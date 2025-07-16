دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح "راك بنك" رسميًّا مراكزه المصرفية المتطوّرة من فئة "إيليت" (Elite) في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، في خطوة تُعزِّز التزامه بتقديم خدمات وتجارب مصرفية ذات طابع شخصي، تقوم على بناء علاقات متينة مع العملاء.

شهد الأسبوع الماضي مراسم الافتتاح الرسمي لمراكز "إيليت"، التي انطلقت بحفل قصّ الشريط بحضور رئيس مجلس إدارة "راك بنك" سعادة محمد عمران الشامسي، والرئيس التنفيذي للمجموعة راحيل أحمد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين والعملاء المميّزين. أُقيم الحدث في مركز "إيليت" الجديد بدبي، الكائن في برج "ذا أوبس"، الذي يُعدّ أحد المعالم المعمارية البارزة في الإمارة.

تتّسم مراكز "إيليت" المصرفية الجديدة بتصميم مدروس يوفّر تجربة راقية للعملاء الكرام، حيث تُشكّل هذه المساحات مراكز تواصل متكاملة تُجسِّد تركيز "راك بنك" المتجدّد على الثقة، والقرب من العملاء، والخبرة المالية المفصّلة على قياس احتياجاتهم.

تُقدِّم هذه المراكز خدمات إدارة العلاقات مع العملاء، وخدمات استشارية لإدارة الثروات، وغيرها من الخدمات المصرفية الحصرية، وذلك ضمن بيئة عصرية تركّز على احتياجات العميل وتُراعي تطلّعاته.

ويُمثّل افتتاح هذه المراكز محطة بارزة في مسيرة التحوّل الشامل التي ينتهجها "راك بنك"، والتي تركّز على الارتقاء بتجربة العملاء، لا سيّما لفئة عملاء "إيليت" التي تشهد نموًّا متسارعًا.

بات بإمكان عملاء "إيليت" لدى "راك بنك" الاستفادة من نموذج خدمة سلس وشخصي إلى أقصى حد في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.

ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.

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