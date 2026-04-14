لقاءات مباشرة مع الكائنات الحية في الغابة الاستوائية، بما في ذلك الكسلان والطيور والزواحف وغيرها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ذا جرين بلانيت دبي، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في المنطقة، تدعو العائلات إلى إعادة التواصل مع الطبيعة والتأمل في أهمية حماية كوكبنا، وذلك تزامناً مع قرب حلول يوم الأرض الذي يصادف يوم الأربعاء 22 أبريل، حيث تستضيف القبة الحيوية برنامجاً يمتد على مدار أسبوع كامل من السبت 18 أبريل وحتى الأحد 26 أبريل، يتضمّن تجارب تفاعلية وتعليمية مستوحاة من الطبيعة، ومصمّمة لتحفيز الوعي وتشجيع الممارسات اليومية المسؤولة وإظهار تقديرنا لكوكب الأرض.

وينتقل الضيوف منذ لحظة دخولهم الوجهة، إلى قلب نظام بيئي نابض بالحياة داخل الغابة المطيرة، حيث يلتقون عن قرب بمجموعة من أكثر الكائنات جذباً للاهتمام مثل طيور الزرزور الأرجواني والحرباء النمرية والثعالب الطائرة، إلى جانب الاستمتاع بيومٍ كامل من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة. كما يمكن للضيوف خوض تجارب متنوعة تشمل ألعاباً بيئية وورشاً عملية لزراعة البذور وجلسات تفاعلية يقدمها خبير الحيوانات في القبّة الأحيائية حيث يتم تشجيع المستكشفين الصغار على طرح الأسئلة والمشاركة الفاعلة للفوز بالعديد من الجوائز.

وتسلّط الجلسات التعليمية الضوء على مجموعة من القضايا التي تشمل النظم البيئية والتنوّع الأحيائيّ والدور الذي تضطلع به ذا جرين بلانيت دبي في تعزيز الوعي البيئي إلى جانب الممارسات اليومية التي تسهم في حماية الكوكب وقصص النجاح في مجال الحفاظ على البيئة، وذلك بهدف ترسيخ الوعي وتشجيع ممارسات حياتية أكثر مسؤولية واستدامة.

كما يمكن للأطفال لقاء الشخصيات المحببة "أصدقاء الغابة المطيرة" بما في ذلك غوريلا الأدغال الأفريقية والنمر الآسيوي، حيث توفر هذه الشخصيات تجربة ممتعة تتيح للعائلات التفاعل مع الطبيعة بأسلوب مرح مع التعرف على أهمية الحفاظ على كوكبنا.

وفي سبيل جعل التجربة أكثر سهولةً ويسراً، تقدّم ذا جرين بلانيت دبي عرضاً خاصاً للمقيمين بسعر 129 درهماً إماراتياً، بما يمنح العائلات فرصة مميزة لقضاء أوقات ممتعة معاً واستكشاف سحر الغابة المطيرة.

كما تقدّم ذا جرين بلانيت دبي، المصممة لتحفيز الفضول وتعزيز حب الطبيعة، مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والتعليم ومبادئ الحفاظ على البيئة، ما يجعلها وجهة مثالية للعائلات من مختلف أنحاء المدينة.

نبذة عن ذا جرين بلانيت دبي

ذا جرين بلانيت دبي هي من أشهر الوجهات الترفيهية التي تستقطب المقيمين والسياح على حدّ سواء، وهي الغابة الاستوائية المطيرة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تتألف من أربعة طوابق ويتبع لها "متنزه الطبيعة" الخارجي، وتقع بمنطقة سيتي ووك بدبي. تتميّز "ذا جرين بلانيت دبي قبة بيولوجية مُبهرة تمثل سقف الغابة المطيرة على ارتفاع مذهل يتراوح بين 30 و45 متراً فوق سطح الأرض، وتعتبر من القبب البيولوجية الأكثر براعة في التصميم حول العالم، ما يوفر رؤية بانورامية ساحرة للنظام البيئي للغابات المطيرة. يحتضن "متنزه الطبيعة" الأول من نوعه على مستوى المنطقة مجموعة من المرافق الفريدة التي تشمل مسارات بيوت الأشجار ومسارات الأفق والمجسمات الضخمة للكائنات الحية الصغيرة، فضلاً عن 9 حدائق نباتية تمثل كل منها بيئة مميزة من جميع أنحاء العالم. جرى تصميم ذا جرين بلانيت دبي لتجمع بين الطبيعة وعلومها، ولتكون وجهة ترفيهية وتثقيفية للزوار تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأنظمة البيئية الأكثر تنوعاً في العالم. وتؤوي هذه الوجهة الترفيهية نحو 3000 نوعاً من الحيوانات والنباتات من جميع أنحاء العالم. تشكل زيارة ذا جرين بلانيت تجربة تعليمية رائعة للكبار والصغار على حدٍ سواء، وتقدم لزوارها تجارب متعددة لمساعدتهم في تحقيق أقصى استفادة من الزيارة، بما في ذلك الرحلات المدرسية، والعواصف الرعدية الاستوائية، وحتى تقمّص دور حارس الحديقة خلال اليوم، بمساعدة الخبراء في هذا المجال. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://thegreenplanetdubai.com

