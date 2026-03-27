​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة : تشارك ذا جرين بلانيت دبي، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في المنطقة، في ساعة الأرض عند الساعة 8:30 مساءً يوم السبت 28 مارس، من خلال إطفاء الأضواء غير الأساسية دعماً لهذه المبادرة العالمية.

هذه الفعالية العالمية تُقام سنوياً بمبادرة من الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، وتهدف إلى تشجيع الأفراد والمجتمعات والمؤسسات على اتخاذ موقف للحدّ من تغيّر المناخ عبر خطوات بسيطة ذات أثر جماعي.

وتؤكد ذا جرين بلانيت دبي، من خلال مشاركتها في هذه المبادرة، التزامها المستمر بالتوعية البيئية والحفاظ على الطبيعة، مع تشجيع الضيوف على التأمل في أثر الجهود الجماعية في حماية العالم الطبيعي. كما تدعم الوجهة مبادرات مستمرة في مجالات الحفاظ على التنوع الحيوي، وحماية الأنواع، وتعزيز التعليم البيئي.

وقبيل ساعة الأرض، تدعو ذا جرين بلانيت دبي الضيوف لاستكشاف التجارب الغامرة التي تقدّمها داخل القبة الحيوية، المصممة لتعزيز فهم التنوع الحيوي وأهمية حماية النظم البيئية الطبيعية.

كما توفّر الوجهة مجموعة من التجارب التي تجمع بين التعلّم والحفاظ على البيئة والترفيه، لتقوية الصلة مع الطبيعة وترسيخ الوعي بأهمية حمايتها.

ويمكن للمقيمين في دولة الإمارات الاستفادة من عرض حصري لفترة محدودة، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 291 درهماً إماراتياً.

لمزيد من المعلومات حول ذا جرين بلانيت دبي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.thegreenplanetdubai.com/en

يرجى متابعة حسابات ذا جرين بلانيت دبي على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر التحديثات والأخبار.

إنستجرام: @TheGreenPlanetDubai فيسبوك: @TheGreenPlanetDubai

نبذة عن ذا جرين بلانيت دبي

تعد ذا جرين بلانيت دبي من أشهر الوجهات الترفيهية التي تستقطب المقيمين والسياح، وهي الغابة الاستوائية المطيرة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تتألف من أربعة طوابق ويتبع لها "متنزه الطبيعة" الخارجي، وتقع بمنطقة سيتي ووك بدبي. تمتلك "ذا جرين بلانيت دبي قبة بيولوجية مميزة تمثل سقف الغابة المطيرة على ارتفاع مذهل يتراوح بين 30 و45 متراً فوق سطح الأرض، وتعتبر من القبب البيولوجية الأكثر براعة في التصميم حول العالم، ما يوفر رؤية بانورامية ساحرة للنظام البيئي للغابات المطيرة. يحتضن "متنزه الطبيعة" الأول من نوعه على مستوى المنطقة مجموعة من المرافق الفريدة التي تشمل مسارات بيوت الأشجار ومسارات الأفق والمجسمات الضخمة للكائنات الحية الصغيرة، فضلاً عن 9 حدائق نباتية تمثل كل منها بيئة مميزة من جميع أنحاء العالم. جرى تصميم ذا جرين بلانيت دبي لتجمع بين الطبيعة وعلومها، ولتكون وجهة ترفيهية وتثقيفية للزوار تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأنظمة البيئية الأكثر تنوعاً في العالم. وتعد هذه الوجهة الترفيهية موطناً لنحو 3000 نوعاً من الحيوانات والنباتات من جميع أنحاء العالم. تشكل زيارة ذا جرين بلانيت تجربة تعليمية رائعة للكبار والصغار على حدٍ سواء، وتقدم لزوارها تجارب متعددة لمساعدتهم في تحقيق أقصى استفادة من الزيارة، بما في ذلك الرحلات المدرسية، والعواصف الرعدية الاستوائية، وحتى تقمص دور حارس الحديقة خلال اليوم، بمساعدة الخبراء في هذا المجال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://thegreenplanetdubai.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

أريانا آرون– كارنت غلوبال

cgprteamdubaiholdingentertainment@currentglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات