شارك محمد عزت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة، في قمة رايز أب (RiseUp Summit 2026)، الحدث السنوي الأكبر لريادة الأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي انطلقت فعالياته في المتحف المصري الكبير بالقاهرة في الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2026 تحت شعار "نقطة التحول"

وتُعد قمة رايز أب منصة محورية لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجالات الاستثمار، التكنولوجيا، وبناء الشركات القابلة للنمو، بما يساهم في خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال في مصر والأسواق الإقليمية.



وفي خطوة استراتيجية تعكس تكامل الأدوار بين القطاع الخاص ومنصات دعم ريادة الأعمال، أعلنت قمة رايز أب عن شراكة استراتيجية مع شركة بوسطة، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتوفير حلول لوجستية مبتكرة تساعدها على التوسع والنمو، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء شراكات فعالة تخدم منظومة ريادة الأعمال في مصر والمنطقة وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين الطرفين لتعزيز الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من تجاوز التحديات التشغيلية، ودعم رحلتها نحو التوسع الإقليمي والعالمي

وخلال مشاركته في القمة، شارك محمد عزت في جلسة نقاشية بعنوان :"الاستحواذ أم الطرح في البورصة؟" والتي ناقشت استراتيجيات الخروج المختلفة للشركات الناشئة، بين الاستحواذ (M&A) والطرح في البورصة (IPO)، في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

وضمت الجلسة عددًا من قيادات الاستثمار وريادة الأعمال، من بينهم:

محمد عكاشة – الشريك الإداري في DisrupTech Ventures

الشريك الإداري في محمد أبوالنجا – الرئيس التنفيذي للاستثمارات في Exits

الرئيس التنفيذي للاستثمارات في حسام علي – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Yozo

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عصام حواس – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mada Capital

وناقش المتحدثون خلال الجلسة العوامل التي تحدد أنسب مسار خروج لكل شركة، وأهمية توقيت القرار، وجاهزية الشركات من حيث الحوكمة، ونموذج العمل، والقدرة على تحقيق نمو مستدام.

و أوضح محمد عزت، الرئيس التنفيذي لشركة بوسطة قائلًا:

“على الرغم من أن مصر تُعد أكبر سوق في المنطقة من حيث الحجم والفرص، إلا أن الشركات الناشئة تحتاج منذ اليوم الأول إلى تصميم منتجاتها ونماذج أعمالها مع وضع قابلية التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية في الاعتبار، لضمان تحقيق نمو حقيقي ومستدام.”

وأضاف "أن التركيز على بناء حلول قابلة للتوسع، وقادرة على التكيف مع متطلبات أسواق مختلفة، أصبح عاملًا أساسيًا في جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للنمو، سواء على مستوى الشراكات أو فرص الخروج المستقبلية."



والجدير بالذكر أن شركة بوسطة تُعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الحلول اللوجستية والتوصيل في مصر، حيث تقدم خدمات متكاملة مدعومة بالتكنولوجيا لدعم شركات التجارة الإلكترونية وتمكينها من تحسين كفاءة عمليات الشحن والتوصيل، بما يسهم في تسريع نموها وتعزيز قدرتها على التوسع داخل السوق المصري والأسواق الإقليمية.

