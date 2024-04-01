أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 31 مارس 2024: أعلنت "روتانا"، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في المنطقة والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، اليوم عن الافتتاح التجريبي لفندق "دار ريحان من روتانا" في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

يتماشى افتتاح الفندق الجديد مع هدف "روتانا" الطموح بإطلاق ثمانية فنادق في المملكة على مدار السنوات الأربع المقبلة ليصل إجمالي عدد غرفها الفندقية إلى 4.400 غرفة في 16 فندقاً. كما يزيد الفندق الجديد إجمالي عدد الغرف الفندقية العائدة لفنادق ومنتجعات ريحان إلى 2.080 غرفة قيد التشغيل حالياً عبر ستة فنادق، ويشكل ذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل علامة الفنادق العصرية "روتانا".

وفي إطار تعليقه على الإعلان، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: "أدى تركيز المملكة على تنويع اقتصادها واستقبال السياح إلى خلق فرص واسعة للنمو والتطور. ويشكّل افتتاح ’ فندق دار ريحان من روتانا‘ في الخبر محطة مهمة ضمن مساعي ’روتانا‘ لدعم استراتيجية النمو في المملكة، حيث يلبي هذا الفندق من فئة الأربع نجوم تفضيلات السفر المتطورة لضيوفنا في هذا القطاع المهم من السوق، مما يؤكد التزامنا بوعدنا للضيوف ’معنا للوقت معنى‘. وبينما نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية، نشعر بسعادة كبيرة إزاء توسيع نطاق عروضنا في المملكة والمساهمة في تطور هذه السوق الديناميكية."

يبعد فندق "دار ريحان من روتانا" 30 دقيقة فقط عن مطار الملك فهد الدولي، ويضم 113 غرفة و20 جناحاً تم تصميمها بعناية تامة مع تجهيزات ومفروشات حديثة لتوفير أقصى درجات الراحة للضيوف. وتتمتع هذه الغرف جميعها بإطلالات جميلة على المدينة.

يوفر الفندق باقةً متنوعة من المرافق متعددة الاستخدامات بما في ذلك مسبح خارجي منعش، ومواقف سيارات خاصة مجانية، وصالة ألعاب رياضية مفتوحة على مدار 24 ساعة. ويضم الفندق كذلك ثلاث قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية. وتلبيةً لاحتياجات المسافرين من رجال الأعمال، تحتوي إحدى قاعات الاجتماعات على مساحة فسيحة لاستضافة لقاءات التعارف والاستقبال مع ردهة خاصة للاستراحة.

ويضم الفندق مطعم "تشويسز" الذي يستقبل ضيوفه على مدار اليوم للاستمتاع بتناول أشهى المأكولات المحلية والعالمية التي تلبي مختلف الأذواق. وللضيوف الذين ينشدون الاسترخاء، تقدم ردهة "ذا لاونج" في بهو الفندق قائمةً متنوعة من المشروبات الساخنة والباردة، والوجبات الخفيفة، والحلويات اللذيذة.

وتضم قائمة الفنادق الأخرى التي تحضّر "روتانا" لافتتاحها في المملكة العربية السعودية أربعة فنادق تحمل علامة "إيدج من روتانا"، وواحد يحمل علامة "ريحان من روتانا "في الرياض، وفندق "المناخة روتانا "في المدينة المنورة، و" إيدج من روتانا " في الباحة، ومن المقرر افتتاحها جميعاً بحلول عام 2028.

يشار إلى أن محفظة روتانا تضم حالياً 19,576 غرفة فندقية وست علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك 2,316 غرفة في تسعة فنادق في المملكة العربية السعودية.

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