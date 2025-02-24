رأس الخيمة: اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بنجاح سلسلة من الجولات الترويجية وعددًا من اجتماعات الأعمال الثنائية مع الشركات، وذلك في إطار زيارة شملت كبرى المدن الهندية، مما يعكس التزامها الراسخ بدعم الشركات الهندية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك فريق راكز في نقاشات مع المئات من روّاد الأعمال العاملين في مختلف المجالات، بما في ذلك تقنية المعلومات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، والمحاسبة والمالية، والتصدير، وصناعة المطاط، والميكانيكا، والكهرباء، والأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدوائية، والتشييد والبناء، والبتروكيماويات، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والنفط والغاز، والزراعة، والهندسة، ومعدات التبديل، ومستحضرات التجميل. وقد نُظّمت الجولات الترويجية في نيودلهي ومومباي، إضافة إلى مواقع استراتيجية أخرى في ولاية ماهاراشترا مثل نافي مومباي وناشيك وبوني، حيث التقى فريق راكز بقادة الأعمال الراغبين في توسعة نطاق عملياتهم في دولة الإمارات وبحث فرص التعاون الواعدة مع راكز.

وقدمت راكز للشركات الهندية نظرة شاملة حول مزايا تأسيس الأعمال لديها، بدءًا من الحلول الاقتصادية الفعالة، مروراً بالبنية التحتية عالمية المستوى، وصولاً إلى كونها منصة متكاملة تسهّل الربط بالأسواق العالمية. وأبدى الحضور اهتماماً كبيراً بالشراكة مع راكز لتوسيع أعمالهم، خاصة من خلال دعم المستثمرين المحتملين الساعين لدخول السوق الإماراتية.

وتضمنت الجولات الترويجية، برئاسة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، جلسة نقاشية رفيعة المستوى مع اتحاد الصناعات الهندية، حيث استعرض جلاّد الفرص الاستثمارية والآليات التي تعتمدها راكز لدعم نجاح روّاد الأعمال الهنود في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جلاّد: "تُعد الهند إحدى أهم الأسواق الاستثمارية لدينا، حيث تواصل علاقتنا الازدهار في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند. تحتضن راكز أكثر من 7000 شركة هندية، تتنوع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية العالمية الكبرى. وتساعد هذه الجولات الترويجية في تعزيز التزامنا بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الهنود لتحقيق النمو والتوسع دولياً."

كما شكلت الجولات الترويجية منصة للحوار المثمر بين كبار قادة الأعمال من مختلف القطاعات، حيث ركزت على سبل التعاون المشترك. وأشار الدكتور كي. نانداكومار، رئيس اللجنة الفرعية للمنطقة الغربية باتحاد الصناعات الهندية ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كمترولز إندستريز، إلى أهمية قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، قائلًا: "تمثل الهند، وخاصة ولاية ماهاراشترا، قوة دافعة للنمو الاقتصادي والابتكار والتميز الصناعي. ويساهم تعميق التعاون في القطاعات الأساسية، مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، في فتح آفاق جديدة لفرص التجارة والاستثمار."

من جانبه، قال فيشال كامات، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الهندية في ولاية ماهاراشترا ورئيس مجموعة فنادق كامات (الهند): "يمثل هذا الحدث خطوة محورية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. فمن خلال الحوار البنّاء والشراكات الاستراتيجية، يمكننا تمهيد الطريق أمام تعاون طويل الأمد، وازدهار مشترك، وخلق فرص جديدة وواعدة."

أما فيباف فوهرا، العضو المنتدب لشركة كونتيننتال كاريارز، فقد أكد على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها إمارة رأس الخيمة، قائلًا: "تتمتع الشركات الهندية بفرصة فريدة للاستفادة من البيئة الاقتصادية المزدهرة في رأس الخيمة، حيث تتوافر إمكانيات واسعة للنمو في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، مما يعزز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين."

على مدار السنوات الماضية، عززت راكز شراكاتها مع أبرز الهيئات الاقتصادية الهندية، بما في ذلك غرفة التجارة الهندية، ورابطة الصناعات الهندية، ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، واتحاد الصناعات الهندية، ومؤسسة تنمية الصناعة في ماهاراشترا، ومنظمة التجارة الاقتصادية الهندية، وغرفة التجارة والزراعة الهندية، بهدف توسيع نطاق الفرص التجارية والاستثمارية. كما أبرمت راكز مؤخرًا اتفاقيات تعاون استراتيجية مع اتحاد الصناعات الهندية ومؤسسة تنمية الصناعة في ماهاراشترا، وذلك خلال فعاليات ملتقى "الإمارات والهند: شراكة من أجل الازدهار المستدام"، الذي استضافته إمارة رأس الخيمة.

ويجدر بالذكر استضافة راكز لعدد من الشركات الهندية البارزة بما في ذلك شركة رويال جلف إندستريز العاملة في إعادة تدوير البطاريات وشركة ماهيندرا آند أشوك ليلاند المختصة في تصنيع السيارات وشركة إم إس إس إل المختصة في قطع المركبات وشركة دابر ناتشورال البارزة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الحركة. ويوجد لدى راكز أيضاً فرع مكتب تمثيلي في الهند بمدينة مومباي لزيادة دعم المستثمرين الهنود ولضمان التواصل السلس وتقديم المساعدة للشركات الهندية التي تتطلع إلى زيادة رقعة انتشارها العالمي.

ومن خلال التزامها المستمر بالتواصل مع روّاد الأعمال الهنود وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، تواصل راكز ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للشركات الهندية التي تتطلع إلى تحقيق النمو والتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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