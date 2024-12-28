● الفندق الجديد يتمتع بموقع متميز ويضم مجموعة من الغرف والشقق الفندقية المخدّمة الحديثة التي ستوفر راحة ورفاهية لا تُضاهى للضيوف

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، اليوم عن توقيع اتفاقية لفندق " مقديشو روتانا"؛ أول مشروع فندقي فاخر في الصومال، وذلك بالتعاون مع شركة "ريفرسايد" القابضة.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2026، وهو فندق من فئة الخمس نجوم يضم 321 غرفة؛ منها 261 غرفة ضيوف و60 شقة فندقية، وسيتضمن باقة من وسائل الراحة الفاخرة مثل مركز للياقة البدنية، وسبا، وخيارات متنوعة من المطاعم، ومرافق للمناسبات، ومتاجر للبيع بالتجزئة. كما يمتاز الفندق بتصميم متطور يجمع بين الرقي والحداثة مع عناصر تعكس الثقافة الصومالية، ليرسي بذلك معياراً جديداً بمجال الضيافة في البلد ويدعم الجهود الرامية إلى إحياء المشهد الحضري والاقتصادي لمقديشو.

يقع الفندق بالقرب من مطار آدم عدي الدولي، ويشكل جزءاً من خطة رئيسية ترمي إلى تحويل العاصمة الصومالية إلى وجهة حضرية مزدهرة. وتشمل هذه الخطة أيضاً تطوير مركز مؤتمرات، ومستشفى، ومركز تسوق، وعقارات سكنية، ومجمع أعمال، ومدرسة.

ستتولى شركة ألف للضيافة، وهي شركة مقرها دبي وأكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا، إدارة فندق مقديشو روتانا. وبفضل خبرتها التي تمتد لنحو عقد من الزمان في إدارة الفنادق في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، تتمتع ألف للضيافة بخبرة لا مثيل لها، ورؤية إقليمية، وسجل حافل بإنجازات الإشراف على العمليات اليومية مع تقديم خدمات ضيافة استثنائية..

وفي إطار تعليقه على المشروع، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: "نحن فخورون جداً بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الذي يطمح إلى إرساء معيار جديد في الفخامة وخدمات الضيافة في شرق أفريقيا. ونهدف بشكل أساسي إلى تطوير أول فندق من فئة الخمس نجوم في الصومال يكون بمثابة مركز يستقطب الأعمال والسياحة والتبادل الثقافي من مختلف أنحاء العالم. وسنعمل على توظيف خبرتنا في تقديم خدمات من الطراز العالمي للمساهمة في النهوض باقتصاد الصومال عبر تطوير مشهد الضيافة فيها. من جهة أخرى، يمثل هذا الفندق أيضاً إضافة رئيسية إلى محفظتنا وهو انعكاس لالتزامنا تجاه الصومال ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً".

ومن جانبه، قال جبريل حسن محمد، رئيس مجلس إدارة شركة "ريفرسايد" القابضة: "يمثل هذا التعاون مع روتانا خطوة محورية لتطوير قطاع الضيافة في الصومال، حيث سنستفيد من خبرتها العالمية لتطوير مشروع متميز يرتقي بمشهد الضيافة في البلد، وهو ما يؤكد التزامنا بدعم النهضة الاقتصادية والثقافية والحضرية لمدينة مقديشو. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيضع معياراً جديداً للضيافة في المنطقة، وسيفتح آفاقاً واسعة من النمو والفرص. وعليه، نعرب عن عميق الامتنان لجميع شركائنا الذين ساهموا بدعمهم وتفانيهم في تحقيق هذه الرؤية الطموحة".

وقال باني حداد، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ألف للضيافة: "نثمن الثقة التي مُنحت لنا لإدارة أول فندق للشركة في الصومال، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع فرق العمل في شركة ريفرسايد القابضة وروتانا".

سيعزز مقديشو روتانا محفظة روتانا لتشمل 118 فندقاً في المنطقة، وذلك ضمن خطة التوسع المتنامية للعلامة في أفريقيا، حيث تتطلع المجموعة أيضاً إلى افتتاح فندق تحت علامة "أرجان للشقق الفندقية من روتانا" الذي يركز على الاستدامة والمكوّن من 140 غرفة في العاصمة السنغالية داكار بحلول عام 2026، بالإضافة إلى العمل حالياً على تطوير عدة فنادق ومنتجعات فاخرة في أكرا، وكوتونو، والقاهرة والأقصر.

تدير روتانا حالياً 81 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين ضيف سنوياً. وتواصل الشركة توسيع حضورها عبر مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في دولة الإمارات والأسواق الدولية، مما يعزز سمعتها كشركة رائدة عالمياً في مجال الضيافة.

حول مجموعة روتانا:

تدير روتانا حالياً أكثر من 118 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهداً على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

نبذة عن شركة ألف للضيافة

تتخذ شركة ألف للضيافة من دبي مقراً لها، وهي أكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتحظى شركة ألف للضيافة بثقة العلامات التجارية الرائدة في العالم، وتدير الفنادق مباشرة لصالح أصحابها، سواء على أساس الامتياز للعقارات ذات العلامات التجارية أو كمشغل للفنادق المستقلة. وتتيح حلول الإدارة المصممة خصيصًا لأصحابها سيطرة أفضل على أصولهم، ورؤية تشغيلية أكثر وضوحًا ومرونة تعاقدية أكبر. تدير شركة ألف للضيافة جميع جوانب عمليات الفنادق في أي مرحلة من مراحل التطوير - من اختيار الموقع والعلامة التجارية إلى المساعدة الفنية، وما قبل الافتتاح والعمليات اليومية. وتمتلك المجموعة خطة نشطة من المشاريع قيد الإنشاء تضم أكثر من 30 فندقًا في الشرق الأوسط وأفريقيا. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.alephhospitality.com

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