

دبي، الإمارات العربية المتحدة: إلحاقاً بالإعلان الصادر في 28 نوفمبر 2025 بشأن الشراكة الاستراتيجية بين بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) وشركة شبكة إنترناشيونال، تم اليوم إتمام الصفقة بنجاح بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبموجب هذه الشراكة، ستوفر شبكة إنترناشيونال حلول الدفع المتطورة التي تمتلكها لخدمة عملاء راك بنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، مما يعزز مكانتها في منظومة المدفوعات والتكنولوجيا المالية المتنامية بسرعة في المنطقة. كما ستقدم شبكة إنترناشيونال مجموعة من الخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة، تأكيداً على التزامها بتمكين منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات. وتتيح هذه الصفقة أيضاً لشبكة إنترناشيونال تلبية الطلب المتزايد من التجار على حلول التجارة الرقمية في إمارة رأس الخيمة، الإمارة الواعدة التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً.

وسيعمل راك بنك وشبكة إنترناشيونال بشكل وثيق مع التجار الحاليين لضمان انتقال سلس وإتاحة الاستفادة من الحلول الجديدة والمحسّنة التي تتيحها هذه الشراكة.

ويعكس هذا الإنجاز التزاماً مشتركاً بتعزيز قدرات الدفع، ودفع عجلة الابتكار، ودعم النمو المستدام للأعمال في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويواصل راك بنك الحفاظ على مركز مالي قوي، مدعوماً بواحد من أعلى مستويات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات.

لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.

ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakbank.ae

