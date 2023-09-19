المشروع يتضمن مساكن بإطلالات لا مثيل لها

الاستوديوهات والوحدات من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم وشقق البنتهاوس متاحة للشراء من 22 سبتمبر

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في إمارة رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إطلاق مشروع كيب حياة، وهو مشروع تطوير سكني مكون من 668 وحدة في جزيرة حياة ضمن ميناء العرب في رأس الخيمة.

ويمتد المشروع على مساحة 22,854 متر مربع، ويتألف من أربعة أبراج سكنية راقية يبلغ ارتفاع اثنين منها 20 طابقاً، بينما يرتفع البرجان الآخران 9 طوابق ويتكون مع مجموعة من الاستوديوهات والشقق من غرفة نوم واحدة و غرفتي نوم، بالإضافة إلى شقق البنتهاوس الفاخرة والمميزة بإطلالاتها البانورامية.

وتتيح الشركة مجموعة مختارة من شقق المشروع للمشترين من مختلف الجنسيات، مع بدء المبيعات يومي 22 و23 سبتمبر عام 2023 في منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا.

ويقدم كيب حياة وسائل راحة فاخرة متوفرة في طابق المنصة "البوديوم" بما فيها حمامات السباحة وصالة الألعاب الرياضية ومساحة خارجية ترفيهية تتميز بإطلالات طبيعية رائعة وغرفة متعددة الاستخدامات وأماكن مخصصة للأطفال. في حين يضم الطابق الأرضي عدداً من منافذ البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات المطلة على شاطئ البحر. بالإضافة إلى ذلك، يتمكّن سكان المشروع من الوصول بشكل مباشر إلى شاطئ جزيرة حياة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "يأتي إطلاق مشروع كيب حياة تلبيةً للطلب الكبير على المنازل عالية الجودة ضمن الوجهات الرئيسية في رأس الخيمة؛ وتأكيداَ على سعينا المتواصل لمواكبة متطلبات السوق، حيث شهدنا زيادة في إقبال المستثمرين على المنازل الفاخرة التي تعد مثالاً للفخامة والأناقة، مما يؤكد على الفرص الواعدة التي يحملها هذا القطاع. ونأمل استمرار هذا الإقبال مع ازدياد قوة السوق".

وسيتم تشييد كيب حياة وفقاً للائحة شروط المباني الخضراء (بارجيل) تماشياً مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، مع التركيز على تخصيص مناطق طبيعية في المناطق العامة والاستخدام المسؤول لموارد المياه الشحيحة، وترشيد استهلاك الطاقة عبر الأبراج الأربعة.

تقع جزيرة الحياة ضمن بيئة طبيعية مثالية، وتوفر للمقيمين والزوار تجربة معيشة ترفيهية مميزة ضمن مجتمع نابض بالحياة يوفر جميع متطلبات الحياة اليومية.

ويمكن للعملاء المهتمين بشراء وحدات في كيب حياة زيارة الموقع الإلكتروني لشركة رأس الخيمة العقارية للحصول على المزيد من المعلومات أو الاتصال بمركز المبيعات على الرقم المجاني 8004020 أو البريد الإلكتروني

sales@rakproperties.com.

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حول رأس الخيمة العقارية

تأسست رأس الخيمة العقارية عام 2005 برؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، برأس مال يبلغ 2 مليار درهم إماراتي. ونجحت بتطوير أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية و372 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية و260 ألف قدم مربع من مشاريع تجارة التجزئة.