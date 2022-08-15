أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن تعيين كارول الجميّل في منصب المدير التنفيذي لإدارة شؤون البيئة والصحة والسلامة. وانطلاقًا من مساعي المجموعة المستمرة في دفع خططها التوسعية المتكاملة، يشغل التأثير البيئي أولوية رئيسية لمجموعة الضيافة الرائدة.

ستتولى الجميّل مسؤولية تعزيز رؤية الشركة ذات الصلة بالاستدامة، مع الوفاء بالتزام روتانا الطويل الأمد بأن تكون شركة مسؤولة ورائدة بشؤون البيئة. كما وستتعاون الجميّل في دورها الجديد مع فريق روتانا لابتكار وتطوير وتنفيذ أنظمة إدارية تتعلق بجوانب حماية البيئة وتطبيق إجراءات السلامة.

وتعليقًا على هذا التعيين، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا: "تمثل الاستدامة جوهر عمليات روتانا. وعليه، فستساعدنا خبرة الجميّل الواسعة في تنفيذ برنامج استدامة قوي يتماشى مع قيمنا الأساسية. ومع تركيز المسافرين المتزايد على الاستدامة، فمن الضروري أن نستمر بتقديم خدماتنا عالية المستوى وفقاً للضيافة المسؤولة في جميع فنادقنا ومنتجعاتنا ".

وتتمتع الجميّل بأكثر من عشر سنوات من الخبرة في هذا المجال، وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والخبرات التي تشمل توليها مناصب في إدارة شؤون البيئة والصحة والسلامة في المنطقة. وفي الآونة الأخيرة، عملت كمستشارة في مجال البيئة والصحة والاستدامة، بالإضافة إلى عملها كمدربة لدعم العديد من العملاء في لبنان لمساعدتهم في التدقيق الداخلي وإيجاد الحلول من أجل تحسين مسيرة العمل، وقد عملت سابقًا كمسؤولة التتبع وسلامة الأغذية والتنظيم في جراند مولان دو باريس (مجموعة نوتريكسو) في باريس.

ومن جانبها علّقت كارول الجميّل قائلةً: "أفتخر بانضمامي إلى مجموعة روتانا، فهي بحق علامة تلتزم وتركز على تحقيق أهداف الاستدامة مع استمرارها في تطوير محفظتها المتنوعة. وبصفتها شركة عالمية ذات استراتيجية توسع طموحة، فإنني أتطلع إلى العمل على مبادرات وبرامج جديدة تعتمد على الأنشطة السابقة للمجموعة.

الجدير ذكره أن روتانا تشتهر بأفضل الممارسات المستدامة في المنطقة وضمن القطاع، وقد شاركت بفعالية في العديد من المبادرات بعد إطلاق منصة روتانا إيرث العالمية لاستدامة الشركات في العام 2013. وتوفر المنصة إطارًا شاملاً يتناول الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية يتم تنفيذه عبر مجموعة روتانا الكاملة من الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات.

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لمحة حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق:

تدير مجموعة روتانا لإدارة الفنادق حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، ولدى المجموعة خطة توسع استراتيجية وطموحة. تعتبر روتانا بأن وقت الضيف هو الأثمن على الإطلاق، وتضع المجموعة جلّ اهتمامها في تحقيق أفضل الخدمات الفندقية ليحصل الضيوف على أفضل الأوقات التي تبقى في الذاكرة إلى الأبد.

وبناءً على ذلك، ترفع المجموعة شعار"معنا للوقت معنى" تأكيداً على تميّزها. ومنذ بداية تأسيسها عملت روتانا على تقديم أقصى جهودها لفهم احتياجات الضيوف، وأبدت حرصها اللامحدود بأن يقضي الضيوف أمتع الأوقات في فنادقها ومنتجعاتها، وتشمل العلامات الفندقية التي تنضوي تحت راية روتانا: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا وريزيدنس من روتانا.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، أو لإجراء الحجوزات من الممكن زيارة الموقع الإلكتروني: rotana.com ، كما من الممكن الإتصال بأحد مكاتب المبيعات الإقليمية التابعة للمجموعة.