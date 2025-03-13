مناقشة واعتماد جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك البيانات المالية للشركة لعام 2024

عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: "إن أداءنا يعكس الأسس الاقتصادية القوية للإمارة، وقيادتها الرشيدة، ومكانتها المتنامية كوجهة عالمية مفضلة للسكان والمستثمرين والزوار على حد سواء."

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: عقدت شركة رأس الخيمة العقارية (ADX: RAKPROP)، الرائدة في مجال التطوير العقاري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اجتماع الجمعية العمومية السنوي حيث وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

إعادة الاستثمار الاستراتيجي لتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين

أكد الاجتماع التزام شركة رأس الخيمة العقارية بتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين، وذلك من خلال قرار استراتيجي بإعادة استثمار الأرباح لتسريع تطوير المشاريع، وتعزيز قيمة الأصول، والاستفادة من المشهد العقاري الحيوي في رأس الخيمة. وبدلاً من توزيع الأرباح هذا العام، قررت الشركة إعادة توجيه الأرباح نحو الفرص الاستثمارية عالية النمو التي من شأنها تحقيق عوائد مستدامة تعزز من موقعها الريادي خلال العقد القادم.

ويأتي هذا النهج الاستراتيجي مدعومًا بالمساهمة الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة، والتي توفر الاستقرار المالي وتتيح إمكانية توسيع نطاق المشاريع العقارية الكبرى، بما في ذلك وجهة ميناء الرائدة، مما يعزز قدرة الشركة على تقديم مجتمعات سكنية استثنائية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

رؤية استراتيجية مستدامة

قال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: "واصلت شركة رأس الخيمة العقارية تحقيق نمو مالي متميز هذا العام، مما يجسد قوة رؤيتنا الاستراتيجية ويعكس تنامي الثقة في إمارة رأس الخيمة كوجهة رئيسية للاستثمار والسياحة والتطوير العمراني المستدام. إن أداءنا يعكس الأسس الاقتصادية القوية للإمارة، وقيادتها الرشيدة، ومكانتها المتنامية كوجهة عالمية مفضلة للسكان والمستثمرين والزوار على حد سواء”.

"ومع استمرار التوسع الكبير الذي تشهده رأس الخيمة في القطاعات الرئيسية، تواصل الشركة لعب دور محوري في رسم مستقبلها. إن استراتيجيتنا المستدامة، التي تعتمد على تطوير مشاريع تحوّلية كبرى، ساهمت في تحقيق نمو قوي، ونحن في وضع يمكننا من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها المشهد العقاري المتطور للإمارة. ومن خلال إعادة الاستثمار في المشاريع ذات الإمكانات العالية، فإننا نواصل تطوير وجهات متكاملة تعزز جودة الحياة، وتواكب تطلعات المستثمرين والسكان، وتسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لإمارة رأس الخيمة."

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "كان عام 2024 فترة من التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي عبر محفظة مشاريعنا، مما أسس لمرحلة جديدة نحو نمو مستدام في عام 2025 وما بعده. لقد أثمرت استراتيجيتنا المحكمة عن تحقيق نتائج مالية استثنائية، مما يعكس الطلب القوي على مشاريعنا في السوق."

"تتيح لنا هذه النتائج المالية القياسية إعادة الاستثمار العوائد، وتسريع تنفيذ مشاريع جديدة، وتعزيز قيمة أصولنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في رأس الخيمة. نحن ملتزمون بقيادة مستقبل القطاع العقاري في الإمارة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتقديم مجتمعات سكنية استثنائية تُعيد تعريف مفاهيم الحياة العصرية."

نتائج مالية قياسية لعام 2024

حققت رأس الخيمة العقارية نتائج مالية قياسية في عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 1 مليار درهم إماراتي في عام 2023. كما شهدت الربحية نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 52%لتصل إلى 308 ملايين درهم إماراتي مقارنة بـ 202 مليون درهم إماراتي في عام 2023. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 39%ليصل إلى 281 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 202 مليون درهم إماراتي في العام السابق.

ولا يزال المركز المالي للشركة قوياً ومستداماً، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 8.01 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 6.46 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2023، بدعم من مساهمة الأراضي من المساهم الاستراتيجي، حكومة رأس الخيمة. كما شهد إجمالي حقوق المساهمين ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 5.53 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 4.30 مليار درهم إماراتي في العام السابق.

قرارات رئيسية خلال اجتماع الجمعية العمومية:

وافق المساهمون خلال الاجتماع على القرارات التالية:

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه

تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.

مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.

النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

الموافقة على مقترح بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

إعادة تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2025.

الموافقة على مساهمة تطوعية بقيمة 1.2 مليون درهم إماراتي لدعم خدمة المجتمع.

آفاق النمو لعام 2025 تستعد رأس الخيمة العقارية لتحقيق نمو كبير في عام 2025، مع تركيز استراتيجي على تسريع تطوير المشاريع العقارية بما يكمل منظومة وجهة ميناء المزدهرة. بدأ العام بإطلاق مشروع “ميراسول”، وهو مشروع سكني مستوحى من أسلوب حياة المنتجع في ميناء، حيث شهدت المرحلة الأولى منه مبيعات كاملة، مما يعكس الطلب القوي في السوق. كما تم إطلاق مشروع “سكاي”، وهو مشروع سكني مكون من برجين في قلب منطقة هاربور دستريكت. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل منتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة في ميناء المرتقب – والذي يضم 150 غرفة وجناحًا وفيلا فاخرة، بالإضافة إلى حوالي 130 وحدة سكنية خاصة – محطة بارزة في مسيرة التوسع للشركة، مما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية راقية. إلى جانب تطوير وجهة ميناء، تواصل رأس الخيمة العقارية توسيع محفظة أراضيها كجزء أساسي من استراتيجيتها المستدامة. وسيسهم إدراج مواقع رئيسية مثل منطقة الشاطئ (Beach District)وأراضٍ أخرى قيد التقييم في توسيع نطاق المشاريع التطويرية للشركة لتشمل آفاقًا تمتد من 10 إلى 15 عامًا، مما يضمن استدامة النمو وتنويع محفظة المشاريع عبر القطاع السكني والفندقي والمشاريع متعددة الاستخدامات.

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 تحت قيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة. تعد رأس الخيمة العقارية من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات، حيث تلتزم بإنتاج وجهات استثنائية ومستدامة. متخصصة في إنشاء مجتمعات عصرية ومُصممة بعناية، تدمج رأس الخيمة العقارية التميز والابتكار والطبيعة لخلق أساليب حياة ثرية تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.

تتماشى شركة رأس الخيمة العقارية مع رؤية رأس الخيمة 2030، من خلال رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحسين الحياة والأماكن، والمساهمة في زيادة ازدهار رأس الخيمة.

الجوائز وشهادات التقدير:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط.

حاز مشروع "باي فيوز" بجائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم تكريم المشروع بجائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة.

حاز مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة لعام 2024.

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