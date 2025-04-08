سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "نلتزم بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، والتعاون مع شركاء يدعمون أهدافنا التوسعية الطموحة."

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية (ADX: RAKPROP)، الرائدة في مجال التطوير العقاري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تعيين شركة "أرقام سيكيوريتيز" كمزود للسيولة على أسهمها المدرجة في السوق.

تُعد "أرقام سيكيوريتيز" مؤسسة مالية إقليمية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وستقوم بإدارة سيولة أسهم شركة رأس الخيمة العقارية من خلال تقديم عروض بيع وشراء في اتجاهين ضمن إطار تنظيمي محدد، .بالإضافة إلى بدء التغطية البحثية للشركة ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز كفاءة اكتشاف الأسعار وتقليص الفجوة بين سعري العرض والطلب، مما يضمن تداولاً فعالاً للأسهم. ولن تتجاوز ملكية "أرقام سيكيوريتيز" في شركة رأس الخيمة العقارية نسبة 5% من إجمالي الأسهم المدرجة، وذلك تماشياً مع اللوائح والضوابط المعتمدة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد تمت الموافقة على التعيين من قبل مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الوصول إلى فئات أوسع من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات. ومع السماح بملكية أجنبية تصل إلى 49%، تواصل رأس الخيمة العقارية التزامها بتوفير بيئة تداول نشطة وسلسة.

قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "تُعد السيولة القوية في السوق عنصراً أساسياً في التزامنا بتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا. ويُجسّد تعاوننا مع أرقام سيكيوريتيز – الرائدة في مجال توفير السيولة – سعينا لتحسين كفاءة التداول وتعزيز قاعدة المستثمرين. ومع زيادة اهتمام المستثمرين المؤسسيين والأفراد بإمارة رأس الخيمة وبشركاتها المدرجة الكبرى، من الضروري أن نتعاون مع شركاء قادرين على دعم أهداف نمونا الطموحة."

وقال فيسيلين تيليف، رئيس قسم صناعة السوق في أرقام سيكيوريتيز: "نُعرب عن تقديرنا للثقة التي منحتها لنا شركة رأس الخيمة العقارية، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا لتعزيز السيولة ودعم حركة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. خدماتنا المتخصصة في صناعة السوق تهدف إلى دعم التداول النشط والفعّال، وتعزيز تفاعل المستثمرين مع أسهم رأس الخيمة العقارية."

تسير شركة رأس الخيمة العقارية بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطط نمو طموحة في عام 2025. ففي يناير، كشفت الشركة عن المخطط الرئيسي لوجهة "ميناء"، والتي تضم مشاريع بقيمة تطويرية إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي من المقرر إطلاقها هذا العام. وقد تم إطلاق أول مشروعين ضمن هذه الخطة، "ميراسول" و"سكاي"، بنجاح كبير خلال الربع الأول. كما أعلنت الشركة مؤخراً عن شراكتها مع مجموعة "فورسيزونز" لتطوير منتجع فاخر ومساكن بعلامة تجارية مباشرة على الواجهة البحرية ضمن وجهة "ميناء".

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 تحت قيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة. تعد رأس الخيمة العقارية من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات، حيث تلتزم بإنتاج وجهات استثنائية ومستدامة. متخصصة في إنشاء مجتمعات عصرية ومُصممة بعناية، تدمج رأس الخيمة العقارية التميز والابتكار والطبيعة لخلق أساليب حياة ثرية تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.

تتماشى شركة رأس الخيمة العقارية مع رؤية رأس الخيمة 2030، من خلال رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحسين الحياة والأماكن، والمساهمة في زيادة ازدهار رأس الخيمة.

الجوائز وشهادات التقدير:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط.

حاز مشروع "باي فيوز" بجائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم تكريم المشروع بجائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة.

حاز مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة لعام 2024.

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