رأس الخيمة: تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض آي إيه إيه موبيليتي 2025 المُقام في مدينة ميونيخ الألمانية، أحد أبرز الفعاليات الأوروبية المتخصصة في قطاع السيارات والتنقل.

تأتي هذه المشاركة في ظل التحوّلات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات العالمي، من أبرزها التحول نحو الطاقة الكهربائية، والتقنيات الذكية، والحلول الصناعية المتقدمة. وتسلّط راكز الضوء من خلال جناحها على مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز استراتيجي متنامٍ للشركات العالمية الراغبة في دخول أسواق الشرق الأوسط وتوسيع أعمالها عالمياً.

وفي هذا السياق، صرّح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يُشكّل معرض آي إيه إيه موبيليتي منصة مهمة للتواصل مع روّاد صناعة السيارات حول العالم. ونهدف من خلال مشاركتنا إلى عرض المزايا التنافسية التي توفرها رأس الخيمة لدعم التحوّل نحو أنماط تنقّل أكثر ذكاءً واستدامة. كما توفّر راكز بنية تحتية صناعية متكاملة، وبيئة أعمال مرنة، وموقعاً استراتيجياً بالقرب من أهم الأسواق العالمية."

وتضم راكز حالياً مجموعة من أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع السيارات، بما في ذلك مصنّعو المركبات التجارية والمصفّحة، ومطوّرو حلول المركبات الكهربائية، وشركات الهندسة المتخصصة. من بين هذه الشركات: أشوك ليلاند، تريتون إي في، ماذرسون سومي، فاراداي فيوتشر، وكيرسوفت جلوبال، وجميعها تستفيد من المزايا التشغيلية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، والمرافق المصممة وفقاً لمتطلباتها.

كما تمثل راكز مركزاً متقدماً في مجالات البحث والتطوير والابتكار، حيث تُطوّر فيها تقنيات تشمل المركبات ذاتية القيادة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهندسة المركبات المتقدمة.

تعكس مشاركة راكز في المعرض جهودها الحثيثة ضمن استراتيجيتها المستمرة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المستقبلية، حيث تواصل تطوير بنيتها التحتية عبر مشاريع تنموية مثل "راكز تيك فليكس" والمصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الجيل الجديد من الشركات العاملة في قطاع السيارات والتنقل الذكي.

