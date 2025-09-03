المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي على خط المترو الأزرق الجديد، مع سهولة الوصول إلى الخليج التجاري، وداون تاون دبي، ومطار دبي الدولي، مما يعزز جاذبيته الاستثمارية على المدى البعيد .

طرح شقق مصمّمة بعناية تتراوح من الاستوديوهات إلى شقق الدوبلكس المكوّنة من أربع غرف، كما توفّر مساحات ذكية، وإضاءة طبيعية، ومرافق مصممة لدعم أسلوب الحياة العصري .

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - يقدّم مشروع "ذا هيلغيت" من شركة إلينغتون العقارية، والذي يقع في قلب واحة دبي للسيليكون، تعريف مبتكراً لمعنى السكن والاستثمار في المدينة. وباعتباره أول مشروع سكني يطرحه المطور في هذه المنطقة الواعدة، فإنه يمثّل مزيجاً من روعة التصميم، والمرافق التي تعزز أنماط الحياة الصحية والحياة المجتمعية، كما تم تصميمه خصيصاً لأولئك الذين يبحثون عن أسلوب حياة هادف ومستدام في أحد أكثر مناطق دبي نمواً.

ومع أن دبي تشتهر بأفقها المعماري الفريد وطموحاتها التصميمية الرائدة، لكن التوجّهات السكنية بدأت تميل نحو المجتمعات التي تُوفّر جودة حياة أفضل، وقدرتها على تعزيز الشعور بالانتماء، وتوفير قيمة مستدامة. ويأتي مشروع "ذا هيلغيت" ليجسّد هذه التطلعات، من خلال تصميمه الأنيق الذي يتجاوز حدود الزمن، ووظائفه الذكية التي تُلبّي احتياجات الحياة العصرية بكل مرونة.

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: "يعكس "ذا هيلغيت" التزامنا المستمر في إلينغتون بتقديم تصميم هادف، أي توفير منازل تتجاوز المظهر، لتواكب طريقة عيش الناس الحقيقية. ومع تحوّل واحة دبي للسيليكون إلى مركز للحياة العصرية والابتكار، يُقدّم هذا المشروع مزيجاً نادراً من الجودة المعمارية، وسهولة الوصول إلى المراكز الحضرية المهمة، والقيمة المستقبلية. ومن خلال مشاركتنا في برنامج المشترين لأول مرة، نفخر بدعم المزيد من السكان على طريق التملك، ضمن مجتمع يرتقي بقيم التواصل ومفاهيم الراحة، فضلاً عن طابعه المميز".

ويقع "ذا هيلغيت" على بعد دقائق من "سيليكون سنترال مول" والحدائق ويعتبر وجهة متنامية لعشّاق التسوق وتجارب الطعام، ما يسهّل الوصول إلى أبرز المراكز الحضرية. كما أن موقعه على مسار خط المترو الأزرق الجديد سيعزّز من سهولة التنقل في أرجاء دبي، حيث يربط السكان مباشرة بمناطق حيوية، مثل الخليج التجاري، ومركز دبي المالي العالمي، ومطار دبي الدولي.

أما من الناحية المعمارية، يتميّز "ذا هيلغيت" بخطوطه المتدرجة وواجهته متعددة الطبقات، وهي سمات تمنح المبنى طابعاً فريداً، وتُحسّن من الإطلالات والإضاءة الطبيعية داخل الشقق. وتتنوّع الوحدات السكنية من الاستوديوهات إلى شقق الدوبلكس الفسيحة المكوّنة من أربع غرف، وتتميز جميعها بتصميمها المفتوح ونوافذها الكبيرة وتفاصيلها الراقية، بما في ذلك اللمسات البرونزية، والمطابخ الحديثة التي تتوسطها وحدة للتحضير والتقديم، بتصميم يحمل خصائص جمالية فريدة ووظائف متكاملة.

كما تعكس المساحات المشتركة في المشروع المبادئ الصحية الشاملة وقيم المجتمع. وتشمل هذه المساحات استوديو يسوده الهدوء لتعزيز الصحة والراحة النفسية، إلى جانب نادٍ اجتماعي يمكن استخدامه كصالة عمل مشتركة، ومكتبة هادئة تطل على حدائق جميلة. وهناك أيضاً غرفة موسيقى معزولة صوتياً (هارمونيك هول)، وصالة للألعاب الترفيهية، ومناطق لعب داخلية وخارجية. وتعكس جميعها هذه المرافق والخدمات التزام إلينغتون بالتعبير الإبداعي والتصميم الملائم للعائلات. أما في المناطق الخارجية، فيضم المشروع مسابح رياضية وترفيهية، ومناطق جلوس مظلّلة، ومنصة مخصصة للشواء تشجّع على التواصل الاجتماعي والاسترخاء.

ويأتي إطلاق "ذا هيلغيت" في وقت يشهد فيه السوق تحولاً كبيراً من الإيجار إلى التملك، ويُعد أحد المشاريع المختارة من إلينغتون ضمن برنامج المشترين لأول مرة، وهو مبادرة حكومية تهدف إلى تسهيل تملك المنازل للمواطنين والمقيمين على المدى الطويل في دولة الإمارات. ويقدّم البرنامج مزايا حصرية تشمل أولوية الاستفادة من الفرص المتاحة في المشاريع العقارية الجديدة، إلى جانب الحوافز التمويلية الخاصة، والحد الأقصى للسعر البالغ 5 ملايين درهم، مما يضع "ذا هيلغيت" في متناول المشترين المؤهلين الذين يبحثون عن أسلوب حياة راقٍ في مجتمع واعد.

ويعتبر "ذا هيلغيت" أكثر من مجرد مكان للسكن؛ حيث يُمثّل فرصة حقيقية للاستثمار في مستقبل دبي، ومن المقرر اكتماله في الربع الأخير من العام 2027.

لمحة حول إلينغتون العقارية:

إلينغتون العقارية هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري القائم على التصميم في دبي، وتقدم عقارات ومجتمعات جذابة تناسب أنماط الحياة الفاخرة. وتركز الشركة في نهجها على العملاء، وتوفر مساكن تمتاز ببراعة فنية استثنائية وهندسة معمارية فريدة. وتتنوع محفظ الشركة لتشمل مجتمعات في جميع أنحاء دبي، مثل وسط مدينة دبي، والخليج التجاري، ودبي هيلز، ونخلة جميرا، ومدينة محمد بن راشد، وجزر دبي وغيرها، بالإضافة إلى رأس الخيمة، بما فيها جزر المرجان وجزيرة الحياة. وتعتمد إلينغتون العقارية على التصميم المدروس مع الفن ونمط الحياة الفاخر لابتكار ملاذات مميزة توفر تجارب حياة مخصصة.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ellingtonproperties.ae

