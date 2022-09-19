· تحتفل مجموعة الضيافة الرائدة بمشاركتها في قمة مستقبل الضيافة معلنةً عن افتتاحها فندقين جديدين لها في دبي

· سيتم افتتاح فندقي أرابيان بارك وداماك هيلز 2 تحت إدارة علامة إيدج من روتانا في أكتوبر ونوفمبر من العام 2022 على التوالي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، خلال مشاركتها في قمة مستقبل الضيافة، عن عزمها افتتاح فندقين جديدين تابعين لأحدث علاماتها، إيدج من روتانا. وسيتم افتتاح فندقي أرابيان بارك وداماك هيلز 2 في أكتوبر ونوفمبر من العام 2022.

وهذا وكانت روتانا قد أطلقت علامة إيدج من روتانا في مايو 2022، وهي عبارة عن مجموعة من الفنادق المستقلة التي يتسم كل منها بطابع فريد، والتي لديها إمكانية الوصول إلى الشبكة والأنظمة الواسعة التابعة للمجموعة. و من خلال اتباعها نهجًا قائمًا على أربع ركائز، تضمن إيدج من روتانا الحفاظ على ريادة الأداءوزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى وتعزيز ولاء العملاء.

وبهذا الصدد، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: "إنه من دواعي سرورنا أن نعلن عن الافتتاح المرتقب للفندقين الجديدين تحت إدارة علامة إيدج من روتانا في دبي. في الواقع، سيساهم افتتاح هذين الفندقين الجديدين بإضافة 623 غرفة إلى محفظتنا المتنامية، كما سيلعب دورًا في تنويع عروضنا بشكل أكبر، مانحًا إيانا بالتالي فرصة تلبية الطلب المتزايد. ومما لا شك فيه أن للفعاليات العالمية المرتقبة دور في ازدهار قطاع السياحة، لذا، فإننا نتطلع إلى إجراء تحسينات جديدة، مع الحفاظ على المسار الصحيح لخططنا التوسعية ".

هذا ومن المرتقب افتتاح فندق أرابيان بارك في أكتوبر 2022 تحت إدارة إيدج من روتانا. ويقع الفندق في منطقة الجداف المزدهرة، والتي تُعرف بأنها مجتمع أعمال يتميز بنمط حياة رائد يربط ما بين دبي القديمة والمعاصرة. هذا ويضم الفندق مرافق استرخاء وترفيه واجتماعات جميعها في متناول الضيوف. كما ويُعد الفندق الذي تم تجديده حديثًا مثاليًا للمجموعات التي تعتزم العمل أو الترفيه على حد سواء، إذ يضم 328 غرفة فندقية رحبة ومجهزة بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، ناهيك عن الإطلالة على المسبح أو المدينة. كذلك يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة طعام متى ما شاءوا خلال اليوم، وذلك في مطعم الفندق الذي يقدم المأكولات على مدار اليوم، أو من خلال ارتياد نادي تشيرز الذي يقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة والسريعة والكوكتيلات والعصائر، أو عبر الاتصال بمطعم الوجبات الجاهزة المتوفّر على مدار 24 ساعة، أو حتى من خلال زيارة ركن المشروبات قرب المسبح. ويضم الفندق أيضًا غرفتي اجتماعات مثاليتين لمجموعات الأعمال الصغيرة.

ويقع الفندق من فئة الثلاث نجوم بجوار فندق الجداف روتانا دبي الفاخر من فئة الخمس نجوم، وبالقرب من قرية الثقافة الراقية، فضلاً عن قربه من مراكز التسوق والمعالم السياحية الرئيسية، بما في ذلك دبي فستيفال سيتي وبرواز دبي ودبي مول. كما يقع على بعد عشر دقائق بالسيارة من مطار دبي الدولي ومركز دبي المالي العالمي.

وفي نفس الصدد من المقرر افتتاح فندق داماك هيلز 2 في نوفمبر 2022 في أكويا أكسجين، وهو مجتمع للعائلات بعيد عن صخب المدينة وسط أحد أكثر الأماكن خضرة في دبي. ويضم الفندق التابع لإدارة علامة إيدج من روتانا 295 غرفة حديثة ومجهزة بالكامل، مما يوفر للضيوف الراحة والرفاهية. أما من بين مرافق تناول الطعام فنذكر ركن أوربان للوجبات الخفيفة والمشروبات، وهو مقهى ذو طابع مفعم بالألفة يقدم وجبات الفطور والغداء والعشاء، هذا بالإضافة إلى ركن المشروبات قرب المسبح الذي يقدم المشروبات المميزة والوجبات اللذيذة.

كذلك يوفر الفندق من فئة الثلاث نجوم أيضًا مجموعة شاملة من وسائل الراحة، بما في ذلك صالة رياضية حديثة مجهزة بالكامل ومسبح خارجي ومسبح للأطفال وثلاث غرف اجتماعات.

وأضاف هاتشينسون: "لقد كانت قمة مستقبل الضيافة بمثابة المنصة المثالية للإعلان عن فنادقنا الجديدة، إذ تجمع نظراءنا في القطاع بغية تعزيز المحادثات البنّاءة حول مستقبل السفر. سنقوم بافتتاح كلا الفندقين في موقعين نابضين بالحيوية في دبي، وسنرحب بالضيوف في كلا الفندقين بأسلوب حياة عصري يتماشى مع مستوى الراحة المنشود، مما يضمن وفاءنا بوعد علامتنا "معنا للوقت معنى".

تشغل روتانا حاليًا 71 فندقًا في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من ستة ملايين نزيل سنويًا، بما فيها10,012 غرفة موزعة على 36 فندقًا في الإمارات العربية المتحدة وحدها. وفي ظل مشاريعها قيد التنفيذ، والتي تضم تسعة فنادق من المقرر افتتاحها قبل نهاية العام 2023، فلا شك أن مجموعة الضيافة تسير على المسار الصحيح نحو تسريع المشاريع البارزة وتشييد الفنادق بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتلخص بأن تصبح وجهة السفر الرائدة على مستوى العالم.

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لمحة حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق:

تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.

وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار"معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. ومنذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات من الممكن زيارة الموقع الإلكتروني: rotana.com ، كما من الممكن الإتصال بأحد مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة.