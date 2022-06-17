● أليسون ريهيل-إرغوفين تتولى قيادة عمليات شركة المراكز العربية في جميع أنحاء المملكة

● ستسخر أليسون عقدين من الخبرة في قطاع المولات اكتسبتها في شركاتٍ عقاريةٍ رائدة في

عددٍ من أكبر الأسواق العالمية وأسرعها نموًّا

● ستقود إرغوفين خطط الشركة الطموحة للنمو والتوسع على مستوى المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة المراكز العربية (المراكز العربية) أكبر مالكٍ ومطورٍ ومشغلٍ للمولات العصرية في المملكة العربية السعودية عن تعيين السيدة أليسون ريهيل-إرغوفين رئيسًا تنفيذيًّا جديدًا لها، وذلك اعتبارًا من أغسطس 2022م.

وتتمتع السيدة إرغوفين بخبرةٍ واسعةٍ تقدر بأكثر من عشرين سنة في قطاعي المولات التجارية والعقارات، اكتسبتها خلال رحلتها المهنية في عددٍ من أبرز الأسواق العالمية الناشئة في مختلف أنحاء قارتي آسيا وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى أكثر من 10 سنواتٍ من الخبرة في السوق الأميركية؛ حيث عملت مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في قطاع العقارات وتشغيل مراكز التسوق كصندوق "جينيرال جروث بروبرتيز" الاستثماري العقاري، ومجموعة سايمون للعقارات (SPG).

وقد انضمت أليسون إلى المراكز العربية بعد تركها لمنصبها كرئيس للقطاع التجاري في شركة "بروكفيلد بروبرتيز" العقارية في شانغهاي بالصين، حيث كانت مسؤولةً عن جميع الأصول الخاصة بأنشطة التجزئة بما في ذلك المولات والمكاتب، والمنشآت متعددة الاستخدامات. و"بروكفيلد العقارية" شركةً تابعةً لشركة "بروكفيلد آسِت مانجمنت" لإدارة الأصول، والتي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في العالم. وكانت "بروكفيلد العقارية" تعرف باسم "براديرا ريتيل آسيا" لتجارة التجزئة عندما انضمت إليها السيدة إرغوفين رئيسًا تنفيذيًّا عام 2016م، كما شغلت منذ ذلك الحين عدة مناصب قيادية منها رئاسة مجلس إدارة "براديرا" الصين، وعضوية مجلس إدارة "براديرا" هونغ كونغ، إلى جانب رئاستها لمجلس إدارة الشركة في تركيا.

كما عملت إرغوفين سابقًا في العديد من المناصب، كعملها كعضو منتدب لشركة "براديرا ليميتيد"، وهي شركةٌ مساهمةٌ مغلقةٌ تعمل في مجال عقارات التجزئة، ويقع مقرها في لندن بالمملكة المتحدة، ولديها العديد من الأصول والموظفين في بريطانيا وأوروبا وتركيا.

وتتمتع إرغوفين بمعرفةٍ متعمقة وخبراتٍ متنوعة في هذا القطاع، وقد بدأت رحلتها المهنية في مجال تسويق الأزياء والترويج لها قبل انتقالها إلى المناصب الإدارية العليا؛ حيث عملت في مجالات التسويق والشراكات وتطوير الأعمال وإدارة الأصول الدولية.

وتعليقًا على تعيينها قال الأستاذ محمد مراد، العضو المنتدب لشركة المراكز العربية: "تقدم أليسون للشركة مستوى متميزًا من الكفاءة والخبرة التي اكتسبتها من العمل في عددٍ من أكبر الأسواق العالمية وأسرعها نموًّا، مما أكسبها خبرةً في دورة حياة التسوق والمتسوقين من الألف إلى الياء. وتدرك إرغوفين جيدًا أهمية الجمع بين الجانب البشري والجوانب القائمة على التقنيات الحديثة في تجارة التجزئة لتحقيق تجربةٍ متكاملةٍ لنمط حياةٍ

متميز، وستُسَخِّر الرئيس التنفيذي الجديد معرفتها الكبيرة في قطاعي تجارة التجزئة والعقارات لدعم أعمال المراكز العربية وقيادة خططها الطموحة للنمو في المملكة العربية السعودية، جنبًا إلى جنب مع العمل مع مجموعةٍ من أكبر مالكي ومشغلي أصول التجزئة على مستوى العالم". وأضاف: "أتطلع إلى التعاون والعمل الوثيق مع السيدة أليسون في رحلتها التي ستقود فيها خططًا من شأنها تعزيز قطاع التجزئة بصورةٍ كبيرةٍ في جميع أنحاء المملكة وخارجها".

من جانبها قالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة المراكز العربية: "يسرني ويسعدني الانضمام إلى شركة المراكز العربية في المملكة العربية السعودية. وما يدفعني هو التحدي المتمثل في سرعة فهم الأسواق الجديدة والناشئة والتكيف معها، كما أن الفرص المزدهرة في المملكة في هذا المجال هي حديث الساعة في صناعتنا في جميع أنحاء العالم."

وأضافت: "لقد بدأت المراكز العربية رحلةً مثيرةً ذاتَ مسارِ نموٍّ قوي، فنمط الحياة الفريد الذي تقدمه الشركة وتسعى لتعزيزه في واحدةٍ من أكثر الأسواق أهميةً وحيويةً في العالم، يجعلها في وضعٍ مثاليٍّ يؤهلها لدعم الخطط الطموحة والمستشرفة لمستقبل المملكة، إلى جانب تقديم تجارب متفوقةٍ لعملائها المتميزين والمتمرسين".

وتحمل إرغوفين درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في التجارة الدولية من معهد الأزياء للتكنولوجيا بجامعة ولاية نيويورك وتعمل حاليًا على إنهاء درجة الماجستير في القيادة التنظيمية مع التركيز على الإبتكار الإستراتيجي وإدارة التغيير من جامعة ولاية كولورادو والذي من المتوقع حصولها عليها في أغسطس 2022.

كما أنها تشغل العديد من عضويات المجالس غير التنفيذية، ومن ذلك منصب المدير غير التنفيذي لشركة "إيساس العقارية (ESAS Properties)" في تركيا، وعضوية المجلس الدولي لمراكز التسوق (ICSC) ومجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق (MECSC).

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ملاحظات للمحررين

تأسست شركة المراكز العربية في عام 2002م، وهي إحدى الشركات الرائدة في امتلاك وتشغيل وتطوير مراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية. تقدم الشركة لعملائها مجموعةً متكاملةً من المراكز التجارية عالية الجودة، تعمل وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وذلك في أكثر المواقع جاذبية في البلاد، لتلبية جميع احتياجات المتسوقين، والوفاء بمتطلبات السوق.

وتشتمل محفظة الشركة حاليا على 21 مولًا ومجمعًا تجاريًّا تعمل على تشغيلها وإدارتها، وتضم هذه المجمعات أكثر من 4,300 متجر، تتوزع بشكلٍ رئيسي على 10 مدن حول المملكة، وتبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير فيها قرابة 1.2 مليون متر مربع، وتوفر مولات الشركة للمتسوقين سهولة الوصول إلى متاجر التجزئة التابعة للعلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية المفضلة لديهم.

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فاتن عبدالله

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