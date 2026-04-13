رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة - تؤكد شركة «سيراميك رأس الخيمة»، إحدى أكبر شركات حلول السيراميك المستخدم في نمط الحياة التزامها بتقديم خدمات متواصلة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على حد سواء. وتضمن الشركة سهولة الحصول على منتجاتها عبر شبكة عملائها، مما يضمن التناسق في قنوات البيع بالتجزئة والمشاريع.

وتتميز الشركة بالمرونة والالتزام بعدم زيادة أسعار منتجاتها على الرغم من التغيرات الجيوسياسية. ويعكس هذا الإلتزام على حرص الشركة بتلبية الاحتياجات المستمرة في قطاعي الإنشاءات والتصميم من خلال حماية عملائها من أي انقطاعات و ضمان الإستقرار لهم.

وبصفتها شركة تصنيع محلية ومجموعة متعددة الجنسيات، تمكّنت شركة «سيراميك رأس الخيمة» من الاستجابة السريعة وسدّ فجوات الإمداد، بما يضمن دعماً متواصلاً للشركات والمشاريع التي تعتمد على منتجاتنا.وتواصل الشركة أعمالها كالمعتاد، مع التزامها بنهج منضبط لتلبية احتياجات السوق، إلى جانب توسيع نطاق دعمها ليشمل الشركات الأخرى المتأثرة باضطرابات سلاسل التوريد.

وتواصل شركة «سيراميك رأس الخيمة» تركيزها على استمرارية الأعمال، مع ضمان توفر المنتجات وتقديم الخدمات عبر شبكتها. وتبقى صالات عرض الشركة في جميع أنحاء المنطقة مفتوحة ومتاحة، مع استمرار تأكيد الشركة لعملائها على توفر المنتجات وتقديم الخدمات.

قال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: "ينصبّ تركيزنا على ضمان توافر منتجاتنا وسهولة الحصول عليها من قبل عملائنا وشركائنا. ونواصل العمل كالمعتاد، ملتزمين بنهج منضبط لتلبية متطلبات السوق. ونحن نتماشى مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نحو الاستمرارية والاستقرار وتوفير وصول موثوق إلى الأسواق."

نبذة عن شركة سيراميك رأس الخيمة

تُعتبر سيراميك رأس الخيمة من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال السيراميك، حيث تتخصص في إنتاج بلاط الجدران والأرضيات المصنوعة من السيراميك والبورسلين، بالإضافة إلى أدوات المائدة، والأدوات الصحية، وصنابير المياه. تتميز الشركة بقدرتها الإنتاجية الضخمة التي تصل إلى 118مليون متر مربع من البلاط، و5.7 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و36 مليون قطعة من أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين، و2.6 مليون قطعة من صنابير المياه سنوياً، بفضل مصانعها المتقدمة المنتشرة في 23 موقعاً داخل الإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش وأوروبا.

تأسست شركة سيراميك رأس الخيمة عام 1989 ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تغطي خدمات الشركة أكثر من 150 دولة حول العالم عبر شبكة تشغيلية واسعة تشمل أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.

شركة سيراميك رأس الخيمة مدرجة في بورصة أبوظبي للأوراق المالية وتحقق كمجموعة سنوياً إيرادات تتجاوز المليار دولار أمريكي.



#بياناتشركات