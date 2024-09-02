روتانا تسعى إلى إطلاق 9 فنادق أخرى في المملكة بحلول عام 2028 ليصل إجمالي عدد الغرف إلى 4236 غرفة موزعة على 20 فندقاً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق والتي تشتمل محفظتها على 81 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، اليوم عن افتتاح فندق نوڤا إم العليا الرياض، تحت علامتها التجارية "إيدج من روتانا"، في المملكة العربية السعودية.

تم إطلاق العلامة التجارية "إيدج من روتانا" في مايو 2022، وتنضوي تحتها مجموعة من الفنادق المستقلة التي تحتفظ بهويّتها الخاصّة مع الاستفادة من أنظمة وشبكة روتانا الواسعة. ويقع نوڤا إم العليا الرياض في شارع العليا الشهير بالعاصمة السعودية، وهو أول فنادق "إيدج من روتانا" في المملكة مع أربعة فنادق أخرى للعلامة قيد التطوير - ثلاثة في العاصمة الرياض وواحد في مدينة الباحة. ويشكل هذا الافتتاح جزءاً مهماً من خطة التوسع الطموحة لروتانا التي تهدف إلى إطلاق تسعة فنادق جديدة في المملكة بحلول عام 2028 ليصل إجمالي عدد غرفها الفندقية إلى أكثر من 4236 غرفة.

وبهذه المناسبة، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: "يشكل افتتاح أول فندق يحمل علامة ’إيدج من روتانا‘ في المملكة العربية السعودية خطوةً مهمة في مسيرة توسعنا، حيث تعد السوق السعودية واحدة من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة. وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعينا لمضاعفة عدد الغرف في محفظتنا الحالية في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة. ومع افتتاح كل فندق، نؤكد التزامنا مجدداً بشعار علامتنا التجارية ’معنا للوقت معنى‘، وحرصنا الدائم على توفير وسائل الراحة الحديثة وتقديم تجربة ضيافةٍ استثنائية لضيوفنا الكرام".

يضم الفندق، الذي يتكون من 104 غرف، مجموعة واسعة من وسائل الراحة الحديثة مقدماً تجربة ضيافة متميزة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء.

وسيستمتع ضيوف الفندق بالعديد من المرافق الترفيهية مثل بوديلاينز نادي اللياقة والصحة، الذي يضم صالة ألعاب رياضية مجهزة بأحدث المعدات، وساونا، وغرف مساج وبخار، بالإضافة إلى مسبح خارجي منعش على السطح.

ويمكن لضيوف نوڤا إم العليا الرياض الاستمتاع بمجموعة متنوعة من خيارات الطعام؛ حيث يقدم مطعم "مسك" وجبات الطعام طوال اليوم مع بوفيه مأكولات عالمي، في حين يقدم "سولا لوبي كافيه" القهوة والشاي والمأكولات الخفيفة بالإضافة إلى خيار الوجبات الجاهزة السريعة للضيوف والزوار على حد سواء. علاوة على ذلك، تضمن قائمة الطعام المتاحة داخل الغرف على مدار الساعة جودة وسرعة الخدمة للضيوف الذين يفضلون الاسترخاء في غرفهم.

من جهةٍ أُخرى، يوفر الفندق بيئة عمل مثالية لرجال الأعمال مع ثلاث غرف اجتماعات منفصلة مجهزة بأحدث التقنيات وقادرة على استيعاب اجتماعات عمل متوسطة الحجم، مما يضمن انعقاد الاجتماعات بسهولة وفعالية.

تدير روتانا حالياً 81 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين ضيف سنوياً. وتشمل مجموعة المشاريع المرتقبة للشركة 9049 غرفة تحت ست علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك 36 فندقاً دولياً.

حول مجموعة روتانا

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

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