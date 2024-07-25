دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم التعاون مع شركة ويبرو ليمتد، المتخصصة في مجال خدمات التكنولوجيا واستشارات الأعمال، لإنشاء مركز اختبار التميز. وسيتم تصميم المركز بهدف تسريع الابتكار وتعزيز جودة الخدمات الرقمية للبنك وكفاءتها.

وفي إطار الشراكة، ستشرف شركة ويبرو على إنشاء مركز اختبار التميز وتشغيله مستفيدةً من خبرتها الواسعة في ضمان الجودة وخدمات الاختبار. وسيتم تجهيز المركز بأدوات اختبار ومنهجيات متطورة، مع التركيز على الأتمتة واختبار الأداء، مما سيمكّن راك بنك من تسريع إطلاق الحلول المصرفية المبتكرة.

وتسهم الشراكة في تعزيز مستوى ضمان الجودة في راك بنك، وذلك من خلال تطبيق ممارسات اختبار صارمة بالاستفادة من أُطر عمل خاصة من ويبرو وأفضل الممارسات. ويسهم هذا النهج في تقليل العيوب وتحسين رضا العملاء. ويعمل مركز اختبار التميز كذلك على تسريع الوقت اللازم لدخول خدمات مصرفية جديدة إلى السوق، بالاستفادة من تقنيات أتمتة متطورة، واختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنهجية مرنة لتطوير الخدمات الرقمية باستمرار.

ويضمن راك بنك من خلال الشراكة امتثال خدماته مع جميع اللوائح التنظيمية المعنيّة ومعايير القطاع، مما يسهم في تقليل المخاطر التنظيمية وتعزيز بيئة آمنة للخدمات المصرفية. ويعمل المركز أيضاً على تحفيز الابتكار من خلال دمج التقنيات الناشئة في منهجيات الاختبار، وبالتالي الاستفادة من أدوات وخبرات رائدة في القطاع لصالح راك بنك.

وجهات نظر:

تعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد حمزة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية والمالية والتأمين بشركة ويبرو المحدودة في الشرق الأوسط: "تشكل هذه الخطوة إنجازاً كبيراً في جهود التحول الرقمي التي يبذلها راك بنك. ونلتزم بدعم البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية بالاعتماد على حلول مبتكرة وكفاءة مُعززة بالذكاء الاصطناعي. ونهدف بالتعاون مع راك بنك إلى تحقيق نمو ملحوظ والارتقاء إلى آفاق جديدة في قطاع الخدمات المصرفية".

وبهذا الصدد، قال ساكت سايث، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبيانات في راك بنك: "يسعدنا التعاون مع شركة ويبرو لإنشاء مركز اختبار التميز، الذي سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز قدراتنا في مجال ضمان الجودة. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤيتنا الاستراتيجية لتصدّر مشهد الابتكار وتوفير تجربة مميزة للعملاء. ومن خلال دمج منهجيات اختبار متقدمة وعمليات مؤتمتة، سنضمن خدمات رقمية متينة وموثوقة ومتوافقة مع معايير القطاع".

إمكانيات مستقبلية:

يشكل إنشاء مركز اختبار التميز إنجازاً مهماً في جهود التحول الرقمي التي يبذلها راك بنك، حيث يسهم في ترسيخ المكانة الرائدة للبنك في ضمان الجودة والابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء.

وتسهم ويبرو في الحفاظ على مكانة راك بنك في صدارة جهود مواكبة التوجهات الناشئة والتقنيات الجديدة، وذلك بالاستفادة من حلول مبتكرة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتضمن الشراكة حفاظ راك بنك على قدرته التنافسية وتمهّد الطريق لإنجازات مستقبلية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

نبذة عن بنك رأس الخيمة الوطني:

راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في الإمارات. وشهد البنك، الذي تأسس في عام 1976، تحوّلاً كبيراً في عام 2001، حين جدد علامته إلى راك بنك وحوّل تركيزه من تقديم الخدمات المالية للشركات الكبيرة فقط إلى تقديم هذه الخدمات للأفراد والأعمال الصغيرة. وبالإضافة إلى تقديم باقة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، قام البنك في السنوات الأخيرة بزيادة خدمات التسليف التي يُقدّمها للشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال التجارية والشركات عموماً. كما يُقدّم البنك الحلول المصرفية الإسلامية من خلال راك الإسلامي، في جميع فروعه وعبر الهاتف والقنوات المصرفية الرقمية. ويُشار إلى أنّ راك بنك شركة مساهمة عامة مقرّها رأس الخيمة ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakbank.ae أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع راك بنك عبر إكس x.com/rakbanklive وفيسبوك facebook.com/rakbank.

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