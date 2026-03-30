​​​​​​المنامة، مملكة البحرين: هنأت منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين "EO Bahrain"، كتلة استدامة برئاسة السيد نبيل كانو بمناسبة فوزها في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، معربةً عن خالص تمنياتها للمجلس الجديد بالتوفيق في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور الغرفة كممثل رئيسي للقطاع الخاص وداعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وأكدت المنظمة أن هذا الفوز يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المرحلة القادمة برؤية متجددة، تواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، وتسهم في ترسيخ بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة، مشيدةً بالدور الحيوي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم القطاع الخاص وتعزيز شراكته مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأشارت المنظمة إلى أهمية المرحلة المقبلة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية، والتي تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف مكونات مجتمع الأعمال، والعمل على تبني مبادرات نوعية تعزز من نمو المؤسسات، وتدعم رواد الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة، صرح السيد فريد بدر، رئيس منظمة رواد الأعمال في البحرين، قائلاً: "نبارك لكتلة استدامة برئاسة السيد نبيل كانو هذا الفوز المستحق، والذي يعكس ثقة مجتمع الأعمال في رؤيتهم وقدرتهم على تمثيل مصالح القطاع الخاص بكفاءة واقتدار. ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً إيجابياً في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور الغرفة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي".

وأضاف: "نتطلع في منظمة رواد الأعمال إلى تعزيز التعاون مع مجلس إدارة الغرفة الجديد، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وتمكينهم من النمو والتوسع، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير منظومة الأعمال في مملكة البحرين، خاصة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة".

واختتم تصريحه قائلاً: "نؤمن بأن العمل المشترك بين مختلف مؤسسات القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من التكامل والشراكة الفاعلة التي تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وترسخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمارات".

وجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال في البحرين تعتبر فرعاً من الشبكة العالمية "EO" التي تضم أكثر من 18,000 رائد أعمال في 220 فرعاً موزعة على أكثر من 75 دولة. ويبلغ عدد أعضاء فرع البحرين 37 رائد أعمال بحرينياً يديرون شركات يتجاوز حجم أعمالها 120 مليون دولار، ويوفرون نحو 3,900 فرصة عمل. ويقود المنظمة مجلس إدارة يضم 15 رائد أعمال برئاسة رجل الأعمال السيد فريد بدر، وتهدف المنظمة إلى تمكين أعضائها من النمو وتبادل الخبرات في بيئة محفزة وداعمة، وبما يسهم في ربط مملكة البحرين بمنظومة ريادة الأعمال العالمية.

