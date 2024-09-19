● الفندق الجديد يضم مجموعة من الشقق الفندقية الحديثة ومطعمين وشاطئ خاص.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، اليوم عن افتتاح "فندق بيتش باي – المرفأ" كأول فندق تحت علامة "إيدج من روتانا" في أبوظبي.

تم إطلاق علامة "إيدج من روتانا" في مايو 2022، وتنضوي تحتها مجموعة من الفنادق المستقلة التي تحتفظ بهويتها الخاصة، مع الاستفادة من أنظمة وشبكة روتانا الواسعة. ويعتبر "فندق بيتش باي – المرفأ" سابع فندق يتم افتتاحه تحت علامة "إيدج من روتانا" منذ إطلاقها، علماً أن هناك 6 فنادق أخرى قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ومع افتتاح هذا الفندق، توسع روتانا محفظتها في أبوظبي لتشمل 4,768 مفتاحًا موزعًا على 17 فندقاً.

يقع "فندق بيتش باي – المرفأ" في مدينة المرفأ، وهي مدينة ساحلية هادئة تقع على الساحل الغربي للإمارة على بعد حوالي 150 كيلومتراً من مدينة أبوظبي. ويضم الفندق شققاً فندقية متميزة توفر مزيجاً مثالياً من الراحة والرفاهية لرحلات العمل أو الإقامة الطويلة أو قضاء الإجازات العائلية، مع شاطئ خاص على المياه النقية للخليج العربي.

يضم الفندق 76 شقة فندقية بما في ذلك الاستوديوهات مع خياراتٍ تتنوع بين غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم. وتم تصميم هذه الشقق بعناية تامة لتوفر ملاذاً هادئاً يواكب متطلبات الحياة العصرية بعيداً عن صخب المدينة مع إطلالات خلابة على البحر. وتضم الشقق مساحة مخصصة لتناول الطعام ومطبخاً مجهزاً بالكامل، مما يضمن للضيوف إقامة مريحة وممتعة.

وبهذه المناسبة، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: "نفخر بافتتاح ’فندق بيتش باي – المرفأ‘ لتجسيد شعار علامتنا التجارية ’معنا للوقت معنى‘ في موقع رائع آخر بدولة الإمارات. ويشكّل هذا الفندق إضافة رئيسية إلى محفظتنا المتنامية وانعكاساً لتوسع علامتنا التجارية ’إيدج من روتانا‘ عبر الأسواق الرئيسية في المنطقة".

يضم "فندق بيتش باي – المرفأ" مطعمين متميزين هما "سي ويفز" و"بريز لوبي لاونج" يلبيان جميع الأذواق والمناسبات، ويقدمان مجموعة متنوعة من تجارب الطعام.

علاوة على ذلك، يوفر "فندق بيتش باي – المرفأ" لضيوفه مزيجاً مثالياً من مرافق اللياقة البدنية والاستجمام، بما في ذلك صالة للألعاب الرياضية مجهزة بالكامل، وساونا لتجديد الحيوية والنشاط، ومسبح مع إطلالات خلابة على الواجهة البحرية.

تدير روتانا حالياً 82 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين ضيف سنوياً. وتواصل الشركة توسيع حضورها عبر مجموعة كبيرة من المشاريع الجديدة في دولة الإمارات والأسواق الدولية، مما يعزز سمعتها كشركة رائدة عالمياً في مجال الضيافة.

حول مجموعة روتانا:

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

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