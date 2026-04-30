أبوظبي : أكد السيد غريغورز غاوين، رئيس البعثة في سفارة جمهورية بولندا بأبوظبي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الامارات في مجالات السياحة والتجارة والطيران والزراعة، وقال في حديثه لموقع " “gulftourism.news الاخباري في ابوظبي "تربطنا مع الإمارات علاقات وثيقة للغاية، سياسياً واقتصادياً"، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حالياً حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وأعرب سعادته عن تفاؤله بشأن اتفاقية التجارة الحرّة المُحتملة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة، مُشيراً إلى أنها ستزيد من تسريع تدفقات التجارة وفرص الاستثمار.

كما تمّ تحديد الزراعة والأمن الغذائي كمجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي، وصرّح قائلاً: "تُعدّ الزراعة والأمن الغذائي مجالاً واعداً للغاية في تعاوننا الثنائي، ونحن بصدد التفاوض حالياً على مُذكّرة تفاهم في هذا المجال"، مُسلّطاً الضوء على مكانة بولندا كمنتج زراعي رائد داخل الاتحاد الأوروبي، واستعدادها لتبادل الخبرات والتقنيات المتقدّمة.

وتحدث عن استراتيجية بولندا الاقتصادية طويلة الأجل، سلّط غاوين الضوء على التوسّع السريع للقطاع، ومساهمته المتزايدة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى مساره التصاعدي القوي، وصرّح قائلاً: "تُعدّ السياحة في بولندا من أسرع القطاعات نموّاً في اقتصادنا، حيث تُشكّل حالياً ما بين 4 و 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأعتقد أننا قادرون على الوصول إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني مُضاعفة حجم القطاع بشكل فعّال وناجح".

وأشار إلى أن قطاع السياحة في بولندا يَدرُّ حالياً ما يُقارب 40 مليار دولار أمريكي سنوياً، ويستقطب نحو 35 مليون زائر محلي ودولي سنوياً، ما يعكس زخماً مُستمرّاً وإمكانات نموٍّ كبيرة. وبينما تظلّ الأسواق الأوروبية المصدر الرئيسي للزوار، أكّد على تزايد الاهتمام من الأسواق البعيدة ولا سيما الشرق الأوسط.

ولفت غريغورز غاوين إلى قوّة وتزايد حركة السفر بين بولندا والإمارات العربية المتحدة، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وقال: "خلال العام الماضي، كان هناك نحو 150 ألف زيارة من بولندا إلى الإمارات، واستقبلنا نحو 55 ألف زيارة من الإمارات إلى بولندا، أي ما يُقارب 200 ألف زيارة تبادلية بين البلدين". وأضاف أن السياحة تُعدّ مُحرّكاً رئيسياً للتفاعل الاقتصادي الأوسع، إذ تُعزّز التواصل التجاري وتدعم قطاعي الضيافة والخدمات في كلا البلدين.

كما أكّد سعادة غاوين على أهمية الربط الجوي الراسخ في دعم نمو السياحة، مُشيراً إلى الشبكة الواسعة لشركات الطيران الإقليمية والدولية، وقال: "نحن في وضع قوي للغاية بفضل وجود مُعظم شركات الطيران الكبرى التي تُسيّر رحلات بين الإمارات العربية المتحدة وبولندا، بما في ذلك طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، فلاي دبي، العربية للطيران، والخطوط الجوية البولندية (لوت)". وقال ان هذه الناقلات الجوية توفر 27 رحلة اسبوعيا ونتوقع ارتفاع عدد الرحلة في ظل الاتصالات الجارية حاليا لفتح خطوط جوية الى وجهات سياحية جديدة في شمال بولندا .

وكشف سعادته عن الجهود المُستمرّة لتوسيع نطاق الربط الجوي المُباشر إلى ما وراء المراكز الرئيسية ليشمل مدناً بولندية إضافية، بما في ذلك غدانسك وبوزنان وفروتسواف، مُضيفاً أن بولندا تملك الكثير لتُقدّمه لضيوفها وزوارها من خلال أصولها السياحية المتنوّعة التي تمتدّ عبر المناطق السياحية ومناطق البحيرات والمناظر الطبيعية الشاسعة إلى جانب الوجهات الثقافية الراسخة.

وأكّد غريغورز غاوين على استمرار التعاون مع منظمة السياحة البولندية لتعزيز حضور بولندا في سوق الإمارات العربية المتحدة. كما أشار إلى أهمية المُشاركة في فعاليات قطاع السياحة الكبرى، مثل سوق السفر العربي في دبي، بالإضافة إلى الجولات الترويجية القادمة التي تهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي البولندي، بما في ذلك تقاليده الثقافية العريقة وعروض السياحة المُتميّزة.

وبمنحى عن قطاع السياحة، أكّد غاوين مُجدّداً على متانة العلاقات الثنائية بين بولندا والإمارات العربية المتحدة في مُختلف القطاعات،

وفي ختام حديثه، أشار رئيس البعثة في سفارة جمهورية بولندا بأبوظبي إلى جاذبية بولندا الكبيرة كوجهة سياحية مُتميّزة يسهل الوصول إليها بالنسبة للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة، وأردف: "الناس في الإمارات ودودون، ويبتسمون على الدوام، وهم مضيافون للغاية، كما أن نسبة الجودة إلى السعر ممتازة"، لافتاً إلى أن بولندا حرصت على الاستجابة لاحتياجات زوارها من الشرق الأوسط من خلال توفير خيارات طعام حلال وخدمات باللغة العربية.

كما أكّد مُجدّداً على التزام بولندا بتحسين تجربة الزوار، وتعزيز مكانتها كوجهة أوروبية مُفضّلة للمسافرين من الإمارات العربية ومنطقة الخليج.

-انتهى-

#بياناتحكومية