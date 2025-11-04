دبي، الإمارات: أعلنت مجموعة ذا فيرست جروب للضيافة عن توقيع عدة اتفاقيات لإدارة وتشغيل فنادق جديدة خلال فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة، ما يؤكد على مكانتها كواحدة من أسرع شركات إدارة الفنادق نمواً في المنطقة.

وكشفت الشركة خلال حفل التوقيع الذي عُقد في اليوم الأول من القمة عن إعادة تسمية ثلاثة فنادق بارزة في دبي ضمن محفظة ماريوت الدولية تحت علامتي تريبيوت بورتفوليو وأوتوجراف كوليكشن وهي:

فندق ذا فيرست كوليكشن مارينا دبي – تريبيوت بورتفوليو

فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت دبي – تريبيوت بورتفوليو

فندق لوكال دبي، مثلّث قرية جميرا – أوتوجراف كوليكشن

تقع الفنادق الثلاثة في مناطق حيوية في دبي وهي دبي مارينا والخليج التجاري ومثلث قرية جميرا، ما يؤكد على التزام الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بتشغيل وجهات فندقية متفرّدة وعصرية، مستفيدةً من قوة وانتشار علامات ماريوت الدولية وبرامج الولاء الخاصة بها.

وفي اليوم الثاني من القمة، أعلنت ذا فيرست جروب للضيافة عن إبرام اتفاقية مع مجموعة بي بي القابضة لتشغيل فندق راديسون رِد جزيرة المرجان. يضم الفندق 261 غرفة ومن المقرر افتتاحه عام 2027 كأول فندق يحمل علامة راديسون رِد في دولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز تواجد الشركة في جزيرة المرجان التي تُعد أحد أبرز مشاريع إمارة رأس الخيمة وتضم مجموعة من المنتجعات والمعالم السياحية التي تلبي احتياجات الزوار الباحثين عن الاستجمام أو أجواء المغامرة.

كذلك، أعلنت ذا فيرست جروب للضيافة عن إبرام اتفاقية ثالثة لتشغيل منتجع جينادي سي سايد في جزيرة رودس اليونانية، ما يمثل الخطوة الأولى لدخول الشركة إلى السوق الأوروبي.

بهذه المناسبة، قال روب بيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ذا فيرست جروب: "يعكس توقيع هذه الاتفاقيات البارزة التعاون المتزايد بين شركة ذا فيرست جروب للضيافة وأبرز العلامات الفندقية العالمية التي تثق في قدرتنا على إدارة مشاريعها الرائدة داخل دولة الإمارات وخارجها. نتوجه بخالص الشكر لشركائنا على ثقتهم في رؤيتنا ودعمهم المتواصل لمسيرتنا الطموحة. يسلّط تنوّع هذه الاتفاقيات التشغيلية الضوء على إمكاناتنا كشركة قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الفنادق، من الفئة المتوسطة إلى الفاخرة، ومن الفنادق الحضرية إلى المنتجعات الشاطئية".

تأتي سلسلة الاتفاقيات التي أبرمتها ذا فيرست جروب للضيافة خلال القمة العالمية لمستقبل الضيافة في ظل النمو المتواصل لمحفظتها الفندقية، حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن تعاونها مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لإدارة فندق هوليداي إن دبي فيليج سيركل الذي يضم 349 غرفة ويقع على بُعد 25 كيلومتراً من مطار آل مكتوم الدولي. ويأتي المشروع الجديد الذي ينطلق تحت مظلة IHG ليعزز من الشراكة القائمة بين الجانبين والتي تشمل مشاريع أخرى مميزة مثل فندق سيل دبي مارينا، أحد فنادق مجموعة فينيَت كوليكشن، والمقرر أن يصبح أطول فندق في العالم عند افتتاحه قريباً.

