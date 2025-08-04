دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مؤسسة بنك رسملة للاستثمار المحدود ("رسملة")، وهي واحدة من أبرز شركات إدارة الاستثمارات البديلة في دبي، عن نجاحها في إتمام استثمارها من الصفر لبناء منشأة متطوّرة للخدمات اللوجستية في ألميلو، بهولندا.

يُقدِّم المشروع، الذي استغرق إنجازه 15 شهرًا، مركز توزيع كبيرًا مُجهَّزًا بالروبوتات تم تصميمه خصيصًا ليناسب علامة تجارية عالمية متخصّصة في مجال أزياء الخروج. ويُعدّ هذا الاستثمار الثالث لرسملة في هولندا، مما يعزِّز محفظتها اللوجستية في أوروبا بأصول مُدرّة للدخل ومنخفضة المخاطر. ويُبرز المشروع قدرة رسملة على خلق قيمة فعّالة في الاستثمارات العابرة للحدود.

يقول علي تقي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة رسملة: "لطالما كان تقديم الهياكل المُصمّمة خصيصًا لمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم الاستثمارية مبدأً توجيهيًا رئيسيًا لشركة رسملة على مدار 25 عامًا. ويُعد هذا المشروع أصلًا عالي الجودة يستفيد من عقد إيجار طويل الأجل محمي من التضخم مع مستأجر يحظى بسمعة طيبة، مما يوفِّر عائدًا ثابتًا إلى جانب الحفاظ على رأس المال".

أبرز سمات المشروع:

قيمة الأصول : منشأة لوجستية من الدرجة الأولى تزيد قيمتها عن 38 مليون يورو

منشأة لوجستية من الدرجة الأولى تزيد قيمتها عن 38 مليون يورو المساحة : حوالي 312,000 قدم مربع بارتفاع يبلغ 25 مترًا

حوالي 312,000 قدم مربع بارتفاع يبلغ 25 مترًا عقد الإيجار : عقد إيجار لمدة 15 عامًا مع مستأجر عالمي مدرج في بورصة نيويورك، وإيجار مرتبط بمؤشر أسعار المستهلك

عقد إيجار لمدة 15 عامًا مع مستأجر عالمي مدرج في بورصة نيويورك، وإيجار مرتبط بمؤشر أسعار المستهلك الموقع: مجمع إكس إل بيزنس بارك، في ألميلو، وهو أحد الممرات اللوجستية الرئيسية في أوروبا

تتكوّن المنشأة من مستودع ومكتب وطابق متوسط، بإجمالي 118 موقفًا للسيارات. وبفضل إمكانات الأتمتة المتقدمة، حصل المبنى على شهادة BREEAM بدرجة "جيد جدًا"، ويعمل كمركز توزيع إستراتيجي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لصالح مستأجره العالمي. ويقع العقار بجوار مستودع آخر تُديره رسملة وهو مُؤجّر للمستأجر نفسه.

تعاونت رسملة مع شركة GARBE Industrial Real Estate Netherlands في تطوير الموقع منذ بداية المشروع، إلى جانب المقاول الرئيسي، المتمثل في شركة Systabo. وقد نجح الفريق في إدارة المخاطر المعقدة المتعلقة بالهيكلة عبر الحدود والمتطلبات التنظيمية والتطوير، وإدارة عملية التطوير بنشاط لضمان تسليم منشأة مُصمّمة خصيصًا لتلبية المتطلبات المتقدمة للخدمات اللوجستية الحديثة في الوقت المحدد.

يُعزِّز إنجاز هذا المشروع بنجاح قدرة رسملة الفريدة بين شركات إدارة الأصول الإقليمية على إنشاء استثمارات عقارية جديدة في بعض من أكثر الوجهات الاستثمارية الأوروبية جذبًا وكذلك تطويرها.

نبذة عن رسملة: تُمارس رسملة عملها من دبي وتتميّز بحضورها العالمي، وهي شركة مستقلة لإدارة منتجات الاستثمار البديلة وتوفيرها، كما تُقدِّم خدماتها للمستثمرين في منطقة الخليج، بما في ذلك صناديق التقاعد والمكاتب العائلية والشركات والأوقاف والمؤسسات المالية. وبنك رسملة للاستثمار المحدود هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة رسملة للاستثمار القابضة المحدودة. ويقع مقره في مركز دبي المالي العالمي ("DIFC") ويخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية ("DFSA").

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