمالي أصول وحدة إدارة الثروات والأصول إلى ما يزيد عن 124 مليار يورو.

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