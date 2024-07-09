​​​مع شاطئ خاص وأجواء عائلية مميزة على ساحل البحر المتوسط، يوفر المنتجع الخالي من المشروبات الكحولية مجموعة متنوعة من المرافق والأنشطة الترفيهية عالمية المستوى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في المنطقة والتي تدير أكثر من 77 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، اليوم عن افتتاح منتجعها الجديد "بالما باي روتانا" في مدينة العلمين الجديدة بمصر. ويعتبر هذا الفندق ثاني منشآت روتانا في مصر بعد "منتجع وسبا جراند روتانا" في شرم الشيخ، ويرفع حجم محفظة الشركة في البلاد إلى 702 غرفة.

يتمتع "بالما باي روتانا" ذو الأربع نجوم بموقع رائع في قلب مارينا 5، ويقدم لضيوفه تجربة إقامة متميزة تجمع بين الرقي والجودة الاستثنائية التي لطالما اقترنت باسم هذه العلامة التجارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. وبفضل موقعه الجذّاب على شاطئ البحر، يقدم المنتجع خدمات متميزة وخيارات إقامة عصرية تلبي تطلّعات جميع الضيوف.

وبهذه المناسبة، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: "يندرج افتتاح ’بالما باي روتانا‘ ضمن إطار خططنا التوسعية الطموحة في المنطقة، ويُعد إنجازاً مهماً لروتانا باعتباره ثاني منتجعاتنا في مصر التي نعتبرها سوقاً رئيسية بالنسبة لنا بما تنطوي عليه من إمكانات هائلة للنمو. ويضم المنتجع مجموعة واسعة من المرافق عالمية المستوى، كما يتميّز بإطلالاتٍ بحرية خلابة تجعله ملاذاً مثالياً للضيوف الباحثين عن الاسترخاء والمغامرة. ونتطلّع إلى الترحيب بضيوفنا في هذه الوجهة الرائعة وجعلهم يعيشون أفضل اللحظات رفقة أحبتهم عملاً بشعارنا الدائم ’معنا للوقت معنى‘".

يضم "بالما باي روتانا" 176 غرفةً أنيقة تتنوع بين الغرف المريحة والأجنحة الفسيحة المكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث. ويمكن للضيوف اختيار الإطلالة المُفضلة لديهم؛ سواء كانت واجهةً آسرة على البحر، أو منظراً هادئاً على المسبح، أو إطلالة على المحيط النابض بالحياة.

ولا تقل مرافق المنتجع روعةً عن جمال إطلالاته، حيث يضم بوديلاينز نادي اللياقة والصحة، وغرفاً للتدليك والساونا والبخار، وثلاثة مسابح خارجية تتضمن مسبحاً مخصصاً للأطفال، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، وملاعب للبادل والتنس، ومساحة لممارسة كرة الطائرة الشاطئية، وملعب متعدد الأغراض لرياضات كرة القدم والطائرة والسلة، كما يتوفّر ملعب مخصص للأطفال يُلائم احتياجات الضيوف الصغار.

ويضم "بالما باي روتانا" ستة وجهات متنوعة لتناول الطعام والمشروبات، بما في ذلك "أتريوم لوبي لاونج"، وهو مقهى مريح في الردهة مع تراس؛ ومطعم "هورايزون" الذي يستقبل الضيوف على مدار اليوم؛ ولاونج الشيشة "نسمة" على الشاطئ ؛ بالإضافة إلى ركنين للمشروبات المنعشة والوجبات الخفيفة بجانب المسبح هما "ذا ديك" و"اكواريوس"؛ وبار "ويسبيرز" الشاطئي النابض بالحيوية.

علاوةً على ذلك، يضم المنتجع قاعة اجتماعات متعددة الاستخدامات "ميراج" التي تُعتبر الخيار الأنسب لتلبية احتياجات العمل المختلفة. وتتسع هذه القاعة لحوالي 30 ضيفاً، وتمتاز بإضاءة طبيعية رائعة مع تقنيات سمعية وبصرية متطورة تضمن للضيوف تجربة سلسة لا تُنسى، مما يجعلها مكاناً مثالياً لاجتماعات العمل أو المناسبات الخاصة أو الاجتماعية.

تُدير "روتانا" حالياً 77 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من ستة ملايين ضيف سنوياً. وتشمل مجموعة المشاريع المرتقبة للشركة 9,830 غرفة تحت ست علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك 40 فندقاً دولياً وسبعة فنادق جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها.

حول مجموعة روتانا

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

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