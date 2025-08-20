تشهد إمارة رأس الخيمة طفرة غير مسبوقة في قطاع العقارات، حيث تبوّأت بسرعة مكانة بارزة كواحدة من أكثر الأسواق نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتمضي قدماً في رسم ملامح أفقها العمراني بالتوازي مع بناء اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات، في إطار استراتيجية طموحة تركز على التخطيط السليم، والاستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، وتنفيذ مشاريع عالمية المستوى.

خلال السنوات الثلاث الماضية سجّلت رأس الخيمة ارتفاعاً كبيراً في مبيعات وأسعار العقارات، مدعومةً بمشاريع رائدة في قطاعات الضيافة، والتجارة، والإسكان، حيث يتوقّع أن يُساهم النمو السكاني من 0.4 مليون نسمة إلى 0.65 مليون نسمة بحلول 2030، في تعزيز الطلب على نحو 45 ألف وحدة سكنية إضافية. ويستند هذا النمو إلى اقتصاد متنوع، وتشريعات جاذبة، ودخول مطورين عالميين مثل إعمار، والدار، وإلينغتون، إلى جانب الشركات المحلية مثل مرجان، والحمرا، ورأس الخيمة العقارية.

وتتصدّر جزيرة المرجان مشهد التحوّل العمراني؛ وهي وجهة بحرية رائدة تحقق خطوات متسارعة بقيادة المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»؛ وتستضيف علامات فندقية فاخرة مثل «وين»، و«جي دبليو ماريوت»، و«نوبو»، و«ميسوني»، و«العنوان». وفي إطار سعيها لتوسيع محفظة مشاريعها، تطوّر «مرجان» مشروع «راك سنترال»، أحدث وجهة اقتصادية متعدّدة الاستخدامات، التي تتضمن مجمّعاً متكاملاً للأعمال والعيش والترفيه.

من جانبها، تواصل شركة الحمرا، بقيادة رئيسها التنفيذي بينوي كورين، إرساء معايير جديدة للحياة المتكاملة من خلال مشروع «قرية الحمرا» التي تضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، وملعب جولف، و«والدورف أستوريا ريزيدنسز»، و«جزيرة فالكون»، و«واجهة الحمرا البحرية».

وعلى الساحل، تعمل شركة رأس الخيمة العقارية على إثراء الواجهة البحرية من خلال مشروعها «ميناء» الذي يضم منتجعات حائزة جوائز مثل «أنانتارا ميناء رأس الخيمة» و«إنتركونتيننتال رأس الخيمة»، ويستعد لاستقبال مشاريع إضافية تشمل «نيكي بيتش» و«فورسيزونز».

وقال عبد العزيز الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: «تتحول رؤية رأس الخيمة اليوم إلى واقع ملموس، حيث نعمل على إنشاء بيئة مستدامة نابضة بالحياة، تجذب الاستثمارات العالمية وتحافظ على الثقافة الفريدة والتراث الطبيعي».

من جانبه، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «تحظى رأس الخيمة باهتمام عالميّ غير مسبوق، ونحن على ثقة بأن هذا الزخم سيستمر».

