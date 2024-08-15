أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في المنطقة، والتي تدير 80 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن ترقية ريم حياصات إلى منصب مدير تسويق المحتوى الرقمي.

في إطار مسؤولياتها الجديدة، ستتولى حياصات قيادة تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة لمحتوى الموقع الإلكتروني بشكل يتماشى مع أهداف روتانا، إضافة إلى تعزيز حضور العلامة وأدائها على الإنترنت، إذ ستشرف حياصات على صناعة وإدارة محتوى رقمي جديد بحلة مبتكرة بهدف زيادة الوصول والتفاعل و الحجوزات عبر الموقع الرسمي.

وتعليقاً على هذا الخبر، قالت أمل حرب، نائب الرئيس للتسويق في روتانا: "بصفتها عضواً أساسياً في فريق التسويق والعلاقات العامة في الشركة، أظهرت ريم كفاءة عالية وجهوداً متواصلة وأساليب مبتكرة، فقد كانت إسهاماتها في روتانا متميزة منذ البداية، ونحن متحمسون لرؤية استمرارها في النجاح في هذا المنصب الجديد."

تميزت فترة عمل حياصات في روتانا بحملات تسويقية مبتكرة وناجحة عززت من رؤية العلامة التجارية وتفاعلها عبر مختلف القنوات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتحمل حياصات درجة البكالوريوس من الجامعة الأردنية ودبلوم في التسويق الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي من الجامعة الألمانية الأردنية.

وعن منصبها الجديد، قالت حياصات: "أتطلّع إلى الاستمرار في العطاء والمساهمة بشكل أكبر في نجاح روتانا عبر تطوير المحتوى بشكل مبتكر يركّز على تفاعل روتانا مع ضيوفها بطرق جديدة تحافظ على التزام العلامة بوعدها (معنا للوقت معنى)."

تُدير روتانا حالياً 80 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتخدم أكثر من ستة ملايين ضيف سنوياً. وتشمل مجموعة المشاريع المرتقبة للشركة 9,162 غرفة تحت ست علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك 44 فندقاً دولياً وسبعة فنادق جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها.

حول مجموعة روتانا

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

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