توسيعاً لنطاق تواجدها في مصر

· تواصل روتانا تعزيز توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مضيفةً منتجع الأقصر روتانا المقرر افتتاحه في مصر في الربع الرابع من العام 2023 إلى محفظتها الفاخرة.

· سيضيف المنتجع الجديد ذو الخمس نجوم 319 غرفة جديدة إلى الغرف الـ 18,565 التي تشغّلها روتانا في المنطقة.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة والتي تمتلك أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن توقيعها اتفاقيةً لإدارة منتجع الأقصر روتانا. ومن المقرر افتتاح هذا المنتجع الفاخر ذو الخمس نجوم في المدينة التاريخية في مصر خلال الربع الرابع من العام 2023، وذلك حرصًا من الشركة على تلبية احتياجات المسافرين بداعي العمل أو الترفيه.

هذا ويمتاز المنتجع الجديد بموقعه في قلب "أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم"، وبقربه من المواقع الأثرية القديمة للمدينة، بما في ذلك الآثار والمقابر والمعابد. كذلك يقع المنتجع الذي يحيط به 18,000 متر مربع من الحدائق الخصبة مباشرة على نهر النيل الساحر، مما يمنحه إطلالات خلابة استثنائية. وعلاوة على ذلك، يجمع المنتجع الفاخر ما بين الهندسة المعمارية الحديثة والتصاميم الكلاسيكية القديمة، ويضم 319 غرفة فسيحة، بما في ذلك 48 جناحًا فاخراً وجناحًا رئاسيًا واحدًا مصممًا بشكل فريد يتميز بإطلالات رائعة على أفق المدينة.

وسيستمتع الضيوف بمجموعة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات التي تقدمها أربعة منافذ، بما في ذلك مطعم ذا لوبي لاونج، وهو مطعم يقدم وجبات الفطور والغداء والعشاء طوال النهار، وركن مشروبات أنيق، ومطعم كمون الذي يتبع لعلامة مطاعم شهيرة أسستها روتانا، ويمتاز بإطلالات خلابة على الحدائق ونهر النيل.

ومن جانبه قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: "في ظل مساعينا الرامية لتطوير خططنا التوسعية في المنطقة، فإن توقيعنا على اتفاقية إدارة منتجع الأقصر روتانا من شأنه تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في زيادة نمو محفظتنا في شمال إفريقيا. ونحن ننظر لمصر كسوق رئيسيةٍ لروتانا، وذلك لما تتمتع به من إمكانات كبيرة، لذلك نتطلع إلى تعزيز حضور علامتنا في البلاد. ونهدف من خلال المنتجع الجديد إلى تقديم تجربة مميزة من خلال منح ضيوفنا إقامة تبقى في الذاكرة إلى الأبد في رحاب مدينة الأقصر التاريخية".

هذا وسوف يستقبل منتجع الأقصر روتانا ضيوفه بمجموعة من الخدمات ووسائل الراحة المميزة، بما في ذلك سبا فاخر وغرف علاج فاخرة مجهزة بالكامل ومسابح داخلية وخارجية وغرف بخار وساونا ونادي مخصص للأطفال. كذلك سيتمكن عشاق اللياقة البدنية من الاستمتاع بتجربة ملعبي تنس فسيحين وصالة رياضية مجهزة بالكامل. وسيتمكن الضيوف الذين يسافرون بغرض العمل من الاستفادة من أربع قاعات اجتماعات مجهزة بتقنيات سمعية وبصرية عالية الجودة.

الجدير ذكره أن المنتجع الفاخر ذو الخمس نجوم، والذي سيتم افتتاحه قريبًا، سيشكل الوجهة المثالية للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف الجزء التاريخي من المدينة والاستمتاع بوسائل الراحة المتوفرة غير المحدودة.

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حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق:

تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.

وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار"معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. منذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.