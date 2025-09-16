دبي، الإمارات العربية المتحدة: زار جون إلكان رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس، وأنطونيو فيلوزا الرئيس التنفيذي للشركة، تركيا هذا الأسبوع في خطوة تجسد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع مجموعة "كوتش القابضة"، وتؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به تركيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ورافقهما في الزيارة سمير شرفان الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث التقوا بفِرق "توفاش" في مدينة بورصة، وأشادوا بمستوى التفاني والخبرة التي ميّزت الشراكة بين مجموعة "كوتش" وستيلانتس على مدى أكثر من خمسة عقود. كما تناولت النقاشات سبل تعزيز خدمة العملاء في تركيا وتوسيع دعم الشركة لعدد من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.



وقال جون إلكان، رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس: "تتمتع تركيا بكفاءات عالية وموقع استراتيجي فريد، ما يجعلها سوقاً محورياً في منظومة أعمال ستيلانتس. وسنواصل تعزيز شراكتنا في هذا السوق، باعتبارها عنصراً أساسياً في خطط التوسع الاستراتيجي للشركة وتعزيز حضورها في تركيا والمنطقة بأسرها."

ويُعد "توفاش"، المشروع المشترك بين "كوتش القابضة" وستيلانتس، ركيزةً أساسية في صناعة السيارات بتركيا والمنطقة، وقد اضطلع بدور محوري في الإنتاج لأكثر من خمسين عاماً.

وخلال السنوات الأربع الماضية، أسهم الأداء المميز لكل من مشروع "توفاش" وشركة ستيلانتيس تركيا في تحقيق مجموعة واسعة من الإنجازات والتي شملت:

• الريادة السوقية في عدة فئات رئيسية

• نمو في حجم المبيعات بنسبة تجاوزت 56%

• تجديد جريء لمجموعة المنتجات

• تعزيز ثقة العملاء في مختلف أنحاء البلاد

وقال أنطونيو فيلوزا، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس: "تعكس هذه المسيرة قوة الشراكة التي تجمعنا وحرصنا على التوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تقديم حلول مبتكرة تمنح عملاءنا خيارات أوسع. وتؤدي تركيا دوراً بالغ الأهمية في هذا المسار، حيث نحرص على متابعة السوق عن كثب والتجاوب مع تطلعات العملاء بسرعة وبناء قيمة مستدامة للمجتمعات التي نعمل فيها".

وشكّلت زيارة كبار مديري ستيلانتس أيضاً فرصة للاحتفاء بالتزام فرق عمل "توفاش" في مجالات الهندسة والمبيعات وخدمة العملاء، حيث يواصل أفرادها الإسهام بجدية وشغف في تعزيز نجاح الشركة في السوق التركية.

نبذة عن ستيلانتيس

ستيلانتيس (Stellantis N.V.، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز STLA/ بورصة يورونيكست ميلان بالرمز STLAM/ يورونيكست باريس بالرمز STLAP) هي إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في صناعة السيارات وتوفير سبل التنقّل. وتجسّد علاماتها التجارية العريقة والأيقونية شغف المؤسِّسين من أصحاب الرؤى المتفردة والعملاء العصريين عبر منتجاتها وخدماتها المبتكرة، والتي تشمل ’أبارث ‘ (Abarth)، ’ألفا روميو ‘ (Alfa Romeo)، ’كرايسلر ‘ (Chrysler)، ’سيتروين ‘ (Citroën)، ’دودج ‘ (Dodge)، ’دي إس أوتوموبيلز ‘ (DS Automobiles)، ’فيات ‘ (Fiat)، ’جيب ‘ (Jeep®)، ’لانسيا ‘ (Lancia)، ’مازيراتي ‘ (Maserati)، ’أوبل ‘ (Opel)، ’بوجو ‘ (Peugeot)، ’رام ‘ (Ram)، ’فوكسهول ‘ (Vauxhall)، ’فري تو موف‘ (Free2move) و’ليزيس‘ (Leasys) . وانطلاقاً من ميزة التنوع، تقود المجموعة صناعة السيارات وتطمح لأن تصبح أهم شركة مستدامة في تقنية التنقّل، بينما تحقق القيمة المضافة لكافة الأطراف المعنية ولجميع المجتمعات التي تنشط فيها. لمزيد من المعلومات: www.stellantis.com.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

فرناو سيلفيرا fernao.silveira@stellantis.com – +31 6 43 25 43 41

يولاند بينيدا + 971526768389 yolande.pineda@stellantis.com –

