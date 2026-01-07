رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة – أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم عن حصوله على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإصدار رمز دفع رقمي مدعوم بالدرهم الإماراتي (عملة مستقرة)، على أن يتم ذلك بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعتمدة.

وتشكّل هذه الموافقة خطوة مهمة في مسيرة راك بنك في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التزام المؤسسة المالية الرائدة بتطوير حلول مالية منظّمة وآمنة وشفافة، تتماشى مع الإطار المتطور للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا التطور استكمالاً لتنمية قدرات البنك في خدمات الأصول الرقمية. ففي عام 2025، أتاح لعملاء التجزئة تداول العملات الرقمية من خلال شريك وساطة مرخّص، ليوفر بذلك مساراً متوافقاً مع الأطر التنظيمية ويعزّز مستويات الأمان في الوصول إلى الأصول الرقمية.

وصُممت العملة المستقرة لتجمع بين موثوقية العمل المصرفي التقليدي وكفاءة تقنيات البلوك تشين.

ومن المتوقع أن تتضمن العملة المستقرة الخصائص التالية:

تغطية بنسبة 1:1 بالدرهم الإماراتي، يتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة وخاضعة للتنظيم، بما يدعم الاسترداد الكامل بالقيمة الاسمية.

عقود ذكية مدقّقة مع إثباتات فورية للاحتياطيات، بما يعزّز الشفافية وسلامة العمليات التشغيلية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني:"يمثل حصولنا على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة في رحلتنا في مجال الأصول الرقمية. ويعكس ذلك تركيزنا على الابتكار المسؤول والقائم على التنظيم والثقة. ومع احتفالنا بمرور 50 عاماً على تأسيس راك بنك، نواصل التزامنا بتطوير حلول مصمّمة لتلبية احتياجات عملائنا، ومتوافقة مع رؤية دولة الإمارات لنظام مالي جاهز للمستقبل. وتمثّل هذه الخطوة امتداداً لنهجنا في تقديم خدمات مصرفية رقمية بلمسة إنسانية".

وسيُعلن مزيد من التحديثات المتعلقة بالمرحلة التجريبية وأي توسّع محتمل في الوقت المناسب، وفقاً للموافقات التنظيمية.

لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني:

راك بنك - المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) - أحد أقدم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها ديناميكية - ونجح منذ تأسيسه عام 1976 في بناء مكانة رائدة في السوق من خلال تقديم مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء الإمارات.

يقع مقرّ البنك في إمارة رأس الخيمة، أما المكتب الرئيس له فيأتي في مبنى (راك بنك) على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتملك حكومة رأس الخيمة الحصّة الأكبر من أسهمه المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

يتميّز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الدائم بتقديم تجارب عملاء استثنائية، وتهدف جهود التحوّل الرقمي التي يبذلها إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف مراحل حياتهم.

يقدّم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، معتمداً على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم كذلك خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال ذراعه المصرفيّ (راك الإسلامي) المتخصّص في الخدمات المصرفية الإسلامية، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rakbank.ae ، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+.

كما يمكن التواصل مع راك بنك عبر منصّات التواصل الاجتماعي:

x.com/rakbanklive

Instagram.com/rakbank

tiktok.com/@rakbank

linkedin.com/rakbank

للاستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع:

سوزانا سعود

مدير حسابات مختص

جامبت للعلاقات العامة

470 7155 97156+

Suzana@gambit.ae

-انتهى-

#بياناتشركات