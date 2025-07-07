رأس الخيمة: اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جولة ترويجية ناجحة استمرت لمدة أسبوع في المملكة المتحدة، حيث عززت خلالها علاقاتها مع مجتمع الأعمال البريطاني وسلطت الضوء على الجاذبية المتزايدة لإمارة رأس الخيمة كمركز استراتيجي للتوسع عالمياً.

وترأس الوفد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، حيث أجرى سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع شركات عاملة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والسلع الفاخرة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول. وشهدت هذه اللقاءات اهتماماً متزايداً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها إمارة رأس الخيمة، والتي تجمع بين الكفاءة الاقتصادية، والبنية التحتية المتطورة، والوصول السهل إلى الأسواق الإقليمية.

وشاركت راكز أثناء الجولة في عدد من منصات الأعمال المهمة مثل فعالية "ممارسة الأعمال في دولة الإمارات" من تنظيم غرفة التجارة البريطانية في جامعة مانشستر. كما شارك فريق راكز في "حفل الاستقبال البريطاني الإماراتي لأصحاب المصلحة" في لندن والذي جمع قيادات حكومية وتنفيذية لبحث تطور علاقات التجارة والاستثمار المتبادلة بين البلدين.

وفي هذا السياق، قال جلّاد: "نؤمن في راكز بأن النجاح العالمي يبدأ من توفير البيئة المناسبة التي تُمكّن الشركات من التوسع بمرونة وبناء علاقات فعّالة. وقد تمكّنا خلال هذه الجولة من تسليط الضوء على مكانة إمارة رأس الخيمة، التي لا تقتصر على كونها خياراً بديلاً، بل تُمثل ميزة تنافسية حقيقية مدعومة بمنظومة دعم متكاملة تقدمها راكز."

ويحتضن مجتمع أعمال راكز حالياً أكثر من 3200 مستثمر بريطاني، فيما شهد عدد المستثمرين النشطين من المملكة المتحدة نمواً بنسبة تجاوزت 37% خلال العامين الماضيين، ما يعكس تنامي الوعي بإمارة رأس الخيمة كوجهة موثوقة وفعّالة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن بين أبرز الشركات البريطانية التي تحقق نجاحاً في راكز: "شاي أحمد" المختصة في إنتاج ملايين أكياس الشاي يومياً وتصدرها إلى أكثر من 80 دولة وشركة A2C الرائدة في إعادة تصنيع أجهزة الحواسيب المحمولة والمجددة وفق نموذج الاقتصاد الدائري بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف وحدة شهرياً، بالإضافة إلى شركة "سبيشال كومبوزيت" العاملة في تزويد معدات التدريب المتقدمة على الطيران، والتي تخدم أسواقاً تمتد عبر آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما تضم القائمة شركات مبتكرة ورائدة مثل "بولار مانيوفاكتشرينج" العاملة في مجال المواد المركبة الكربونية، وشركة "جرين روك" الرائدة في حلول التغليف المستدام وشركة "ويست تو وندر"، المؤسسة الاجتماعية التي تعيد توظيف الأثاث المكتبي الفائض من الشركات لأغراض خيرية على مستوى عالمي.

ويستند هذا النجاح إلى العلاقة الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث احتلت الإمارات بين الربع الرابع من عام 2023 والربع الثالث من عام 2024 المرتبة التاسعة عشرة ضمن أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، والمرتبة الخامسة عشرة كأكبر سوق للصادرات البريطانية، والعشرين كمصدر للواردات. وفي عام 2023 وحده، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة المتحدة في الإمارات 26 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الإماراتية في السوق البريطانية 4.5 مليار دولار.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

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