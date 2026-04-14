دبي، الإمارات العربية المتحدة : وسط حالة عدم اليقين الإقليمية المستمرة وتغير التوجهات العالمية، أكدت شركة "أميرة للتطوير العقاري" مجدداً ثقتها في سوق العقارات بدبي؛ حيث سلط رئيس مجلس إدارتها، محمد يوسف جفراني، الضوء على مرونة الإمارة، وقيادتها القوية، ومسار نموها المستدام.

ويستمر سوق العقارات في دبي في إظهار قوة لافتة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية 917 مليار درهم عبر أكثر من 270,000 صفقة في عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي وأعلى أداء مسجل على الإطلاق. ويعكس هذا النمو المستمر ليس فقط حجم النشاط، بل أيضاً عمق ثقة المستثمرين في دبي كمركز عقاري عالمي.

وتعزيزاً لهذا الزخم، سجل النصف الأول من عام 2025 وحده أكثر من 125,000 صفقة بقيمة 431 مليار درهم، مما يعكس نمواً كبيراً على أساس سنوي في كل من الحجم والقيمة. كما تشير بيانات القطاع إلى أن القطاع السكني يواصل التوسع بثبات، مع ارتفاع قيم المعاملات بنسبة تزيد عن 28 بالمئة سنوياً، مدفوعاً بطلب مستدام من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

ومن منظور قيادي لهذه الثقة، أكد محمد يوسف جفراني أن قوة دبي لا تكمن في أداء السوق فحسب، بل أيضاً في حوكمتها، وتخطيطها طويل الأمد، وقدرتها المستمرة على تحويل التحديات إلى فرص.

وبهذا الصدد، قال محمد يوسف جفراني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أميرة للتطوير العقاري": "لقد أثبتت دبي دائماً قدرتها على الخروج بشكل أقوى من كل تحدٍ عالمي. فمن الأزمة المالية عام 2008 إلى جائحة كوفيد-19، نجحت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار في تحويل عدم اليقين إلى فرص. وما نشهده اليوم هو استمرار لهذا الإرث - سوق تظل نشطة، ومرنة، ومتطلعة للمستقبل".

وتجسيداً لهذا الإيمان من خلال التنفيذ على أرض الواقع، حافظت شركة "أميرة للتطوير العقاري" على تقدم مستمر وغير منقطع في أعمال البناء في مشروعها الرائد "بوندز أفينيو ريزيدنسز" (Bonds Avenue Residences) في جزر دبي، حيث استمر العمل بثبات منذ اليوم الأول دون أي تأخير رغم التحديات الخارجية.

وأضاف جفراني: "في بوندز أفينيو ريزيدنسز، لم يتوقف البناء ليوم واحد منذ أن بدأنا. وهذا يعكس التزامنا بالتسليم والثقة التي يوليها المشترون لنا. وفي أوقات عدم اليقين، يصبح التنفيذ المتسق أقوى بيان يمكن للمطور العقاري أن يقدمه".

ويقف المشروع كدليل واضح على النهج المنضبط لشركة "أميرة"، حيث يجمع بين الحياة الواجهة البحرية، والعمارة القائمة على التصميم، والقيمة طويلة الأمد ضمن واحدة من أكثر الوجهات الناشئة واعدة في دبي. ويسلط الوتيرة الثابتة للبناء الضوء على الأهمية المتزايدة للمصداقية والقدرة على التسليم في البيئة العقارية الحالية.

وأشار محمد يوسف جفراني كذلك إلى أن ديناميكيات السوق الحالية تشير إلى التطور وليس عدم الاستقرار. ومع استمرار نمو سكان دبي، وتدفقات المستثمرين، ومبادرات الإقامة طويلة الأمد في دفع الطلب، ينتقل السوق نحو هيكل أكثر نضجاً يقوده المستخدم النهائي.

وقال: "هذا ليس تباطؤاً؛ بل هو سوق أكثر انضباطاً. فالمشترون اليوم أكثر اطلاعاً وتركيزاً على المطورين القادرين على التسليم. لقد أصبحت الثقة والشفافية والتنفيذ هي المحركات الرئيسية لصنع القرار، وهذا تحول إيجابي للصناعة" .

ومسلطاً الضوء على دور القيادة الرشيدة، أكد جفراني أن استقرار دبي متجذر بعمق في الرؤية طويلة الأمد والإطار السياسي لدولة الإمارات. وصرح قائلاً: "لقد بنت قيادة الإمارات نظاماً يكون فيه النمو مستداماً والاستقرار هيكلياً. وهذا هو السبب في أن دبي تستمر في جذب المستثمرين العالميين حتى خلال الأوقات غير المستقرة. الثقة هنا ليست مؤقتة؛ بل هي مبنية في أساس السوق" .

وتدعم اتجاهات الصناعة هذا التوقعات، مع زيادة مشاركة المستخدمين النهائيين والمستثمرين على المدى الطويل، مما يقلل الاعتماد على دورات المضاربة ويعزز الاستقرار العام للسوق. ويخلق هذا التحول منظومة أكثر مرونة حيث يكتسب المطورون ذوو التنفيذ القوي والرؤية الواضحة ثقة أكبر.

وبالنسبة لشركة "أميرة للتطوير العقاري"، تؤكد هذه الظروف فلسفتها الجوهرية: النمو المنضبط، والتسليم في الوقت المحدد، وخلق القيمة على المدى الطويل. وتواصل الشركة إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع، والشراكات القوية، والتواصل الشفاف، مما يضمن توافق كل تطوير مع تطلعات السوق وثقة المستثمرين.

ومع استمرار تطور القطاع العقاري في دبي، تظل "أميرة للتطوير العقاري" واثقة في مسارها مسترشدة بقناعة القيادة، ومدعومة بأساسيات السوق، ومبرهنة على ذلك من خلال التقدم المستمر على أرض الواقع.

حول "أميرة للتطوير العقاري"

شركة "أميرة للتطوير العقاري" هي شركة عقارية مقرها دبي ملتزمة بإعادة تعريف الحياة الحضرية من خلال الرقي المعماري، والاستدامة، والتصميم المدروس. تأسست الشركة على يد محمد يوسف جفراني، وهو رائد أعمال عقاري متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في دولة الإمارات، وترتكز الشركة على رؤية تهدف لخلق مجتمعات تلهم وتدوم.

انطلاقاً من الابتكار والتميز في التصميم، تبني "أميرة للتطوير العقاري" أكثر من مجرد مساكن - إنها تصيغ أعمالاً فنية قابلة للعيش. ويعكس كل مشروع الفخامة الرفيعة، والمسؤولية البيئية، والقيمة طويلة الأمد. ومن خلال فريق يضم كبار المهندسين المعماريين والمصممين والمخططين، تضمن الشركة تكييف أفضل الممارسات العالمية مع المشهد المحلي.

تعد الاستدامة جزءاً مركزياً من قيم "أميرة"، حيث تركز المشاريع على كفاءة الطاقة، وسهولة المشي، والرفاهية. ومن خلال التركيز على الأناقة، والوظائف العملية، والتكامل المجتمعي، تساهم الشركة في صياغة الفصل التالي من تطور العقارات في دبي.

حول "بوندز أفينيو ريزيدنسز"

يعد "بوندز أفينيو ريزيدنسز" المشروع الأول لشركة "أميرة للتطوير العقاري"، حيث يضع معياراً جريئاً للحياة الراقية في "جزر دبي" الأيقونية. صُمم المشروع كتعبير نحتي عن الشكل والوظيفة، ويقدم مجموعة مختارة من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، ومنازل "تاون هاوس" وتربلكس مكونة من ثلاث غرف نوم، وشقق "بنتهاوس" حصرية مكونة من أربع غرف نوم.

تعكس العمارة فلسفة تصميم انسيابية وخالية من الزوايا الحادة، مما يزيد من المساحة والضوء الطبيعي وإطلالات البحر غير المحجوبة. وقد تم تخطيط كل مسكن بعناية لتقديم الجاذبية الجمالية والراحة الحديثة، معززة بمخططات ذكية وتشطيبات فاخرة.

تشمل المرافق في "بوندز أفينيو ريزيدنسز" أحواض سباحة "إنفينيتي"، ومناطق للعافية، ومنصات لليوغا، وحدائق منسقة، وملاعب "بادل"، ومناطق مخصصة للأطفال، وكلها منسقة لتعزيز أنماط حياة شمولية موجهة للعائلات. يتصل المجتمع بسلاسة ببقية دبي، مع وصول سريع إلى وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي، ومحطة مترو سوق الذهب.

يقع المشروع في بيئة ساحلية مخططة بشكل رئيسي مع أكثر من 21 كيلومتراً من الشواطئ والعروض الحضرية الحيوية، مما يجعل "بوندز أفينيو ريزيدنسز" وجهة تجمع بين الهدوء وسهولة الاتصال. ومع خطة دفع 60/40 وموعد تسليم في الربع الأول من عام 2027، فإنه يلبي احتياجات المستثمرين وأصحاب المنازل الباحثين عن القيمة الدائمة، والبراعة المعمارية، والأناقة الشاطئية في واحدة من أكثر المناطق واعدة في دبي.

#بياناتشركات

