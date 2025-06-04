الشارقة: أعلنت شركة رافد لحلول المركبات، عن رفع جاهزيتها التشغيلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع 22 مركبة ميدانية تعمل على مدار الساعة طوال أيام العيد، موزعة على مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة للحوادث والبلاغات وتعزيز منظومة السلامة المرورية خلال أيام العيد.

وتتواجد دوريات رافد في المناطق الحيوية ومواقع التجمعات الجماهيرية، مثل الأسواق والمراكز التجارية، لدعم الحركة المرورية خلال العيد، وتقديم المساعدة الفورية لمستخدمي الطريق.

وقال عبدالرحمن كنون الشامسي، مدير إدارة رافد للحلول المرورية والمساعدة على الطريق:" نعمل وفق خطة تشغيلية شاملة لتقديم أفضل الخدمات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وقد تم توزيع مركباتنا على مختلف المناطق لضمان التغطية الكاملة، كما نوفر عبر تطبيق "رافد الذكي" العديد من الخدمات التي تُسهم في تسهيل الحصول على الدعم في أي وقت."

وأضاف الشامسي:"نتمنى السلامة للجميع، ونشدد في حال التعرض لحادث مروري بسيط على أهمية إخراج المركبة خارج الطريق إن أمكن، وطلب المساعدة إما من خلال تطبيق رافد الذكي أو بالاتصال بمركز الاتصال والتحكم على الرقم 80092."

وأكد الشامسي: "تأتي هذه الجهود ضمن التزام رافد بتقديم خدمات متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يواكب رؤية إمارة الشارقة في تحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا وذكاءً.

ومن الجدير بالذكر أن شركة رافد لحلول المركبات"رافد"، إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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