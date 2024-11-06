الخطط التوسعية تشمل افتتاح 43 فندقاً جديداً في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وتركيا

بمجرد اكتمال هذه الفنادق، سيصل إجمالي عدد الغرف الفندقية للمجموعة إلى 30,301 غرفة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، اليوم عن خططها الطموحة للتوسع إقليمياً وعالمياً، وذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي في لندن.

تشمل تلك الخطط تطوير 43 فندقاً جديداً في 24 مدينة في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وتركيا. وستضيف هذه المنشآت 9,049 غرفة إلى محفظة روتانا ليصل إجمالي عدد غرفها الفندقية إلى 30,301 غرفة على مستوى العالم.

وفي إطار تعليقه على خطط روتانا التوسعية، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: "تؤكد خطط روتانا التوسعية الطموحة على التزامنا بتسريع وتيرة النمو في القطاع وتطوير عروضنا لتتناسب مع متطلبات العملاء المتغيرة باستمرار. وبالاستناد إلى إرث روتانا العريق، نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الضيوف في فنادق روتانا في جميع أنحاء العالم لتجربة عروض الضيافة المميزة التي نقدمها، وذلك في إطار التزامنا بشعارنا الذي نعمل به دائماً ’ معنا للوقت معنى".

أوروبا

تفخر الشركة بدخول السوق الجورجية مع الافتتاح المرتقب لمنتجع وسبا بونتوس روتانا عام 2026 في مدينة غونيو. وسيضيف هذا الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم 546 غرفة فندقية إلى محفظة روتانا العالمية المتنوعة.

آسيا

أعلنت روتانا عن توقيع اتفاقية امتياز مع شركة "سيغنتشر كومبلكس" في إسلام أباد لافتتاح أول منشأة فندقية لها في باكستان، والتي من المقرر افتتاحها في عام 2027. وبمجرد اكتماله، سيضيف الفندق 522 مفتاحاً إلى محفظة "روتانا" العالمية.

أفريقيا

في إطار مساعيها للتوسع في أفريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة، أعلنت روتانا عن دخولها السوق السنغالية مع افتتاح فندق جديد صديق للبيئة في داكار تحت علامة "أرجان للشقق الفندقية"، ومن المقرر افتتاح هذا الفندق بحلول عام 2026. وستدخل روتانا السوق الجزائرية كذلك مع افتتاح ثالاسو وسبا أزور روتانا في مدينة وهران الساحلية. علاوةً على ذلك، تستعد المجموعة لافتتاح العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة المرتقبة في القاهرة والأقصر.

الشرق الأوسط

تستعد المجموعة لافتتاح العديد من الفنادق الجديدة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد سوقاً رئيسية لها. ويشمل ذلك فندق بلووم أرجان من روتانا في جزيرة السعديات بأبوظبي وفندق ياسمينا ريحان من روتانا في الرياض في عام 2025، والذي سيسهم بتحقيق رؤية روتانا بمضاعفة عدد الغرف التي تديرها حالياً في المملكة ليصل إلى 6000 غرفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

علاوةً على ذلك، تخطط روتانا لافتتاح ستة فنادق أخرى تحت علامة "إيدج من روتانا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وتدير المجموعة حالياً سبعة فنادق تحت هذه العلامة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تم إطلاقها كعلامة تجارية جديدة في عام 2022. كما تخطط روتانا لتوسيع عملياتها عبر افتتاح 30 فندقاً آخر تحت علامة "إيدج من روتانا" في المنطقة بحلول عام 2027.

تدير روتانا حالياً 82 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولديها مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في تركيا والأسواق العالمية.

حول مجموعة روتانا

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

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